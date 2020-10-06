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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsonite akıllı sırt çantasını sunar

    Samsonite Konnect-i Backpack sırt çantası; sol kayışında bulunan Jacquard akıllı modül sayesinde dokunmatik sürüklemelerinizi algılayarak akıllı telefonlara gönderebiliyor.
    2 hf.
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    Cep Tel Aksesuarları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Samsonite akıllı sırt çantasını sunar
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    Google’ın kumaş yapılara akıllı özellikler kazandıran elektronik bileşenler entegre ettiği Project Jacquard yeni ürünlerde boy göstermeye devam ediyor. Adidas ve Levi’s gbi markaların ardından sıra Samsonite’de.

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    Samsonite Konnect-i Backpack özellikleri ve fiyatı

    Çanta sektörünün önemli isimlerinden birisi olan Samsonite; Google ile iş birliği sonrasında Konnect-i Backpack adındaki akıllı sırt çantasını tanıttı. Sırt çantası standart özellikler sunarken sol kayıştaki özel Jacquard modülü akıllı hale getiriyor.

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    Özel akıllı modül sürüklemelere karşı duyarlı. Aşağı sürükleme, yukarı sürükleme, üzerini kapatma ve çift dokunma şeklinde 4 farklı hareketi destekliyor. Bağlı olduğu telefonda da bu hareketler fonksiyonlara dönüştürülüyor. Modül üzerindeki LED ışığı ise telefondan bildirimler aktarıyor.

    15.6 inçlik dizüstü modellerine uygun olan çantanın birden fazla gözü var ve modül de IP54 ile su sıçramalarına dayanıklı. Samsonite Konnect-i Backpack sırt çantasının ince profilli olanı 200$, kalın profilli olanı da 220$ fiyat etiketine sahip.



    https://www.gizmochina.com/2020/10/06/samsonite-konnect-i-backpack-google-jacquard/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    dımmışali (durmuş bahça) 19 sa.
    Çantaya o kadar para versem içine eşya koymaya korkarım.
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    DPLALİ (Bomba Ölüm) 2 hf.
    Dizilerin başlangıcı gibi olmuş başlık.

    “X bilmem ne Kurtlar Vadisini sunar”
    Yanıtla +1
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