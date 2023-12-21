Dünyanın ilk 2 TB microSD kartı tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Japon bellek şirketi Kioxia, 2 TB'lık rekor kapasiteye sahip dünyanın ilk microSD kartını piyasaya sürdüğünü duyurdu. Bu kart öncelikle 4K video kaydetmek için büyük miktarda bellek gerektiren aksiyon kameralarında kullanılmak üzere tasarlandı, ancak akıllı telefonlarla da uyumlu.

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Yeni kart Exceria Plus G2 microSDXC olarak adlandırılıyor. Şirket temsilcileri bu kartın mevcut bellekler arasında en yüksek veri kayıt yoğunluğuna sahip olduğunu belirtiyor. Sadece 1mm kalınlığında ve her biri 128GB kapasiteye sahip 16 katman BiCS FLASH NAND bellek içeriyor.

Fiyatı henüz belli değil

Kartın okuma ve yazma hızları sırasıyla 100MB/s ve 90MB/s olarak açıklandı ve bir SD adaptöre sahip. Kart IPX7 su geçirmezlik özelliğine ve darbelere, düşmelere ve sıcaklık dalgalanmalarına karşı da dayanıklılık sunuyor.

Tam Boyutta Gör İlk 2TB microSD kartın fiyatı henüz açıklanmadı. Kioxia'nın yeni ürününün satışının 2024'ün başlarında yapılması planlanıyor. Kart dünya çapında satışa sunulacak.

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