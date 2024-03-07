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    Anlık Bildirim

    Copilot yapay zekasından endişelenen çalışan, Microsoft’u şikayet etti

    Microsoft bünyesinde çalışan bir yapay zeka mühendisi ABD Federal Ticaret Komisyonu’na firmanın Copilot Designer yapay zekasıyla ilgili duyduğu endişeleri taşıdı.
    Copilot AI’dan endişelenen çalışan, Microsoft’u şikayet etti Tam Boyutta Gör
    Bu yılın başlarında altı Microsoft'ta çalışan Shane Jones, DALL-E 3 yapay zekasından endişelendiği için firmanın kendisini susturduğu iddiasıyla gündeme gelmişti. Şimdi ise Jones, doğrudan ABD Federal Ticaret Komisyonu’na (FTC) bir mektup yazarak Copilot Designer yapay zekasının şiddet içerikli veya cinsel içerikli görüntüler üretebileceğini ve bu konuda Microsoft’un bir şey yapmadığını aktardı.

    Microsoft çalışanı şirketi FTC’ye şikâyet etti

    Çalışan, FTC Başkanı Lina Khan'a yazdığı mektupta Microsoft’u defalarca daha iyi önlemler alınana kadar Copilot Designer'ı kamu kullanımından kaldırmaya çağırdığını ancak bu tavsiyesinin reddedildiğini söylüyor. Jones, Copilot Designer’ın herkese açık olmaması gerektiğini ve sadece yetişkinler için derecelendirilmesini talep ediyor.

    Jones’un istekleri ve şikayetleri esasında OpenAI’ın Dall-E 3 aracıyla desteklenen Copilot Designer'ın açıklarına dayanıyor. Jones, çeşitli basit komutlarla yapay zeka aracının cinsel içerikli, şiddet veya zararlı görseller üretebildiğini belirtiyor. Öte yandan bunlar sadece birere iddia değil. CNBC, Jones’un ayrıntılı olarak bahsettiği istemleri kullanarak dile getirilen tüm senaryoları yazılımın ücretsiz sürümünde yeniden oluşturmayı başardı.

    Jones'a göre pek çok tüketici bu sorunlarla karşılaşıyor ancak Microsoft bu konuda pek bir şey yapmıyor. Copilot ekibinin günde 1.000'den fazla ürün geri bildirim şikayeti aldığını, ancak kendisine bu sorunları tam olarak araştırmak ve çözmek için yeterli kaynak olmadığının söylendiğini iddia ediyor. Microsoft ise çalışanların her türlü endişesini politikalara uygun olarak ele almaya kararlı olduklarını söyleyerek çalışana ulaştıklarını söylüyor.

    Hatırlanacağı üzere Copilot Designer, X'te hızla yayılan Taylor Swift'in müstehcen görüntülerini oluşturmuştu. Google'ın Gemini yapay zekası da Nazilerin resimlerini ve tarihsel olarak doğru olmayan diğer görüntüleri üretmişti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 4 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 4 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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