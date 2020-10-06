Samsonite akıllı sırt çantasını sunar

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Google’ın kumaş yapılara akıllı özellikler kazandıran elektronik bileşenler entegre ettiği Project Jacquard yeni ürünlerde boy göstermeye devam ediyor. Adidas ve Levi’s gbi markaların ardından sıra Samsonite’de.

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Samsonite Konnect-i Backpack özellikleri ve fiyatı

Çanta sektörünün önemli isimlerinden birisi olan Samsonite; Google ile iş birliği sonrasında Konnect-i Backpack adındaki akıllı sırt çantasını tanıttı. Sırt çantası standart özellikler sunarken sol kayıştaki özel Jacquard modülü akıllı hale getiriyor.

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Özel akıllı modül sürüklemelere karşı duyarlı. Aşağı sürükleme, yukarı sürükleme, üzerini kapatma ve çift dokunma şeklinde 4 farklı hareketi destekliyor. Bağlı olduğu telefonda da bu hareketler fonksiyonlara dönüştürülüyor. Modül üzerindeki LED ışığı ise telefondan bildirimler aktarıyor.

15.6 inçlik dizüstü modellerine uygun olan çantanın birden fazla gözü var ve modül de IP54 ile su sıçramalarına dayanıklı. Samsonite Konnect-i Backpack sırt çantasının ince profilli olanı 200$, kalın profilli olanı da 220$ fiyat etiketine sahip.

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https://www.gizmochina.com/2020/10/06/samsonite-konnect-i-backpack-google-jacquard/

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