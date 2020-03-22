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    Sağlık Bakanlığı’ndan “15 dakikalık koronavirüs testi” açıklaması

    Sağlık Bakanlığı web sitesinden hızlı koronavirüs testi hakkında bir açıklama paylaşıldı. 15 dakikada sonuç veren testin çalışma şekli anlatıldı.
    16 sa.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Sağlık Bakanlığı’ndan “15 dakikalık koronavirüs testi” açıklaması
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    Sağlık Bakanlığı, Çin’den ithal edilen hızlı koronavirüs testleri hakkında açıklama yayınladı. Bakanlıktan paylaşılan bilgilere göre yeni kitlerle 15 dakikada sonuç alınabilecek. Hızlı kitler kullanılmaya başlandı.

     

    Bugüne kadar kullanılan yerli tanı kitleri 60-90 dakikada sonuç veriyor. Artık hem bu yerli kitler hem de hızlı kitler aktif olarak kullanılacak. Türkiye bugün kadar güne yaklaşık 3 bin test gerçekleştiriyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hızlı kitlerin devreye girmesiyle beraber günde en az 10-15 bin test yapılabilir hale gelmeyi hedeflediğini açıkladı. 

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    Acil servislerde kullanılabilecek

    15 dakika sonuç alınabilen tanı kiti temin edilerek Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Viroloji Laboratuvarında tanıtıldı.

    Sağlık Bakanlığı’ndan “15 dakikalık koronavirüs testi” açıklaması
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    Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Yasemin Coşkun, daha fazla kişiye test yapılarak izolasyonun sağlanabilmesi için hızlı tanı kitinde,  yerli tanı kitinde olduğu gibi ağız ya da burun mukozasından alınan sürüntü örneğinin incelendiğini belirtti.

     

    Coşkun, başta acil servisler olmak üzere kolay ve hızlı bir kullanımı olan testin yaygın bir şekilde uygulanabileceğini söyleyerek güvenirliğinin de yüksek olduğuna dikkat çekti.



    https://www.saglik.gov.tr/TR,64570/koronavirus-testi-15-dakikada-cikacak.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    alex59 15 sa. en beğenilen
    1.5 ay önce başlamalıydı bu süreç şu an geç kalındı.
    Yanıtla +28
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    yasiraktas (yasir aktaş) 13 sa.
    Teknoloji forumunun takipçileri Sağlık Bakanlığına ders veriyor. Süperiz!
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    sniper23 (Enes Şahinler) 12 sa. yasiraktas
    Burada 15-20 yıllık proflar var o yüzden normaldir.
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    kuasudba 5 sa. yasiraktas
    siz akıllanmazsınız yeminle.
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    Kanatlandırmayan_Redbull 15 sa.
    Saglik ocaklari seviyesine kadar her kurulusa dagitilip mumkun oldugunca herkese test yapilmali
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    Yorumlar (18) Yorum Yaz Forumda Gör
    selmand (SELMAN DİNÇ) 8 sa.
    Çin bu seferde testlerden voleyi vuracak.
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    Mishushi (Mustafa ALDANMAZ) 10 sa.
    Geç oldu ama herkesin bi testten geçmesi lazım
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    ali222 (ali c) 11 sa.
    Eczanede satılsa isteyen kendi de yapsa.
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    santa rika (emre .) 12 sa. alex59
    Sizin güruha ne yapsalar boş , önce başlasalar da gereksiz diyeniniz çıkardı
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    santa rika (emre .) 12 sa. alex59
    Sizin güruha ne yapsalar boş
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    kingsix (Murat Arman) 13 sa.
    Cok gec kalindi bunu icin, surec cok uzayacak.
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    NuTeRX (... ...) 13 sa.
    Kite o kadar da gerek yok. Tomografi ile tanı koyulabiliyor, kit de sağlaması olur. Hızlı kitlerle vaka sayısında inanılmaz bir artışa hazır olun. Tam randımanlı kullanırlarsa bugün 5.000 bekliyorum.
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    yasiraktas (yasir aktaş) 13 sa.
    Teknoloji forumunun takipçileri Sağlık Bakanlığına ders veriyor. Süperiz!
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    vs-fb (Vn S) 14 sa. interwap
    Dediğiniz mantıklı, bir kişiye bir çok kez test yapılıyor. İlk tespit bu hızlı olan ile süreçte de yerli ile test yapılır. Umarım bizimkilerde kısa sürede hızlı ve yerli test kiti geliştirir.
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    5929 kez okundu.
    16 kişi, toplam 18 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    koronavirüs, kovid-19 ve
    4 etiket daha hızlı tanı kiti hızlı kit sağlık bakanlığı Bilim ve Teknoloji
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