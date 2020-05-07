Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sağlık Bakanlığı açıkladı: Apartmandakilere virüs bulaşma ihtimali daha yüksek

    Sağlık Bakanlığı apartmanda yaşayanların müstakil evde yaşayanlara göre koronavirüse yakalanma ihtimalinin yüksek olduğunu açıkladı. Apartmanda yaşayanların dikkat etmesi gerekenleri paylaştı.
    1 hf.
    2b
    1
    10
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Sağlık Bakanlığı açıkladı: Apartmandakilere virüs bulaşma ihtimali daha yüksek
    Tam Boyutta Gör

    T.C. Sağlık Bakanlığı, araştırmalara göre apartmanda oturanların koronavirüse yakalanma ihtimalinin daha yüksek olduğunu açıkladı. Apartmanda oturanların alması gereken tedbirler duyuruldu.

    Apartmanda yaşayanların dikkat etmesi gerekenler

    Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan videoda apartman yaşamında dikkat edilmesi gereken hususlar paylaşıldı. Buna göre apartman içerisinde karşılaştığımız komşularımızla sosyal mesafeyi koruyarak selamlaşmalıyız. Evde herhangi bir gıda maddesinin eksildiğini fark ettiğimizde komşumuzdan istememeliyiz.

    Ayrıca Bkz. "Maskelerin tavan fiyatı açıklandı: 1 TL"

    Asansörler mümkün olduğunca kullanılmamalı, komşumuza sahurluk veya iftarlık yapıp götürülmemeli, getirileni de kabul etmemeliyiz. Son olarak komşunuza iftara, çaya, geçmiş olsuna, gözün aydına, hayırlı olsuna, taziyeye vs. gitmemek gerekiyor. Sahura kalkamayan komşunuzu uyandırmak için kapısına gidilmemesi gerektiği de Sağlık Bakanlığı’nın uyarıları arasında.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Portraitclub 1 hf. en beğenilen
    Artık kimse umursamıyor virüs işini sokaklar yine kalabalık
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Xtrud (Harun Yahya) 1 hf.
    Bunun için araştırma yapmaları muazzam yahu hemde bu aşamada :)
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    Virtual Reality 1 hf.
    Türkiye'nin dikey mimariyi terk edip yatay mimariye geçmesi lazım. Müstakil evde yaşamak herkesin hakkı.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    zaferözkulluk 1 hf. yeni yorumcu
    bu tespite nasıl vardılar acaba
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 1 hf.
    Resmen para kalmadı diye normalleşme ayağına insanlarını ölüme mahkûm bırakma durumu var şu an. Halk her türlü evde kalmak zorunda. Hiçbir şey değişmedi. Japonya'da ikinci dalga oldu mesela. Ahh ahhhh ölen insanların vebalini nasıl ödeyecekler.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    msavul4434 (Mustafa Savul) 1 hf. MR.BERK
    Dostum herkes biliyor böyle olduğunu ama, içimizde öyle cahil tipler varki belki dinlerler diye yapılıyor bu tarz şeyler. Adam diyorki cami'ye virüs girmez. Bunlar israil oyunu 50 yaşındayım hastane yüzü görmedim felanlar filanlar anlıyacağın acayip acayip tipler var ülkede. Dışarda gördüğün bir arkadaşına corona var diyorsun halen ısrar ediyor el sıkışmakta felan.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Spider_hip (Doğan Eray) 1 hf.
    Yabancıların bu açıklama karşılığında kullandığı güzel bir deyim vardır.

