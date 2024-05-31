Sadece üç atom kalınlığında dünyanın en ince merceği üretildi

Tam Boyutta Gör Işığı toplamak, bükmek ve belirli bir noktaya odaklamak için tasarlanan mercekler, görüş bozukluklarını düzeltmek, uzaktaki nesneleri büyütmek veya çok küçük nesneleri görüntülemek için kullanılıyor. Genellikle kavisli camdan veya kontakt lenslerde olduğu gibi hidrojel gibi diğer şeffaf malzemelerden yapılıyorlar. Ancak bu malzemeler ürünlerin kalın olmasına neden oluyor. Şimdi ise araştırmacılar, esasında eski bir teknikte sınırları zorlayarak sadece üç atom kalınlığında bir mercek geliştirdi.

Dünyanın en ince merceği

Bilim insanları 19. Yüzyıldan bu yana olan ve ilk olarak deniz fenerlerinde kullanılmak üzere tasarlanan fresnel mercek tasarımını kullandı. Fresnel mercek, ışığı toplamak veya dağıtmak için kullanılan, yoğun halkalarla oluşturulmuş, kısa odak uzunluğuna sahip özel bir mercek tipi olarak biliniyor. Basitçe anlatmak gerekirse, Fresnel mercekler, geleneksel merceklere kıyasla daha ince, hafif ve ucuzdur. Işığı aynı şekilde bükerler fakat daha az malzeme kullanarak bunu yaparlar. Öte yandan geleneksel merceklere göre görüntü kalitesi biraz daha zayıftır.

Tam Boyutta Gör Bilim insanları ise bu tasarımın sınırlarını zorlayarak sadece 0,6 nanometre (nm) veya üç atom veya 0,0000006 milimetre kalınlığında bir mercek üretmeyi başardı. Bu da onu şimdiye kadar yapılmış en ince mercek yapıyor ve 2016'da 6,3 nm ile 10 kat daha kalın olan bir önceki rekoru geride bırakıyor. Yeni mercek, kendisine çarpan kırmızı ışığı emen ve yüzeyden 1 mm uzaklıktaki bir odak noktasına yeniden yayan eşmerkezli tungsten disülfür halkalarından oluşuyor. Kırmızı ışığı seçici olarak odakladığı için, diğer dalga boyları aslında etkilenmeden geçebiliyor.

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Merceğin benzersiz özelliklerinden bir diğeri de, içinden geçen ışığın bir kısmı parlak bir odak noktası oluştururken, dediğimiz gibi ışığın çoğunun etkilenmeden geçebilmesi. Bu kulağa bir dezavantaj gibi gelse de aslında geleceğin teknolojisinde kullanılmak üzere yeni kapılar açıyor. Bu mercek, içinden geçen görüntünün bozulmaması gereken uygulamalarda kullanılabilir. Bu da onu artırılmış gerçeklik gibi giyilebilir gözlükler için mükemmel bir hale getiriyor. Araştırmacılar şimdi gözlerini, işlevi (ışığı odaklamak gibi) elektriksel olarak ayarlanabilen daha karmaşık ve çok işlevli optik kaplamalar tasarlamaya ve test etmeye dikmiş durumdalar.

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Sadece üç atom kalınlığında dünyanın en ince merceği üretildi