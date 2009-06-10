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Samsung 17.3-inç ekranlı yeni dizüstü bilgisayarını kullanıma sunuyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung 17.3-inç ekranlı yeni dizüstü bilgisayarını kullanıma sunuyor
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Teknoloji dünyasının lider oyuncularndan Güney Kore merkezli Samsung, R serisi dahilinde yeni bi dizüstü bilgisayarını daha kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Firmanın R720 kod adını taşıyan yeni dizüstü bilgisayarının kuşkusuz en dikkat çekici özelliği sahip olduğu 17.3-inç LED backlit LCD ekran. Intel platformunu temel alan ve Core 2 serisi mobil işlemcilerle konfigüre edilebilen Samsung R720'nin büyük ekranı için görüntü sağlayıcı olaraksa ATi'nin DirectX 10.1 destekli Mobility Radeon HD 4650 çözümü kullanılmış.

Anti-bakteriyel özelliğine sahip tam boyutlu klavye ile gelen dizüstü bilgisayarda iki adet 2 Watt'lık hoparlöre ve bir Subwoofer'a da yer verilmiş. Sound Retrieval System adlı bir teknoloji ile donatılan ve bu sayede kulaklık kullanımında 5.1 kanal sanal çevresel ses efekti de yaratabilen Samsung R720'ye işletim sistemi olaraksa Windows Vista Home Premium eşlik ediyor. Dileyen kullanıcıların optik sürücü olarak Blu-ray ile satın alabileceği R720'nin önümüzdeki ay 599£ etiket fiyatıyla İngiletere'de satışa sunulması bekleniyor.


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GeCCe 10 yıl
bu sanal 5.1 olayıda komik olmaya başladı bu tür ürünlerde ya koyun 5.1 çıkışını ya koymayın sanalımı olur bu işin yaw:D ayrıca türkiye fiyatı absürd olur tahminim..
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sertacaygun 10 yıl
Ne Pentagram konseri ilzenir bunda beee :)!!!
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aslanemre58 10 yıl
Ekran çözünürlüğü büyük ihtimal 1600x900 olur.17.3"lerde çözünürlük böyle oluyor
Tasarım ise bana göre berbat
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
HD4670 olsa iyi olurmuş ama bu şekilde bile bence özellik olarak çok iyi ha tasarım... berbat..
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spenks 10 yıl
bence de gereksiz bi haber. Teknik özelliklerin olmadığı sıradan bir haber olmuş.
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ertantasa 10 yıl
işlemci belirtilmemiş + yazılan fiyatta neler dağil belirsiz.
yani yorum yapılacak bir durum yok.
d.haberden bu tarz eksik haberlerin yayınlanmamsını rica ediyorum...
bu tarz haberler bilgi vermekten çok karışıklığa yol açıyor.
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husNUKE 10 yıl
tasarımı 5 yıl önceki bilgisayarlar gibi
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