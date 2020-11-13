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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sağlık Bakanlığı yeni koronavirüs genelgesini yayımladı

    Sağlık Bakanlığı, il sağlık müdürlüklerine gönderdiği genelge ile koronavirüse yakalanan kişilerin temaslılarına, sadece semptom gösterdikleri takdirde test yaptırılması talimatını verdi.
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Sağlık Bakanlığı yeni koronavirüs genelgesini yayımladı
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    Sağlık Bakanlığı 81 ilin il sağlık müdürlüklerine yeni koronavirüs (Covid-19) genelgesi gönderdi. Genelgede koronavirüse yakalanan kişilerin temaslılarına, sadece semptom gösterdikleri takdirde test yaptırılması talimatı verildi.

    Koronavirüs hastalarıyla temaslı kişilere test yapma zorunluluğunun kaldırıldığını açıklayan halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Kara, temaslılara yapılacak test ölçütünü şu şekilde açıkladı:

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    "İlk ziyaret sırasında semptomu var ise ( Daha sonra semptom gelişen kişiler için belirlenmiş prosedür dahilinde ), 60 yaş ve üstü ve komorbiditesi (birden fazla eşlik eden hastalık) olan kişilerden temas tarihinden sonraki 7. günde semptomu olmasa dahi numune alınması gerekmektedir.”

    4 kez telefonla arama yapılacak

    Sağlık Bakanlığı yeni koronavirüs genelgesini yayımladı
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    Kara genelgesinde temaslı kişilerin temasın üzerinden geçen 2-4-8 ve 12. günlerinde telefon ile aranması gerektiğini belirterek, arama sonrasında koronavirüs belirtileri saptanırsa test yaptırılacağını ifade etti.

    Ayrıca Bkz. "Kartilaj dokusunun rejenerasyonunu sağlayan implant geliştirildi"

    Yeni genelge illerin il sağlık müdürlüklerine gönderildi.



    https://ilerihaber.org/icerik/peskov-putin-ve-erdogan-ortak-gozlem-merkezinin-karabag-disinda-bulunmasi-konusunda-anlasti-119435.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    MaximillianFoe (Cihan Çoban) 15 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Sayıları iyice düşürmeye çalışın, 2.800 olmuş sadece "hasta" sayısı, vaka değil. Hala semptom gösterdikleri diye şart koyuyorsun testlere, genelge genelge değil hala işi beter etme peşinde. Her yanıyla rezil bir yönetim.
    Sayıları iyice düşürmeye çalışın, 2.800 olmuş sadece "hasta" sayısı, vaka değil. Hala semptom gösterdikleri diye şart koyuyorsun testlere, genelge genelge değil...
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    MustafaC5 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kontrollü sürü bağışıklığı
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    MaximillianFoe (Cihan Çoban) 15 sa. ( Mesaj Silindi ) Musty3535123
    Boşver çık yay herkese zaten onu istiyorlar, sağlıkla ilgili bir amaçları yok.
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 13 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Zaten uygulama bu şekilde idi. 3 hafta kadar önce babam pozitif çıktıktan sonra anneme test yapmamak için çok direndiler. Annemde FMF'in nadir bir türü var ve ciğerlerini etkiliyor. Güç bela ikna ettik sonra onun da test pozitif çıktı. Şu an daha yeni yeni toparlanmaya başladı. Onca ilaca vitamin takviyesine rağmen biraz ağır atlattı. Tedavinin semptomlar öncesinde başlanması belki de hayatını kurtardı.
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bizim ailede herkes korona oldu, kuzenimde semptom yok diye test yapmadılar. Ama aynı evin içinde herkes hasta. Kuzenim tüm gün dışarıda.
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    MustafaC5 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kontrollü sürü bağışıklığı
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    blackzeros 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    pozitif vaka bilinmesin diye ne yapacaklarını şaşırdılar...
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    MaximillianFoe (Cihan Çoban) 15 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Sayıları iyice düşürmeye çalışın, 2.800 olmuş sadece "hasta" sayısı, vaka değil. Hala semptom gösterdikleri diye şart koyuyorsun testlere, genelge genelge değil hala işi beter etme peşinde. Her yanıyla rezil bir yönetim.
    1 Yanıt Yanıtla +23
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    kakarikikiri (jean paul Sartre) 14 sa. ( Mesaj Silindi ) MaximillianFoe
    ben o 2800 rakamına da inanmıyorum...
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    Musty3535123 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    bende evde karantinadayım. testi pozitif çıkan kişi ile temasımın bugun 7. gunu. hiç sempton yok bende ama test yaptırma şansımda kalmadı o zaman bu genelgeyle.
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    MaximillianFoe (Cihan Çoban) 15 sa. ( Mesaj Silindi ) Musty3535123
    Boşver çık yay herkese zaten onu istiyorlar, sağlıkla ilgili bir amaçları yok.
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