Sam Altman sonrasında OpenAI çalışanlarından istifa sinyali

OpenAI çalışanları tepkili
Microsoft CEO'su Satya Nadella yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: “Sam Altman ve Greg Brockman'ın meslektaşlarıyla birlikte yeni bir gelişmiş yapay zeka araştırma ekibine liderlik etmek üzere Microsoft'a katılacağı haberini paylaşmaktan büyük heyecan duyuyoruz.”
Dolayısıyla bu mesaj yayınlayan çalışanların Altman ve Brockman ile birlikte Microsoft katılacaklar arasında olduğu düşünülebilir ancak şimdilik bu konuda resmi bir şey yok. Bununla birlikte yürütülen kampanya aynı zamanda mühendislerinin büyük bir bölümünü Microsoft'a kaptırma riskiyle karşı karşıya olan OpenAI yönetim kurulunu ve yeni CEO Emmett Shear’ı baskı altına sokuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.