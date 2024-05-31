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    Sadece üç atom kalınlığında dünyanın en ince merceği üretildi

    Mercekler günümüzde oldukça incelmiş olsalar da halen bazı alanlarda kullanmak için kalınlar. Ancak yeni geliştirilen bir mercek, sadece üç atom kalınlığıyla inanılmazı başarıyor.
    Sadece üç atom kalınlığında dünyanın en ince merceği üretildi Tam Boyutta Gör
    Işığı toplamak, bükmek ve belirli bir noktaya odaklamak için tasarlanan mercekler, görüş bozukluklarını düzeltmek, uzaktaki nesneleri büyütmek veya çok küçük nesneleri görüntülemek için kullanılıyor. Genellikle kavisli camdan veya kontakt lenslerde olduğu gibi hidrojel gibi diğer şeffaf malzemelerden yapılıyorlar. Ancak bu malzemeler ürünlerin kalın olmasına neden oluyor. Şimdi ise araştırmacılar, esasında eski bir teknikte sınırları zorlayarak sadece üç atom kalınlığında bir mercek geliştirdi.

    Dünyanın en ince merceği

    Bilim insanları 19. Yüzyıldan bu yana olan ve ilk olarak deniz fenerlerinde kullanılmak üzere tasarlanan fresnel mercek tasarımını kullandı. Fresnel mercek, ışığı toplamak veya dağıtmak için kullanılan, yoğun halkalarla oluşturulmuş, kısa odak uzunluğuna sahip özel bir mercek tipi olarak biliniyor. Basitçe anlatmak gerekirse, Fresnel mercekler, geleneksel merceklere kıyasla daha ince, hafif ve ucuzdur. Işığı aynı şekilde bükerler fakat daha az malzeme kullanarak bunu yaparlar. Öte yandan geleneksel merceklere göre görüntü kalitesi biraz daha zayıftır.

    Sadece üç atom kalınlığında dünyanın en ince merceği üretildi Tam Boyutta Gör
    Bilim insanları ise bu tasarımın sınırlarını zorlayarak sadece 0,6 nanometre (nm) veya üç atom veya 0,0000006 milimetre kalınlığında bir mercek üretmeyi başardı. Bu da onu şimdiye kadar yapılmış en ince mercek yapıyor ve 2016'da 6,3 nm ile 10 kat daha kalın olan bir önceki rekoru geride bırakıyor. Yeni mercek, kendisine çarpan kırmızı ışığı emen ve yüzeyden 1 mm uzaklıktaki bir odak noktasına yeniden yayan eşmerkezli tungsten disülfür halkalarından oluşuyor. Kırmızı ışığı seçici olarak odakladığı için, diğer dalga boyları aslında etkilenmeden geçebiliyor.

    Merceğin benzersiz özelliklerinden bir diğeri de, içinden geçen ışığın bir kısmı parlak bir odak noktası oluştururken, dediğimiz gibi ışığın çoğunun etkilenmeden geçebilmesi. Bu kulağa bir dezavantaj gibi gelse de aslında geleceğin teknolojisinde kullanılmak üzere yeni kapılar açıyor. Bu mercek, içinden geçen görüntünün bozulmaması gereken uygulamalarda kullanılabilir. Bu da onu artırılmış gerçeklik gibi giyilebilir gözlükler için mükemmel bir hale getiriyor. Araştırmacılar şimdi gözlerini, işlevi (ışığı odaklamak gibi) elektriksel olarak ayarlanabilen daha karmaşık ve çok işlevli optik kaplamalar tasarlamaya ve test etmeye dikmiş durumdalar.

    Kaynakça https://newatlas.com/physics/worlds-thinnest-lens-three-atoms-thick/ https://iop.uva.nl/content/news/2024/05/the-thinnest-lens-on-earth.html https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.nanolett.4c00694
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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