    Muhtemelen başka bir yerde böyle bir açıklama yapılsa top rated comment en üstte bu olurdu. "No Shit Sherlock"
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    yc#1 (Yavuz Can) 1 hf.
    Uzun lafın kısası: Nerde çokluk orda b.kluk
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Xtrud (Harun Yahya) 1 hf.
    Bunun için araştırma yapmaları muazzam yahu hemde bu aşamada :)
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    metehann1 1 hf. yeni yorumcu
    kimsenin umrunda degil sanki bitti gibi herkes her yerde geziyor
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Portraitclub 1 hf. en beğenilen
    Artık kimse umursamıyor virüs işini sokaklar yine kalabalık
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. EBA.gov.tr dünyada 6. sırada 1 hf. Facebook Discover ucuz internet gezintisi sunacak 1 hf. Huawei durmuyor | Karşınızda MateBook D14 dizüstü incelemesi 1 hf. Yeni Lamborghini Huracan EVO RWD Spyder tanıtıldı 1 hf. B550 yongaseti detaylandı: Eski işlemcilere destek kesildi, önceki anakartlara Ryzen 4000 gelmeyecek 1 hf. LG Velvet 5G resmen tanıtıldı: Snapdragon 765, Stylus kalem desteği 1 hf. OnePlus yeni modellerinde 65W hızlı şarja yer verebilir 1 hf. DiRT 5 resmen duyuruldu: İşte Xbox Series X fragmanı 1 hf. ABD'li şirketlerin, iletişim standartları için Huawei'den bilgi almalarına izin verilecek 1 hf. Bugünkü yeni vaka sayısı açıklandı: 1977 1 hf. Assassin's Creed Valhalla'nın Xbox Seriex X oynanış görüntüleri yayınlandı 1 hf. Çin yapımı UOS işletim sisteminin Windows'a rakip olabilmesi için 10 yıla ihtiyacı var 1 hf. YouTube Music 'Keşfet' sekmesi Android ve iOS için kullanıma sunuldu 1 hf. Sosyal mesafenin korunmasına yönelik ürünler artıyor: Karşınızda MESS Safe 1 hf. Samsung Galaxy A21s'in tanıtım videosu ortaya çıktı 1 hf. MediaTek'ten amiral gemisi akıllı telefonlar için yeni işlemci: Dimensity 1000+ 1 hf. Akıllı saat pazarının hakimi Apple 1 hf. Popüler korku oyunu Boris and the Dark Survival çok kısa süreliğine Android’de ücretsiz 1 hf. Uçuk virüsünün Alzheimer hastalığına neden olabileceğine dair yeni bulgulara ulaşıldı 1 hf. Elektrikli Skoda Enyaq iV'den yeni detaylar geldi: 500 km'ye varan menzil 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Sağlık Bakanlığı açıkladı: Apartmandakilere virüs bulaşma ihtimali daha yüksek Sonraki Realme Narzo 10 serisinin yeni lansman tarihi açıklandı 1 hf. Android için Office Insider sürümü sürükle-bırak özelliği kazandı 1 hf. Maskelerin tavan fiyatı açıklandı: 1 TL 1 hf. BİM marketlerde uygun fiyata Jabra Elite 65T ve Realme C2 var 1 hf. Google Authenticator güncellendi: Yeni tasarım ve hesap transfer özelliği 1 hf. İBB'nin başlattığı Askıda Fatura uygulamasına siber saldırı gerçekleşti 1 hf. HyperX mini bir oyuncu klavyesi duyurdu 1 hf. AMD’nin kazanımını hesap edemeyen Nvidia zora girdi 1 hf. Microsoft, oyunlarda kullanacağı “Xbox Series X için optimize edilmiştir” logosunu paylaştı 1 hf. Android 11'in herkese açık beta sürümü 3 Haziran'da yayınlanacak 1 hf. Lenovo'nun sıra dışı tasarıma sahip oyuncu telefonunun ilk görüntüleri yayınlandı 1 hf. LGA 1700, 2’den fazla nesilde kullanılabilir: PCIe 5.0 ihtimali 1 hf. Gears Tactics - İlk Bakış 1 hf. Nvidia, TSMC’nin 5 nm süreci için şimdiden sipariş verdi 1 hf. ASUS’un Core i9-10900K test slaytı ortaya çıktı: Ryzen 9 3900X %19 daha hızlı 1 hf. Koronavirüs vakasında artış görülüyor 1 hf. Surface Book ailesinin en güçlüsü Surface Book 3 tanıtıldı 1 hf. Surface Earbuds gelecek hafta piyasada 1 hf. Bakan Koca kontrollü sosyal hayatın başladığını duyurdu 1 hf. Windows 10’un oyun modu performans sorunlarına yol açıyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Haftalık Oyun Önerisi 03: Sundered: Eldritch Edition
    Bölüm Sonu Canavarı
    Yeni Jurassic Park Oyununun İsmi Jurassic World Aftermath
    Bölüm Sonu Canavarı
    KADINLARIN AŞKI DA SEVGİSİ DE YALAN
    DH Forum
    200.000₺' ye kadar Suv Tavsiye!
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi