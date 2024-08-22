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Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy S24 serisiyle birlikte bu yılın başlarında üretken yapay zeka özellikleri sunan Galaxy AI platformunu tanıtmıştı. Firma, o zamandan beri Galaxy AI özelliklerinin çoğunu 2022 ve sonrasında piyasaya sürülen amiral gemisi telefonlarına getirdi. Bazı özellikler Galaxy A seri için bile yayınlanmış durumda. Şimdi ise sevilen modeli Galaxy S21 FE, tıpkı ailesinin geri kalanı gibi Galaxy AI özellikleri arasındaki en işlevsel özelliklerden birisi olan Circle to Search’e nihayet kavuşuyor.

Galaxy S21 FE'ye Circle to Search geldi

Tam Boyutta Gör Samsung, Circle to Search dahil olmak üzere bir dizi Galaxy AI özelliğini Galaxy S21, Galaxy S21 Plus ve Galaxy S21 Ultra modellerine getirmişti. Dört telefon da aynı Exynos ve Snapdragon çiplerini paylaşmasına rağmen Circle to Search özelliği Galaxy S21 FE için yayınlanmamıştı. Samsung şimdi bu sorunu Ağustos 2024 güvenlik güncellemesi ile ortadan kaldırıyor.

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Circle to Search tam olarak adının ima ettiği şeyi yapıyor. Ekranınızdaki herhangi bir şeyi daire içine almanıza ve o şey hakkında bilgi edinmenize olanak tanıyor. Hatta etrafınızda (ya da telefonunuzda) hangi şarkının çaldığını bile bu özellik ile öğrenmek mümkün. Circle to Search’ü kullanmak için ana ekran tuşuna veya yeni navigasyon çubuğuna basılı tutmak gerekiyor.

G990EXXSAFXG1 yapı numarasını taşıyan güncelleme bugün itibariyle dağıtılmaya başlanmış durumda. Ancak güncellemenin Türkiye’deki ve diğer bölgelerdeki tüm kullanıcılara ulaşması biraz zaman alabilir.

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Galaxy S21 FE, en önemli Galaxy AI özelliğine kavuştu