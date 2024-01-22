Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy S24 Ultra, depolama hızında iPhone 15 Pro Max'e fark attı. Jazz Disk Bench testine sokulan telefonun UFS 4.0 depolama birimi, iPhone 15 Pro Max'in NVMe depolama biriminden sıralı okuma hızında %75 yüksek performans gösterdi.

2,547 MB/s sıralı okuma hızına ulaşan Galaxy S24 Ultra, sıralı yazma hızında da 1442 MB/s hıza ulaşarak rakibini geçmeyi başardı ancak bu sefer fark %15 kadar oldu. Galaxy S24 Ultra'nın depolama çipi rasgele okuma ve yazma hızlarında da rakibinin iki katından fazla hızlara ulaşmayı başardı. Galaxy S24 Ultra, gecikme tarafında da rakibinden daha düşük değerlere imza attı.

Exynos 2400 vs Snapdragon 8 Gen 3: Samsung bu sefer başardı mı? 13 sa. önce eklendi

Samsung NAND bellekler konusunda uzmanlaşmış bir firma olduğu için sonuçlar şaşırtıcı değil. Depolama hızları tabi ki tek başına telefonun hızını belirleyen faktör değil, ancak masaüstü seviyede disk performansı gösteren Galaxy S24 Ultra'nın potansiyel gücünü göstermesi açısından önemli

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Galaxy S24 Ultra, depolama hızında iPhone 15 Pro Max'e fark attı