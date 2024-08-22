Galaxy S21 FE, en önemli Galaxy AI özelliğine kavuştu

Galaxy S21 FE'ye Circle to Search geldi
Circle to Search tam olarak adının ima ettiği şeyi yapıyor. Ekranınızdaki herhangi bir şeyi daire içine almanıza ve o şey hakkında bilgi edinmenize olanak tanıyor. Hatta etrafınızda (ya da telefonunuzda) hangi şarkının çaldığını bile bu özellik ile öğrenmek mümkün. Circle to Search’ü kullanmak için ana ekran tuşuna veya yeni navigasyon çubuğuna basılı tutmak gerekiyor.
G990EXXSAFXG1 yapı numarasını taşıyan güncelleme bugün itibariyle dağıtılmaya başlanmış durumda. Ancak güncellemenin Türkiye’deki ve diğer bölgelerdeki tüm kullanıcılara ulaşması biraz zaman alabilir.Kaynakça https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_s21_fe_finally_gets_circle_to_search-news-64229.php https://www.sammobile.com/news/galaxy-s21-fe-circle-to-search-august-2024-update/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.