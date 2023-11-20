Sam Altman sonrasında OpenAI çalışanlarından istifa sinyali

Tam Boyutta Gör OpenAI çalışanları, eski CEO Sam Altman ve Başkan Greg Brockman'ın çalkantılı, kaotik bir sürecin sonunda Microsoft'a katılmasının ardından “OpenAI çalışanları olmadan bir hiçtir” mesajını paylaşıyor. X (Twitter) üzerinden yapılan paylaşımlar koordineli görünüyor; bir düzineden fazla çalışan neredeyse aynı anda bu mesajı paylaşıyor. Mesajı ilk paylaşanlar arasında, Sam Altman'ın yönetim kurulu tarafından görevden alınmasının ardından geçici CEO olarak atanan eski CTO Mira Murati de bulunuyor.

OpenAI çalışanları tepkili

Tam Boyutta Gör ChatGPT’nin yaratıcısı Sam Altman, bu paylaşımları bir kalp emojisiyle birlikte paylaşıyor. Eşgüdümlü kampanya, saatler önce Microsoft'a katılacaklarını açıklayan Altman ve Brockman'a bir destek gösterisi gibi görünüyor.

Microsoft CEO'su Satya Nadella yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: “Sam Altman ve Greg Brockman'ın meslektaşlarıyla birlikte yeni bir gelişmiş yapay zeka araştırma ekibine liderlik etmek üzere Microsoft'a katılacağı haberini paylaşmaktan büyük heyecan duyuyoruz.”

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Dolayısıyla bu mesaj yayınlayan çalışanların Altman ve Brockman ile birlikte Microsoft katılacaklar arasında olduğu düşünülebilir ancak şimdilik bu konuda resmi bir şey yok. Bununla birlikte yürütülen kampanya aynı zamanda mühendislerinin büyük bir bölümünü Microsoft'a kaptırma riskiyle karşı karşıya olan OpenAI yönetim kurulunu ve yeni CEO Emmett Shear’ı baskı altına sokuyor.

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