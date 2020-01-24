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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sağlık Bakanı’ndan koronavirüsü açıklaması

    Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünya için büyük risk taşıyan koronavirüsü hakında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamalarda bulundu.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Sağlık Bakanı’ndan koronavirüsü açıklaması
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    Son günlerde dünya gündemine damgasını vuran koronavirüsü hakkında Türkiye’den ilk resmi açıklama geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, alınan önlemlere ve Türkiye’deki şüpheli hakkında bilgi paylaştı.

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    Ayrıca Bkz. "Coronavirüs nedir ?"

    2019-nCoV virüsünün ilk can aldığı ve ilk karantina altına alınan şehir olan Çin’in Vuhan şehrinden İstanbul’a gelen bir yolcu “şüpheli vaka” olarak havalimanından alınarak hastaneye sevk edildi. Burada yapılan incelemelerin ardından ambulans uçakla Çin’e geri gönderildi. Bununla ilgili olarak Bakan Koca şunları söyledi:

    “Hastanın genel durumu iyi olmakla birlikte, seyahat öyküsü nedeniyle biz bunu 'şüpheli vaka' olarak kabul ettik. Kadın hasta ileri tetkikler için Süreyyapaşa Eğitim ve Araştırma Hastanemize sevk edilerek negatif basınçlı izolasyon odasında gözlem altına alındı. Hastanın Çin'den birlikte seyahat ettiği diğer yolcuların hiçbirinde herhangi bir bulguya, belirtiye rastlanmadı. Nitekim dün kafiledeki diğer yolcular, uçakla ülkelerine döndüler. Bu yolcuyu ise her ihtimale karşı 36 saat gözetim altında tuttuk. Bu süre zarfında klinik bulgularında herhangi bir bozulma görülmedi. Neticesi kesinleşmemekle beraber şüpheli vaka olarak değerlendirdiğimiz hastanın ülkesine dönme talebi üzerine bu sabah kendisini ambulans uçakla, sağlık personelimiz eşliğinde Çin'e gönderdik. Dünya Sağlık Örgütüne de numuneler iletilecek. Şüpheli vaka her ne kadar ülkesine dönmüş olsa da biz, bulaşıcı hastalık izleme ve tespit prosedürlerimiz gereğince bu kişinin yakın temasta olduğu herkesi taramadan geçireceğiz. Halkımızı korumak adına her ihtimale karşı gerekli tüm tedbirleri alıyoruz ve en ufak bir şüpheye mahal vermek istemiyoruz. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmasını gerektiren bir durum yok."

    26 kişi hayatını kaybetti

    İstanbul-Vuhan arasındaki uçak seferleri iptal edildi. Çin’den gelen yolcular termal kameralarla kontrol ediliyor. Dünya’da 900’den fazla kişide koronavirüsü tespit edildi ve 26 kişi hayatını kaybetti.



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    WaylandIZMIR 14 sa.
    Bu saçma sapan virüsleri görünce Soner Yalçın üstadımız geliyor aklıma. Kara Kutu kitabını okuyun. Bu virüsler neden ve nereden geliyor anlayın.
    2 Yanıt Yanıtla
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    ylcn123 14 sa. WaylandIZMIR
    saçma sapan olan soner yalçın üstadın.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    sniper23 13 sa. WaylandIZMIR
    Kendisi kitap yazıyor mu? En son bu adamı "inadına mini etek, inadına dekolte giyecekseniz" ile hatırlıyorum.
    Yanıtla +2
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