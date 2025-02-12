Huawei ve SAIC, yeni otomobil markası kuracak

Yeni markanın 170.000 ile 250.000 yuan (23.000 - 34 bin dolar) aralığında fiyat skalasına sahip otomobiller üreteceği belirtiliyor. Genç müşterileri hedef almasına rağmen hedeflenen fiyatlar epey yüksek.
Üretilecek ilk model, SAIC'in alt markası olan Rising Auto'nun bir modelini temel alacak. Bu aracın iç ve dış tasarımında yapılacak güncellemelerin yanı sıra Huawei'nin elektrik ve elektronik mimarisi ile akıllı teknolojileri kullanılacak. Söz konusu modelin 2025'in son çeyreğinde satışa sunulması planlanıyor.
Teknoloji devi Huawei'nin otomotiv sektöründeki konumu giderek yükseliyor. Geçtiğimiz ay bir başka Çinli üretici olan GAC Grubu da Huawei ile ortak yeni bir elektrikli araç markası kuracağını duyurmuştu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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