Sadece üç atom kalınlığında dünyanın en ince merceği üretildi

Dünyanın en ince merceği
Bilim insanları 19. Yüzyıldan bu yana olan ve ilk olarak deniz fenerlerinde kullanılmak üzere tasarlanan fresnel mercek tasarımını kullandı. Fresnel mercek, ışığı toplamak veya dağıtmak için kullanılan, yoğun halkalarla oluşturulmuş, kısa odak uzunluğuna sahip özel bir mercek tipi olarak biliniyor. Basitçe anlatmak gerekirse, Fresnel mercekler, geleneksel merceklere kıyasla daha ince, hafif ve ucuzdur. Işığı aynı şekilde bükerler fakat daha az malzeme kullanarak bunu yaparlar. Öte yandan geleneksel merceklere göre görüntü kalitesi biraz daha zayıftır.
Merceğin benzersiz özelliklerinden bir diğeri de, içinden geçen ışığın bir kısmı parlak bir odak noktası oluştururken, dediğimiz gibi ışığın çoğunun etkilenmeden geçebilmesi. Bu kulağa bir dezavantaj gibi gelse de aslında geleceğin teknolojisinde kullanılmak üzere yeni kapılar açıyor. Bu mercek, içinden geçen görüntünün bozulmaması gereken uygulamalarda kullanılabilir. Bu da onu artırılmış gerçeklik gibi giyilebilir gözlükler için mükemmel bir hale getiriyor. Araştırmacılar şimdi gözlerini, işlevi (ışığı odaklamak gibi) elektriksel olarak ayarlanabilen daha karmaşık ve çok işlevli optik kaplamalar tasarlamaya ve test etmeye dikmiş durumdalar.Kaynakça https://newatlas.com/physics/worlds-thinnest-lens-three-atoms-thick/ https://iop.uva.nl/content/news/2024/05/the-thinnest-lens-on-earth.html https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.nanolett.4c00694 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.