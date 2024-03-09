Sam Altman, OpenAI yönetim kuruluna geri döndü

Sam Altman, OpenAI yönetimin kuruluna katıldı
Kasım 2023’teki kaos ve Altman’ın şirketten kovuluşu büyük bir yankı uyandırsa da Altman, sadece 5 gün içinde CEO olarak geri dönmüştü ve onu kovmak için oy kullanan yönetim kurulu üyeleri de ayrılmayı kabul etmişti. OpenAI, bu beş gün boyunca yaşananlarla ilgili bir soruşturma yürüteceğini söylemişti. Bu soruşturma tamamlandı ve Altman'ın şirketin yönetim kuruluna geri getirilmesine karar verildi.
OpenAI yönetim kuruluna sadece Altman dahil olmadı. Firma kurula üç yeni üye daha ekledi: Instacart CEO'su ve eski Meta yöneticisi Fidji Simo, eski Sony yöneticisi Nicole Seligman ve Bill ve Melinda Gates Vakfı'nın eski CEO'su Dr. Sue Desmond-Hellmann. Ayrıca geçici üç kişilik yönetim kurulunda bulunan Salesforce eş CEO'su Bret Taylor, ekonomist Larry Summers ve Quora CEO'su Adam D'Angelo görevlerinde kalacak. Taylor ayrıca yönetim kurulu başkanı olarak devam edecek. Ek olarak OpenAI kurucu ortağı Greg Brockman da OpenAI'a liderlik etmeye devam edecek.
OpenAI ayrıca Aralık 2023'te Altman'ın kovulmasına yol açan olaylarla ilgili bağımsız bir soruşturma yürütmek üzere tuttuğu hukuk firması WilmerHale'in bulgularının bir özetini de yayınladı. 30.000'den fazla belge incelenmiş olsa da beş gün içinde şirkete CEO olarak yeniden katılan Altman'ın neden kovulduğu halen tam olarak bilinmiyor. O dönemde yapılan açıklama kısmen tekrar ediliyor: “Yönetim Kurulu ile Bay Altman arasındaki ilişkinin bozulması ve güven kaybının bir sonucu...”Kaynakça https://www.neowin.net/news/openai-officially-brings-its-ceo-sam-altman-back-to-its-board-of-directors/ https://openai.com/blog/review-completed-altman-brockman-to-continue-to-lead-openai Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.