Samsung Galaxy S24 Ultra, depolama hızında iPhone 15 Pro Max'e fark attı

2,547 MB/s sıralı okuma hızına ulaşan Galaxy S24 Ultra, sıralı yazma hızında da 1442 MB/s hıza ulaşarak rakibini geçmeyi başardı ancak bu sefer fark %15 kadar oldu. Galaxy S24 Ultra'nın depolama çipi rasgele okuma ve yazma hızlarında da rakibinin iki katından fazla hızlara ulaşmayı başardı. Galaxy S24 Ultra, gecikme tarafında da rakibinden daha düşük değerlere imza attı.
Samsung NAND bellekler konusunda uzmanlaşmış bir firma olduğu için sonuçlar şaşırtıcı değil. Depolama hızları tabi ki tek başına telefonun hızını belirleyen faktör değil, ancak masaüstü seviyede disk performansı gösteren Galaxy S24 Ultra'nın potansiyel gücünü göstermesi açısından önemliBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.