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    Huawei ve SAIC, ortak markalarını çok yakında duyurabilir

    Çin'in en büyük otomotiv üreticilerinden SAIC Motor, teknoloji devi Huawei geçtiğimiz haftalarda ortaklık kurmuştu. Şimdi ise bu ortaklıktan doğacak yeni markanın yakında tanıtılması bekleniyor.
    Huawei ve SAIC, ortak markalarını çok yakında duyurabilir Tam Boyutta Gör
    Çinli önde gelen otomobil üreticilerinden SAIC Motor, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, yeni “küresel olarak rekabetçi” akıllı elektrikli araçlar geliştirmek için teknoloji şirketi Huawei ortaklık kurduğunu duyurmuştu. Şimdi ise Çin medyasına göre bu ortaklıktan doğacak yeni marka önümüzdeki günlerde resmen duyurulacak.

    Ortaklıktan “Shangjie” markası çıkıyor

    Aktarılanlara göre Huawei ve SAIC, “Shangjie” olarak adlandırılması beklenen ortak markalarını 10 Nisan’da resmen tanıtmaya hazırlanıyor. Çinli medya kuruluşu Cailian’ın sektör kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, bu yeni marka Huawei’nin HIMA (Harmony Intelligent Mobility Alliance) iş birliği çerçevesindeki beşinci markası olacak. Lansmanda markaya ve ilk modeline ilişkin daha fazla detay paylaşılması bekleniyor.

    Shangjie markasının ilk modelinin, SAIC’in alt markası Roewe’ye ait ES39 kod adlı bir araç temel alınarak üretileceği belirtiliyor. Ayrıca bu modelde, SAIC’in EREV çözümünün kullanılacağı ifade ediliyor. HIMA iş birliği altında geliştirilen tüm modeller gibi, Shangjie markasının araçları da Huawei’nin HIMA satış kanalları aracılığıyla tüketicilere sunulacak. Sektör kaynaklarına göre, ilk modelin yıl içinde piyasaya sürülmesi planlanıyor.

    Bununla birlikte Shangjie markasının ilk modelinin başlangıç fiyatı yaklaşık 150.000 yuan (yaklaşık 20.660 dolar) seviyesinde olması beklenmekte. Bu da aracı, Huawei’nin HIMA iş birliği kapsamında piyasaya sürdüğü en uygun fiyatlı model yapacak. Huawei, bugüne kadar dört yerli otomotiv üreticisiyle iş birliği yaparak dört yeni marka oluşturdu: Aito (Seres Group), Luxeed (Chery), Stelato (BAIC Group) ve Maextro (JAC). Şu anda bu markalar altında toplam altı model satışta bulunuyor: Aito M5, Aito M7, Aito M9, Luxeed S7, Luxeed R7 ve Stelato S9.

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    E
    emiristanbul 13 saat önce

    milyon hizmeti geliştirilen onca teknolojiyi tüm dünya takdir ederken bizim con conlara bunlara anlatma çabamız

    P
    pskillercheto 4 gün önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

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