Samsung, 18 cihazla One UI 9'u test ediyor: İşte o modeller

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, One UI 9 beta programını en yeni amiral gemisi cihazlarıyla sınırlı tutuyor. Bu arada, birçok model için dahili testler çoktan başladı. Bunlar arasında S serisi telefonlar, Z serisi katlanabilir telefonlar ve Tab serisi tabletler yer alıyor.

Samsung telefonlarda gizli kalmış 5 kullanışlı özellik 4 gün önce eklendi

One UI 9 beta testine dahil edilen cihazlar

Dahası, bazı Galaxy A Serisi telefonlar da bu testlere katıldı. Dahili testler, bütçe dostu modeller de dahil olmak üzere beklenmedik modelleri de kapsayacak şekilde genişliyor.

Galaxy S Serisi

Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra

Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra

Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra

Galaxy Z Serisi

Galaxy Z Fold 7

Galaxy Z Flip 7

Galaxy A Serisi

Galaxy A57

Galaxy A56

Galaxy A34

Galaxy A17

Galaxy A16

Galaxy Tab S Serisi

Galaxy Tab S11

Galaxy Tab S11 Ultra

One UI 9.0 güncellemesi, Samsung cihazlarına Android 17'yi getirecek. Resmi lansman Temmuz sonlarında yapılacak ancak dağıtımın başlaması birkaç hafta sürecek. Samsung, her zaman olduğu gibi yeni cihazlara öncelik verecek. Öncesinde yazın gerçekleşmesi beklenen Galaxy Unpacked etkinliğinden sonra beta programı daha yaygın olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Android Haberleri

Samsung, 18 cihazla One UI 9'u test ediyor: İşte o telefonlar

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: