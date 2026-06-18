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    Samsung, 18 cihazla One UI 9'u test ediyor: İşte o modeller

    One UI 9 genel beta Galaxy S26 serisiyle sınırlı olmasına karşın Samsung, üst seviye amiral gemilerinden uygun fiyatlı modellere kadar birçok cihazla Android 17 tabanlı güncellemeyi test ediyor.

    samsung one ui 9 beta cihazlar Tam Boyutta Gör
    Samsung, One UI 9 beta programını en yeni amiral gemisi cihazlarıyla sınırlı tutuyor. Bu arada, birçok model için dahili testler çoktan başladı. Bunlar arasında S serisi telefonlar, Z serisi katlanabilir telefonlar ve Tab serisi tabletler yer alıyor.

    One UI 9 beta testine dahil edilen cihazlar

    Dahası, bazı Galaxy A Serisi telefonlar da bu testlere katıldı. Dahili testler, bütçe dostu modeller de dahil olmak üzere beklenmedik modelleri de kapsayacak şekilde genişliyor.

    Galaxy S Serisi

    • Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra
    • Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra
    • Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra

    Galaxy Z Serisi

    • Galaxy Z Fold 7
    • Galaxy Z Flip 7

    Galaxy A Serisi

    • Galaxy A57
    • Galaxy A56
    • Galaxy A34
    • Galaxy A17
    • Galaxy A16

    Galaxy Tab S Serisi

    • Galaxy Tab S11
    • Galaxy Tab S11 Ultra

    One UI 9.0 güncellemesi, Samsung cihazlarına Android 17'yi getirecek. Resmi lansman Temmuz sonlarında yapılacak ancak dağıtımın başlaması birkaç hafta sürecek. Samsung, her zaman olduğu gibi yeni cihazlara öncelik verecek. Öncesinde yazın gerçekleşmesi beklenen Galaxy Unpacked etkinliğinden sonra beta programı daha yaygın olacak.

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    H
    hasandemirrr 11 saat önce

    çok güzel

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