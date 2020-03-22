Sağlık Bakanlığı’ndan “15 dakikalık koronavirüs testi” açıklaması

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Sağlık Bakanlığı, Çin’den ithal edilen hızlı koronavirüs testleri hakkında açıklama yayınladı. Bakanlıktan paylaşılan bilgilere göre yeni kitlerle 15 dakikada sonuç alınabilecek. Hızlı kitler kullanılmaya başlandı.

Bugüne kadar kullanılan yerli tanı kitleri 60-90 dakikada sonuç veriyor. Artık hem bu yerli kitler hem de hızlı kitler aktif olarak kullanılacak. Türkiye bugün kadar güne yaklaşık 3 bin test gerçekleştiriyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hızlı kitlerin devreye girmesiyle beraber günde en az 10-15 bin test yapılabilir hale gelmeyi hedeflediğini açıkladı.

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Acil servislerde kullanılabilecek

15 dakika sonuç alınabilen tanı kiti temin edilerek Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Viroloji Laboratuvarında tanıtıldı.

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Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Yasemin Coşkun, daha fazla kişiye test yapılarak izolasyonun sağlanabilmesi için hızlı tanı kitinde, yerli tanı kitinde olduğu gibi ağız ya da burun mukozasından alınan sürüntü örneğinin incelendiğini belirtti.

Coşkun, başta acil servisler olmak üzere kolay ve hızlı bir kullanımı olan testin yaygın bir şekilde uygulanabileceğini söyleyerek güvenirliğinin de yüksek olduğuna dikkat çekti.

https://www.saglik.gov.tr/TR,64570/koronavirus-testi-15-dakikada-cikacak.html

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