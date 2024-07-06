Samsung açıkladı: Galaxy AI ne zaman ücretli olacak?

2026'dan itibaren ücretli olabilir
Kaçıranlar için günümüzde Galaxy AI, Galaxy S24 serisi dahil olmak üzere Galaxy S23 serisi, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5, Galaxy Tab S9 serisi gibi daha eski modellere de ulaştı. Hatta bunun bir kısmı tamamen cihaz üzerinde gerçekleştirirken bazıları ise bulut üzerinde yürütülüyor. Bu özellikler ise şimdilik ücretsiz, ancak durum her zaman böyle olmayacak.
Samsung'un dün paylaştığı basın bültenine göre Galaxy AI, 2025 yılının sonuna kadar ücretsiz olacak. Duyuruda şu ifadeler yer alıyor: "Desteklenen Samsung Galaxy cihazlarında Galaxy AI özellikleri 2025 yılı sonuna kadar ücretsiz olarak sunulacak." Bu da Galaxy AI için 2026 yılından itibaren ücret talep edebileceğini bizlere gösteriyor.
Diğer tarafta Google Gemini ve ChatGPT gibi diğer AI uygulamalarının da ilk etapta ücretsiz olarak sunulduğunu hatırlatalım. Ancak bunun ardından ücretli ve daha gelişmiş özelliklere sahip Gemini Advanced, Copilot Plus, ChatGPT Plus ortaya çıktı. Dolayısıyla Samsung da aynı yolu izleyerek, ücretsiz ve ücretli kullanıcılar arasında ayrım yapabilir.
Buna göre şirketin ücretli sürümü Galaxy AI Plus olarak sunması mümkün, ancak bu konudaki detaylar henüz belirsiz. Bildiğimiz tek şey, ücretsiz sürümün yalnızca 2025’in sonuna kadar geçerli olacağı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.