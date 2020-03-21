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    Koronavirüsten ülkemizde ölüm sayısı 21 oldu

    Koronavirüs salgınını çok da ciddiye almayan ve güzel havalarda açık alanlara adeta akın eden ülkemizde bilanço kötüye gidiyor. Son 24 saatte 12 yaşlı hasta daha hayatını kaybetti.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Koronavirüsten ülkemizde ölüm sayısı 21 oldu
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    Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini ağır bir şekilde gösteren koronavirüs salgınında bilanço gün geçtikçe ağırlaşıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı artık her gün iki kat artar hale geldi.

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    Katlanarak artıyor

    Sağlık Bakanı tarafından açıklanan son rakamlara göre son 24 saat itibariyle 2953 şüpheliye koronavirüs testi uygulandı. Bu testlerde 277’si pozitif çıktı. Böylece toplam vaka sayısı 947 oldu.

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    Yine yaşlı hastalarımızın virse karşı koyamadığını görüyoruz. Son 24 saat itibariyle yaşlı koronavirüs hastalarından 12 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece toplam kayıp sayısı 21 oldu. Vaka sayısı değilde kayıp sayısında günlük iki kat artış yaşandığı dikkatlerden kaçmıyor.

    Henüz bir aşısı olmayan koronavirs salgını için en önemli tedbir evden çıkmamak. Fahrettin Koca yaşlıların ve kronik hastaların kesinlikle evden çıkmaması gerektiğini belirtiyor. Zaten 65 yaş üzeri yaşlılar ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş durumda.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    12 Angry Men (12 Angry Men ) 9 sa. en beğenilen
    Sadece 65+ yaş üstü değil, ülkecek 2-3 hafta sokağa çıkma yasağı getirsinler. Diğer türlü gençler evdekilere bulaştırır.
    Yanıtla +8
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    gun (Gün Oksay) 9 sa.
    Yurtdışından ümre hariç dönen Türk sayısı 363 bin imiş. Yine fena değil durumumuz.
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    quxall (ens ars) 8 sa. gun
    Yani virüs ithal etmişiz içeride kalmayınca . Lakın halkımız genciyle yaşlısıyla tedbirsiz, sokaklarda, piknikteler.
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    k2fg9 (burak sanane) 3 sa.
    Ben bu virüsü cahillerden kurtulmak için bir fırsat olarak görmeye başladım. Kurunun yanında yaş da yanacak ama napalım...

    İnsanları sınırlandırmayın lütfen. Kafeye isteyen kafeye, kahvehaneye isteyen kahvehaneye, diskoya isteyen diskoya, camiye isteyen camiye gitsin.

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    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 5 sa.
    2 kata yakın ilerleme var her gün İtalya gibi olmayız inşallah Allah yardımcımız olsun
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    Tensegrity (Haşim Turan) 7 sa.
    Soka çıkma yasağı daha erken gelmeliydi.
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    alito (A. Teyfik Görmez) 7 sa.
    Türkiye'nin aklını başına alması için zaman kalmadı artık. İstatistiklere göre gün analizinde İtalya'nın önünde gidiyoruz, durum daha vahim bir hal almadan acil önlem durumuna geçilmeli. Artık sokağa çıkma yasağı mı gelir, ne yapılacaksa yapılsın bir an önce.
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    Kadirfke (Kadir Eryılmaz) 8 sa.
    21 kişi hayatını kaybetmiş. Bu hayatını kaybeden insanların hangi illerde olduğunu öğrenmemiz mümkün mü acaba bilgisi olan var mı?
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    dreamblue35 (yunus aydemir) 8 sa.
    65 yaş üstü insanlara neden kabahat bulunuyor anlamadım sanki onlar bir tek kurallara uymuyor bu ülkede! siz 3 haftalık erzağınızı stokladınız galiba bu virüsten etkilenmemek için! arkadaş bu ülke dahil tüm dünyada hayat 7/24 devam ediyor siz neyin kafasını yaşıyorsunuz? ekmek almaya kim gidiyor sizin evde annenizmi babanız mı yoksa siz mi? ha dur tamam siz 3 haftalık erzaklarınızı (ekmek dahil) tedarik edenlerdensiniz! sizin bir probleminiz yok yani? ya diğer insanların sizde olmayan bir problemi varsa ? oturduğunuz yerden bir yerinizden sallamayın gidin biraz dış dünyada neler oluyor takip edin sanal alemden uzaklaşın biraz bilgisayar karın doyurmuyor...
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    TIME (ad soyad) 8 sa.
    italyayi geceriz diyenler like
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    SöyleyinBilsin 9 sa. yeni yorumcu
    Artışın sebebi virüs değil resmen cehalet,bizim millet söz dinlemedikçe işimiz zor inşallah sonumuz İtalya gibi olmaz
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 9 sa. en beğenilen
    Sadece 65+ yaş üstü değil, ülkecek 2-3 hafta sokağa çıkma yasağı getirsinler. Diğer türlü gençler evdekilere bulaştırır.
    Yanıtla +8
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    WB 9 sa.
    Adam parkta oturuyor, gorevli kalk deyince de kavga ediyor, hakkaten pes. Cozumu en son 65 uzeri sokaga cikma yasagi koymakta buldular ki bence biraz gec oldu..
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