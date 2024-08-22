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    Galaxy S21 FE, en önemli Galaxy AI özelliğine kavuştu

    Samsung’un Galaxy AI özellikleri arasındaki en işlevsel özelliklerden birisi olan Circle to Search nihayet Galaxy S21 FE modeline geliyor. Bu özellik diğer Galaxy S21 modellerine gelmişti.
    Galaxy S21 FE, en önemli Galaxy AI özelliğine kavuştu Tam Boyutta Gör
    Samsung, Galaxy S24 serisiyle birlikte bu yılın başlarında üretken yapay zeka özellikleri sunan Galaxy AI platformunu tanıtmıştı. Firma, o zamandan beri Galaxy AI özelliklerinin çoğunu 2022 ve sonrasında piyasaya sürülen amiral gemisi telefonlarına getirdi. Bazı özellikler Galaxy A seri için bile yayınlanmış durumda. Şimdi ise sevilen modeli Galaxy S21 FE, tıpkı ailesinin geri kalanı gibi Galaxy AI özellikleri arasındaki en işlevsel özelliklerden birisi olan Circle to Search’e nihayet kavuşuyor.

    Galaxy S21 FE'ye Circle to Search geldi

    Galaxy S21 FE, en önemli Galaxy AI özelliğine kavuştu Tam Boyutta Gör
    Samsung, Circle to Search dahil olmak üzere bir dizi Galaxy AI özelliğini Galaxy S21, Galaxy S21 Plus ve Galaxy S21 Ultra modellerine getirmişti. Dört telefon da aynı Exynos ve Snapdragon çiplerini paylaşmasına rağmen Circle to Search özelliği Galaxy S21 FE için yayınlanmamıştı. Samsung şimdi bu sorunu Ağustos 2024 güvenlik güncellemesi ile ortadan kaldırıyor.

    Circle to Search tam olarak adının ima ettiği şeyi yapıyor. Ekranınızdaki herhangi bir şeyi daire içine almanıza ve o şey hakkında bilgi edinmenize olanak tanıyor. Hatta etrafınızda (ya da telefonunuzda) hangi şarkının çaldığını bile bu özellik ile öğrenmek mümkün. Circle to Search’ü kullanmak için ana ekran tuşuna veya yeni navigasyon çubuğuna basılı tutmak gerekiyor.

    G990EXXSAFXG1 yapı numarasını taşıyan güncelleme bugün itibariyle dağıtılmaya başlanmış durumda. Ancak güncellemenin Türkiye’deki ve diğer bölgelerdeki tüm kullanıcılara ulaşması biraz zaman alabilir.

    Kaynakça https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_s21_fe_finally_gets_circle_to_search-news-64229.php https://www.sammobile.com/news/galaxy-s21-fe-circle-to-search-august-2024-update/
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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