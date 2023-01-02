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    Samsung’a göre 2023 yılı şirket için kötü geçecek ve karlılık düşecek

    Yeni gelen haberler 2023’ün Samsung için kötü geçeceğini gösteriyor. Firma tarafından çalışanlarla paylaşılan bilgilere göre Samsung’un karı bu yıl yarı yarıya düşebilir.
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    Samsung’a göre 2023 yılı şirket için kötü geçecek Tam Boyutta Gör
    Güney Koreli yayın The Elec'in bildirdiğine göre, Samsung’un bellek, çip tasarımı ve üretimi bölümlerini barındıran Cihaz Çözümleri bölümü, bu yıl zorlu bir süreçten geçecek. Aynı zamanda Samsung’un akıllı telefon gelirlerinde de düşüş bekleniyor.

    Yarı iletken ve telefon gelirleri düşecek

    Samsung Foundry, System LSI ve Memory Division'ı barındıran Samsung Cihaz Çözümleri bölümünün 2023 yılındaki işletme karının 13,1 trilyon KRW yani 10,3 milyar dolar olması bekleniyor. Aktarılanlara göre bu tahmin şirket tarafından çalışanlarla paylaşılmış durumda. Tahmin doğru çıkarsa, Samsung'un 2023'te yarı iletken işinden elde edeceği yıllık işletme karı, analistlerin bu yıl tahmin ettiğinin yarısı olacak. İşletme karındaki önemli düşüş, çip endüstrisinde devam eden sorunların bir sonucu olabilir.

    Samsung’a göre 2023 yılı şirket için kötü geçecek Tam Boyutta Gör

    Bilindiği üzere Galaxy S23 serisinde yeni Exynos yongaları kullanılmayacak ve buradaki şirket için kayıp firmanın karlılığını etkileyecek. Her ne kadar 2023 yılı Samsung için kötü görünse de analistlere göre 2024 yılı Güney Koreli dev için güçlü olabilir. Samsung’un 2024 yılına kadar 3nm sürecindeki verimlilik sorunlarını çözmesi ve daha gelişmiş bir üretim teknolojisine geçiş yapması bekleniyor. Google’ın Tensor G3 ve Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 3 yongasını eğer yüksek verimlilik yakalanırsa Samsung kendisi üretebilir.

    Samsung, çalışanlarının önceki yılki performansına göre yeni yılın başında çalışanlarına performans teşviki ödüyor. Bu ikramiye, şirketin bir önceki yıla ait hedefini aşan kârından ödeniyor. Dolayısıyla düşen karlılık çalışanların daha düşük ikramiye almasına da neden olacak. Bununla birlikte Samsung, Galaxy S23’te daha pahalı bileşenler kullandı ama yeni modellerin fiyat olarak önceki seri ile aynı seviyeden çıkış yapmaları bekleniyor. Dolayısıyla mobil tarafın da karlılığı muhtemelen düşecek.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 6 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 1 hafta önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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