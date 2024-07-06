Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung açıkladı: Galaxy AI ne zaman ücretli olacak?

    Samsung tarafından yakın tarihte tanıtılan Galaxy AI, çok yakında ücretli olabilir. Samsung'un yayınladığı yeni bir basın bülteninde, ücretli olacağı tarih açıklandı.
    Samsung açıkladı: Galaxy AI ne zaman ücretli olacak? Tam Boyutta Gör
    Samsung, bildiğiniz gibi Galaxy S24 serisi ile tanıtılan yapay zeka özelliklerini Galaxy AI çatısı altında topladı. Ayrıca bu etkinlikte Galaxy AI'ın ücretsiz olarak kullanılmaya devam edeceği açıklandı ancak daha sonrasında ne olacağı belirsizdi. Şimdi ise bu belirsizlik netleşmeye başladı. Samsung, Galaxy AI hizmetinin geleceğine yönelik önemli bir duyuru paylaştı.

    2026'dan itibaren ücretli olabilir

    Kaçıranlar için günümüzde Galaxy AI, Galaxy S24 serisi dahil olmak üzere Galaxy S23 serisi, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5, Galaxy Tab S9 serisi gibi daha eski modellere de ulaştı. Hatta bunun bir kısmı tamamen cihaz üzerinde gerçekleştirirken bazıları ise bulut üzerinde yürütülüyor. Bu özellikler ise şimdilik ücretsiz, ancak durum her zaman böyle olmayacak.

    Samsung'un dün paylaştığı basın bültenine göre Galaxy AI, 2025 yılının sonuna kadar ücretsiz olacak. Duyuruda şu ifadeler yer alıyor: "Desteklenen Samsung Galaxy cihazlarında Galaxy AI özellikleri 2025 yılı sonuna kadar ücretsiz olarak sunulacak." Bu da Galaxy AI için 2026 yılından itibaren ücret talep edebileceğini bizlere gösteriyor. 

    Diğer tarafta Google Gemini ve ChatGPT gibi diğer AI uygulamalarının da ilk etapta ücretsiz olarak sunulduğunu hatırlatalım. Ancak bunun ardından ücretli ve daha gelişmiş özelliklere sahip Gemini Advanced, Copilot Plus, ChatGPT Plus ortaya çıktı. Dolayısıyla Samsung da aynı yolu izleyerek, ücretsiz ve ücretli kullanıcılar arasında ayrım yapabilir. 

    Buna göre şirketin ücretli sürümü Galaxy AI Plus olarak sunması mümkün, ancak bu konudaki detaylar henüz belirsiz. Bildiğimiz tek şey, ücretsiz sürümün yalnızca 2025’in sonuna kadar geçerli olacağı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 3 gün önce

    https://t.me/hamster_kombat_boT/start?startapp=kentId431794451

    H
    Halilcv 5 gün önce

    https://t.me/pandastic_bot?start=REFTRZ1954 Bedava Dolar Kazan Binance onaylı

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    çapraz bahis nedir dedem öldü topun havası nasıl indirilir sevgilinin geçmişini kabullenemiyorum megane 2 1.5 dci motor yağı hangisi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S22 5G
    Samsung Galaxy S22 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP Victus Laptop 16-R1019NT
    HP Victus Laptop 16-R1019NT
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız