Sağlık Bakanlığı yeni koronavirüs genelgesini yayımladı

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Sağlık Bakanlığı 81 ilin il sağlık müdürlüklerine yeni koronavirüs (Covid-19) genelgesi gönderdi. Genelgede koronavirüse yakalanan kişilerin temaslılarına, sadece semptom gösterdikleri takdirde test yaptırılması talimatı verildi.

Koronavirüs hastalarıyla temaslı kişilere test yapma zorunluluğunun kaldırıldığını açıklayan halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Kara, temaslılara yapılacak test ölçütünü şu şekilde açıkladı:

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"İlk ziyaret sırasında semptomu var ise ( Daha sonra semptom gelişen kişiler için belirlenmiş prosedür dahilinde ), 60 yaş ve üstü ve komorbiditesi (birden fazla eşlik eden hastalık) olan kişilerden temas tarihinden sonraki 7. günde semptomu olmasa dahi numune alınması gerekmektedir.”

4 kez telefonla arama yapılacak

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Kara genelgesinde temaslı kişilerin temasın üzerinden geçen 2-4-8 ve 12. günlerinde telefon ile aranması gerektiğini belirterek, arama sonrasında koronavirüs belirtileri saptanırsa test yaptırılacağını ifade etti.

Ayrıca Bkz. "Kartilaj dokusunun rejenerasyonunu sağlayan implant geliştirildi"

Yeni genelge illerin il sağlık müdürlüklerine gönderildi.

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