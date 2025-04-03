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    Çinli Astronergy, Türkiye’de 500 milyon dolarlık yatırımla güneş hücresi üretecek

    Çinli Chint Group bünyesinde yer alan Astronergy, 500 milyon dolarlık yatırımla Türkiye’de güneş hücresi fabrikası kuracak. Tesis, ihracat ağırlıklı olarak çalışacak.
    Çinli Astronergy, Türkiye’de 500 milyon dolarlık yatırımla güneş Tam Boyutta Gör
    Çin merkezli Chint Group'un güneş paneli üretim birimi olan Astronergy, Türkiye’de 500 milyon dolarlık bir yatırımla güneş hücresi fabrikası kuracağını duyurdu. Bu adım, şirketin Türkiye’de halihazırda faaliyet gösteren 850 MW kapasiteli güneş paneli üretim tesisini genişletme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen “2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ile Büyük Ölçekli Sanayi Yatırımları Tanıtım Toplantısı” kapsamında Astronergy, yeni yatırım planlarını duyurdu. Konferansa katılan Astronergy Başkanı ve CEO’su Lu Chuan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

    Astronergy, Türkiye yatırımını büyütüyor

    Çinli Astronergy, Türkiye’de 500 milyon dolarlık yatırımla güneş Tam Boyutta Gör
    HIT-30 “Yüksek Teknoloji Yatırım Programı” kapsamında gerçekleştirilecek yatırım, ileri düzey TOPCon 4.0 güneş hücresi üretim hattı ile bir Ar-Ge ve inovasyon merkezi kurulmasını öngörüyor. Üretilen güneş hücrelerinin en az yüzde 80’inin ihracata yönelik olacağı belirtiliyor.

    Astronergy, daha önce Türkiye’de 850 MW kapasiteli fotovoltaik (PV) modül fabrikası kurmuş ve 2025 yılı itibarıyla bu kapasiteye ulaşmıştı. Yeni güneş hücresi fabrikası yatırımı, şirketin Türkiye’deki tedarik zincirini daha da güçlendirmeyi ve üretimi daha da yerlileştirmeyi hedefliyor. Firma, yaptığı açıklamada yatırımla birlikte know-how ihracatının da gerçekleştirileceğinin altını çiziyor.

    Türkiye, 2024 yılı Temmuz ayında başlattığı HIT-30 programı ile elektrikli araçlar, yarı iletkenler, batarya teknolojileri ve yenilenebilir enerji gibi yüksek teknoloji alanlarında 30 milyar dolarlık yabancı yatırım çekmeyi hedefliyor. Astronergy’nin bu yatırımı, program kapsamında Türkiye’de tamamen yabancı sermayeye ait ilk güneş hücresi üretim tesisi olacak. Öte yandan Astronergy Başkanı Lu Chuan, Türkiye’nin Avrupa ve Asya pazarları arasında stratejik bir köprü konumunda olduğunu belirterek, yenilenebilir enerji sektöründeki büyüme potansiyelinin yatırım kararlarında önemli rol oynadığını vurguladı.

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