Sam Altman, OpenAI yönetim kuruluna geri döndü

Tam Boyutta Gör ChatGPT, Dall-E ve Sora gibi üretken yapay zeka araçlarıyla tanınan OpenAI, Kasım 2023 tarihinde aniden ve hiçbir uyarıda bulunmadan CEO'su ve kurucu ortağı Sam Altman'ı kovmuş, yönetim kurulundaki görevinden de uzaklaştırmıştı. Altman, kısa bir süre sonra CEO’luk görevine geri getirilmiş olsa da OpenAI yönetim kuruluna geri dönüşü yaklaşık 4 ay sürdü.

Sam Altman, OpenAI yönetimin kuruluna katıldı

Kasım 2023’teki kaos ve Altman’ın şirketten kovuluşu büyük bir yankı uyandırsa da Altman, sadece 5 gün içinde CEO olarak geri dönmüştü ve onu kovmak için oy kullanan yönetim kurulu üyeleri de ayrılmayı kabul etmişti. OpenAI, bu beş gün boyunca yaşananlarla ilgili bir soruşturma yürüteceğini söylemişti. Bu soruşturma tamamlandı ve Altman'ın şirketin yönetim kuruluna geri getirilmesine karar verildi.

OpenAI yönetim kuruluna sadece Altman dahil olmadı. Firma kurula üç yeni üye daha ekledi: Instacart CEO'su ve eski Meta yöneticisi Fidji Simo, eski Sony yöneticisi Nicole Seligman ve Bill ve Melinda Gates Vakfı'nın eski CEO'su Dr. Sue Desmond-Hellmann. Ayrıca geçici üç kişilik yönetim kurulunda bulunan Salesforce eş CEO'su Bret Taylor, ekonomist Larry Summers ve Quora CEO'su Adam D'Angelo görevlerinde kalacak. Taylor ayrıca yönetim kurulu başkanı olarak devam edecek. Ek olarak OpenAI kurucu ortağı Greg Brockman da OpenAI'a liderlik etmeye devam edecek.

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OpenAI ayrıca Aralık 2023'te Altman'ın kovulmasına yol açan olaylarla ilgili bağımsız bir soruşturma yürütmek üzere tuttuğu hukuk firması WilmerHale'in bulgularının bir özetini de yayınladı. 30.000'den fazla belge incelenmiş olsa da beş gün içinde şirkete CEO olarak yeniden katılan Altman'ın neden kovulduğu halen tam olarak bilinmiyor. O dönemde yapılan açıklama kısmen tekrar ediliyor: “Yönetim Kurulu ile Bay Altman arasındaki ilişkinin bozulması ve güven kaybının bir sonucu...”

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Sam Altman, OpenAI yönetim kuruluna geri döndü