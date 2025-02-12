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    Huawei ve SAIC, yeni otomobil markası kuracak

    2025'in son çeyreğinde satışa sunulması planlanan ilk modelin SAIC bünyesindeki Rising Auto'nun mevcut bir aracını temel alacağı ancak Huawei teknolojilerinin kullanılacağı belirtiliyor.
    Huawei ve SAIC, yeni otomobil markası kuracak Tam Boyutta Gör
    Çin'den gelen haberlere göre, ülkemizde de faaliyet gösteren MG'nin çatı şirketi SAIC Motor ve Huawei, özellikle genç müşterileri hedef alan yeni bir otomobil markası kuracak. Shangjie olarak adlandırılacağı belirtilen yeni marka, Huawei'nin ortağı olduğu beşinci marka olacak.

    Yeni markanın 170.000 ile 250.000 yuan (23.000 - 34 bin dolar) aralığında fiyat skalasına sahip otomobiller üreteceği belirtiliyor. Genç müşterileri hedef almasına rağmen hedeflenen fiyatlar epey yüksek.

    Üretilecek ilk model, SAIC'in alt markası olan Rising Auto'nun bir modelini temel alacak. Bu aracın iç ve dış tasarımında yapılacak güncellemelerin yanı sıra Huawei'nin elektrik ve elektronik mimarisi ile akıllı teknolojileri kullanılacak. Söz konusu modelin 2025'in son çeyreğinde satışa sunulması planlanıyor.

    Teknoloji devi Huawei'nin otomotiv sektöründeki konumu giderek yükseliyor. Geçtiğimiz ay bir başka Çinli üretici olan GAC Grubu da Huawei ile ortak yeni bir elektrikli araç markası kuracağını duyurmuştu. 

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    Sempron 3200 3 saat önce

    Saçmalığın daniskası. Polisler görürse bir de drift atmaktan ceza keserler buna.

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    ioz 1 gün önce

    her sene lastik değiştirmek için mükemmel yöntem

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