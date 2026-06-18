Samsung, 18 cihazla One UI 9'u test ediyor: İşte o modeller

One UI 9 beta testine dahil edilen cihazlar
Dahası, bazı Galaxy A Serisi telefonlar da bu testlere katıldı. Dahili testler, bütçe dostu modeller de dahil olmak üzere beklenmedik modelleri de kapsayacak şekilde genişliyor.
Galaxy S Serisi
- Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra
- Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra
Galaxy Z Serisi
- Galaxy Z Fold 7
- Galaxy Z Flip 7
Galaxy A Serisi
- Galaxy A57
- Galaxy A56
- Galaxy A34
- Galaxy A17
- Galaxy A16
Galaxy Tab S Serisi
- Galaxy Tab S11
- Galaxy Tab S11 Ultra
One UI 9.0 güncellemesi, Samsung cihazlarına Android 17'yi getirecek. Resmi lansman Temmuz sonlarında yapılacak ancak dağıtımın başlaması birkaç hafta sürecek. Samsung, her zaman olduğu gibi yeni cihazlara öncelik verecek. Öncesinde yazın gerçekleşmesi beklenen Galaxy Unpacked etkinliğinden sonra beta programı daha yaygın olacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
çok güzel