Copilot yapay zekasından endişelenen çalışan, Microsoft’u şikayet etti

Microsoft çalışanı şirketi FTC’ye şikâyet etti
Çalışan, FTC Başkanı Lina Khan'a yazdığı mektupta Microsoft’u defalarca daha iyi önlemler alınana kadar Copilot Designer'ı kamu kullanımından kaldırmaya çağırdığını ancak bu tavsiyesinin reddedildiğini söylüyor. Jones, Copilot Designer’ın herkese açık olmaması gerektiğini ve sadece yetişkinler için derecelendirilmesini talep ediyor.
Jones’un istekleri ve şikayetleri esasında OpenAI’ın Dall-E 3 aracıyla desteklenen Copilot Designer'ın açıklarına dayanıyor. Jones, çeşitli basit komutlarla yapay zeka aracının cinsel içerikli, şiddet veya zararlı görseller üretebildiğini belirtiyor. Öte yandan bunlar sadece birere iddia değil. CNBC, Jones’un ayrıntılı olarak bahsettiği istemleri kullanarak dile getirilen tüm senaryoları yazılımın ücretsiz sürümünde yeniden oluşturmayı başardı.
Jones'a göre pek çok tüketici bu sorunlarla karşılaşıyor ancak Microsoft bu konuda pek bir şey yapmıyor. Copilot ekibinin günde 1.000'den fazla ürün geri bildirim şikayeti aldığını, ancak kendisine bu sorunları tam olarak araştırmak ve çözmek için yeterli kaynak olmadığının söylendiğini iddia ediyor. Microsoft ise çalışanların her türlü endişesini politikalara uygun olarak ele almaya kararlı olduklarını söyleyerek çalışana ulaştıklarını söylüyor.
Hatırlanacağı üzere Copilot Designer, X'te hızla yayılan Taylor Swift'in müstehcen görüntülerini oluşturmuştu. Google'ın Gemini yapay zekası da Nazilerin resimlerini ve tarihsel olarak doğru olmayan diğer görüntüleri üretmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.