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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S24 Ultra, depolama hızında iPhone 15 Pro Max'e fark attı

    Samsung Galaxy S24 Ultra, depolama hızında iPhone 15 Pro Max'e fark attı. Jazz Disk Bench testine sokulan telefonun depolama birimi, sıralı okuma hızında iPhone'dan %75 yüksek performans gösterdi.
    Galaxy S24 Ultra, depolama hızında iPhone 15 Pro Max'e fark attı Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy S24 Ultra, depolama hızında iPhone 15 Pro Max'e fark attı. Jazz Disk Bench testine sokulan telefonun UFS 4.0 depolama birimi, iPhone 15 Pro Max'in NVMe depolama biriminden sıralı okuma hızında %75 yüksek performans gösterdi.

    2,547 MB/s sıralı okuma hızına ulaşan Galaxy S24 Ultra, sıralı yazma hızında da 1442 MB/s hıza ulaşarak rakibini geçmeyi başardı ancak bu sefer fark %15 kadar oldu. Galaxy S24 Ultra'nın depolama çipi rasgele okuma ve yazma hızlarında da rakibinin iki katından fazla hızlara ulaşmayı başardı. Galaxy S24 Ultra, gecikme tarafında da rakibinden daha düşük değerlere imza attı.

    Samsung NAND bellekler konusunda uzmanlaşmış bir firma olduğu için sonuçlar şaşırtıcı değil. Depolama hızları tabi ki tek başına telefonun hızını belirleyen faktör değil, ancak masaüstü seviyede disk performansı gösteren Galaxy S24 Ultra'nın potansiyel gücünü göstermesi açısından önemli

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    salihsakix 1 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 6 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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