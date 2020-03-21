Koronavirüsten ülkemizde ölüm sayısı 21 oldu

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Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini ağır bir şekilde gösteren koronavirüs salgınında bilanço gün geçtikçe ağırlaşıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı artık her gün iki kat artar hale geldi.

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Katlanarak artıyor

Sağlık Bakanı tarafından açıklanan son rakamlara göre son 24 saat itibariyle 2953 şüpheliye koronavirüs testi uygulandı. Bu testlerde 277’si pozitif çıktı. Böylece toplam vaka sayısı 947 oldu.

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Yine yaşlı hastalarımızın virse karşı koyamadığını görüyoruz. Son 24 saat itibariyle yaşlı koronavirüs hastalarından 12 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece toplam kayıp sayısı 21 oldu. Vaka sayısı değilde kayıp sayısında günlük iki kat artış yaşandığı dikkatlerden kaçmıyor.

Henüz bir aşısı olmayan koronavirs salgını için en önemli tedbir evden çıkmamak. Fahrettin Koca yaşlıların ve kronik hastaların kesinlikle evden çıkmaması gerektiğini belirtiyor. Zaten 65 yaş üzeri yaşlılar ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş durumda.

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