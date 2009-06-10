Samsung 17.3-inç ekranlı yeni dizüstü bilgisayarını kullanıma sunuyor

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Teknoloji dünyasının lider oyuncularndan Güney Kore merkezli Samsung, R serisi dahilinde yeni bi dizüstü bilgisayarını daha kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Firmanın R720 kod adını taşıyan yeni dizüstü bilgisayarının kuşkusuz en dikkat çekici özelliği sahip olduğu 17.3-inç LED backlit LCD ekran. Intel platformunu temel alan ve Core 2 serisi mobil işlemcilerle konfigüre edilebilen Samsung R720'nin büyük ekranı için görüntü sağlayıcı olaraksa ATi'nin DirectX 10.1 destekli Mobility Radeon HD 4650 çözümü kullanılmış.

Anti-bakteriyel özelliğine sahip tam boyutlu klavye ile gelen dizüstü bilgisayarda iki adet 2 Watt'lık hoparlöre ve bir Subwoofer'a da yer verilmiş. Sound Retrieval System adlı bir teknoloji ile donatılan ve bu sayede kulaklık kullanımında 5.1 kanal sanal çevresel ses efekti de yaratabilen Samsung R720'ye işletim sistemi olaraksa Windows Vista Home Premium eşlik ediyor. Dileyen kullanıcıların optik sürücü olarak Blu-ray ile satın alabileceği R720'nin önümüzdeki ay 599£ etiket fiyatıyla İngiletere'de satışa sunulması bekleniyor.