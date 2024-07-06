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Tam Boyutta Gör Samsung, bildiğiniz gibi Galaxy S24 serisi ile tanıtılan yapay zeka özelliklerini Galaxy AI çatısı altında topladı. Ayrıca bu etkinlikte Galaxy AI'ın ücretsiz olarak kullanılmaya devam edeceği açıklandı ancak daha sonrasında ne olacağı belirsizdi. Şimdi ise bu belirsizlik netleşmeye başladı. Samsung, Galaxy AI hizmetinin geleceğine yönelik önemli bir duyuru paylaştı.

2026'dan itibaren ücretli olabilir

Kaçıranlar için günümüzde Galaxy AI, Galaxy S24 serisi dahil olmak üzere Galaxy S23 serisi, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5, Galaxy Tab S9 serisi gibi daha eski modellere de ulaştı. Hatta bunun bir kısmı tamamen cihaz üzerinde gerçekleştirirken bazıları ise bulut üzerinde yürütülüyor. Bu özellikler ise şimdilik ücretsiz, ancak durum her zaman böyle olmayacak.

Samsung'un dün paylaştığı basın bültenine göre Galaxy AI, 2025 yılının sonuna kadar ücretsiz olacak. Duyuruda şu ifadeler yer alıyor: "Desteklenen Samsung Galaxy cihazlarında Galaxy AI özellikleri 2025 yılı sonuna kadar ücretsiz olarak sunulacak." Bu da Galaxy AI için 2026 yılından itibaren ücret talep edebileceğini bizlere gösteriyor.

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Diğer tarafta Google Gemini ve ChatGPT gibi diğer AI uygulamalarının da ilk etapta ücretsiz olarak sunulduğunu hatırlatalım. Ancak bunun ardından ücretli ve daha gelişmiş özelliklere sahip Gemini Advanced, Copilot Plus, ChatGPT Plus ortaya çıktı. Dolayısıyla Samsung da aynı yolu izleyerek, ücretsiz ve ücretli kullanıcılar arasında ayrım yapabilir.

Buna göre şirketin ücretli sürümü Galaxy AI Plus olarak sunması mümkün, ancak bu konudaki detaylar henüz belirsiz. Bildiğimiz tek şey, ücretsiz sürümün yalnızca 2025’in sonuna kadar geçerli olacağı.

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Samsung açıkladı: Galaxy AI ne zaman ücretli olacak?