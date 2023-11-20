Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Sam Altman sonrasında OpenAI çalışanlarından istifa sinyali

    OpenAI çalışanları CEO Sam Altman ve Başkan Greg Brockman’in Microsoft'a geçmesinin ardından X hesapları aracılığıyla “OpenAI çalışanları olmadan bir hiçtir” mesajı yayınladı.
    Sam Altman sonrasında OpenAI çalışanlarından istifa sinyali Tam Boyutta Gör
    OpenAI çalışanları, eski CEO Sam Altman ve Başkan Greg Brockman'ın çalkantılı, kaotik bir sürecin sonunda Microsoft'a katılmasının ardından “OpenAI çalışanları olmadan bir hiçtir” mesajını paylaşıyor. X (Twitter) üzerinden yapılan paylaşımlar koordineli görünüyor; bir düzineden fazla çalışan neredeyse aynı anda bu mesajı paylaşıyor. Mesajı ilk paylaşanlar arasında, Sam Altman'ın yönetim kurulu tarafından görevden alınmasının ardından geçici CEO olarak atanan eski CTO Mira Murati de bulunuyor.

    OpenAI çalışanları tepkili

    Sam Altman sonrasında OpenAI çalışanlarından istifa sinyali Tam Boyutta Gör
    ChatGPT’nin yaratıcısı Sam Altman, bu paylaşımları bir kalp emojisiyle birlikte paylaşıyor. Eşgüdümlü kampanya, saatler önce Microsoft'a katılacaklarını açıklayan Altman ve Brockman'a bir destek gösterisi gibi görünüyor.

    Microsoft CEO'su Satya Nadella yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: Sam Altman ve Greg Brockman'ın meslektaşlarıyla birlikte yeni bir gelişmiş yapay zeka araştırma ekibine liderlik etmek üzere Microsoft'a katılacağı haberini paylaşmaktan büyük heyecan duyuyoruz.”

    Dolayısıyla bu mesaj yayınlayan çalışanların Altman ve Brockman ile birlikte Microsoft katılacaklar arasında olduğu düşünülebilir ancak şimdilik bu konuda resmi bir şey yok. Bununla birlikte yürütülen kampanya aynı zamanda mühendislerinin büyük bir bölümünü Microsoft'a kaptırma riskiyle karşı karşıya olan OpenAI yönetim kurulunu ve yeni CEO Emmett Shear’ı baskı altına sokuyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    matkap kömürü bittiği nasıl anlaşılır oksibor kulak damlası zararları yeniden sınava girince burs kesilir mi tyt matematik ve kpss matematik aynı mı everest sgm x7 driver

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Fold5
    Samsung Galaxy Z Fold5
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP Laptop 15
    HP Laptop 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    HUGOLA-ORCHESTRA
    HUGOLA-ORCHESTRA
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız