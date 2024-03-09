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    Sam Altman, OpenAI yönetim kuruluna geri döndü

    Yapay zeka şirketi OpenAI’dan kovulduktan sonra kısa sürede CEO’luk görevine tekrar geri getirilmiş olsa da Sam Altman’ın yönetim kuruluna dönüşü aylar sürdü. Neden kovulduğu ise belirsiz.
    Sam Altman, OpenAI yönetim kuruluna geri döndü Tam Boyutta Gör
    ChatGPT, Dall-E ve Sora gibi üretken yapay zeka araçlarıyla tanınan OpenAI, Kasım 2023 tarihinde aniden ve hiçbir uyarıda bulunmadan CEO'su ve kurucu ortağı Sam Altman'ı kovmuş, yönetim kurulundaki görevinden de uzaklaştırmıştı. Altman, kısa bir süre sonra CEO’luk görevine geri getirilmiş olsa da OpenAI yönetim kuruluna geri dönüşü yaklaşık 4 ay sürdü.

    Sam Altman, OpenAI yönetimin kuruluna katıldı

    Kasım 2023’teki kaos ve Altman’ın şirketten kovuluşu büyük bir yankı uyandırsa da Altman, sadece 5 gün içinde CEO olarak geri dönmüştü ve onu kovmak için oy kullanan yönetim kurulu üyeleri de ayrılmayı kabul etmişti. OpenAI, bu beş gün boyunca yaşananlarla ilgili bir soruşturma yürüteceğini söylemişti. Bu soruşturma tamamlandı ve Altman'ın şirketin yönetim kuruluna geri getirilmesine karar verildi.

    OpenAI yönetim kuruluna sadece Altman dahil olmadı. Firma kurula üç yeni üye daha ekledi: Instacart CEO'su ve eski Meta yöneticisi Fidji Simo, eski Sony yöneticisi Nicole Seligman ve Bill ve Melinda Gates Vakfı'nın eski CEO'su Dr. Sue Desmond-Hellmann. Ayrıca geçici üç kişilik yönetim kurulunda bulunan Salesforce eş CEO'su Bret Taylor, ekonomist Larry Summers ve Quora CEO'su Adam D'Angelo görevlerinde kalacak. Taylor ayrıca yönetim kurulu başkanı olarak devam edecek. Ek olarak OpenAI kurucu ortağı Greg Brockman da OpenAI'a liderlik etmeye devam edecek. 

    OpenAI ayrıca Aralık 2023'te Altman'ın kovulmasına yol açan olaylarla ilgili bağımsız bir soruşturma yürütmek üzere tuttuğu hukuk firması WilmerHale'in bulgularının bir özetini de yayınladı. 30.000'den fazla belge incelenmiş olsa da beş gün içinde şirkete CEO olarak yeniden katılan Altman'ın neden kovulduğu halen tam olarak bilinmiyor. O dönemde yapılan açıklama kısmen tekrar ediliyor: “Yönetim Kurulu ile Bay Altman arasındaki ilişkinin bozulması ve güven kaybının bir sonucu...”

    Kaynakça https://www.neowin.net/news/openai-officially-brings-its-ceo-sam-altman-back-to-its-board-of-directors/ https://openai.com/blog/review-completed-altman-brockman-to-continue-to-lead-openai
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 6 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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