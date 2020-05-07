Sağlık Bakanlığı açıkladı: Apartmandakilere virüs bulaşma ihtimali daha yüksek

Tam Boyutta Gör

T.C. Sağlık Bakanlığı, araştırmalara göre apartmanda oturanların koronavirüse yakalanma ihtimalinin daha yüksek olduğunu açıkladı. Apartmanda oturanların alması gereken tedbirler duyuruldu.

Apartmanda yaşayanların dikkat etmesi gerekenler

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan videoda apartman yaşamında dikkat edilmesi gereken hususlar paylaşıldı. Buna göre apartman içerisinde karşılaştığımız komşularımızla sosyal mesafeyi koruyarak selamlaşmalıyız. Evde herhangi bir gıda maddesinin eksildiğini fark ettiğimizde komşumuzdan istememeliyiz.

Ayrıca Bkz. "Maskelerin tavan fiyatı açıklandı: 1 TL"

Asansörler mümkün olduğunca kullanılmamalı, komşumuza sahurluk veya iftarlık yapıp götürülmemeli, getirileni de kabul etmemeliyiz. Son olarak komşunuza iftara, çaya, geçmiş olsuna, gözün aydına, hayırlı olsuna, taziyeye vs. gitmemek gerekiyor. Sahura kalkamayan komşunuzu uyandırmak için kapısına gidilmemesi gerektiği de Sağlık Bakanlığı’nın uyarıları arasında.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.