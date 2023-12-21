Dünyanın ilk 2 TB microSD kartı tanıtıldı

Yeni kart Exceria Plus G2 microSDXC olarak adlandırılıyor. Şirket temsilcileri bu kartın mevcut bellekler arasında en yüksek veri kayıt yoğunluğuna sahip olduğunu belirtiyor. Sadece 1mm kalınlığında ve her biri 128GB kapasiteye sahip 16 katman BiCS FLASH NAND bellek içeriyor.
Fiyatı henüz belli değil
Kartın okuma ve yazma hızları sırasıyla 100MB/s ve 90MB/s olarak açıklandı ve bir SD adaptöre sahip. Kart IPX7 su geçirmezlik özelliğine ve darbelere, düşmelere ve sıcaklık dalgalanmalarına karşı da dayanıklılık sunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.