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Tam Boyutta Gör Samsung tarafından bu yılın başlarında tanıtılan Galaxy AI, günümüzde daha fazla Galaxy cihaza ulaşmaya devam ediyor. Bu noktada S24 ile tanıtılan tüm yapay zeka özelliklerini kapsayan Galaxy AI, günümüzde 16 dili destekliyor. Şimdi Samsung, son açıklamasında Türkçe desteğinin de yolda olduğunu duyurdu.

Samsung'dan Galaxy AI için Türkçe müjdesi

Kaçıranlar için Galaxy AI için daha önce dört yeni dil desteği sözü verilmişti ve Samsung önümüzdeki hafta bu sözü yerine getirmeye başlayacak. 28 Ekim Pazartesi gününden itibaren Galaxy AI, Hollanda ve Belçika'daki kullanıcılar için Felemenkçe dil desteği kazanacak. Ayrıca Samsung, Türkçe, İsveççe ve Romence desteğinin de unutulmadığını ve yakında yayınlanacağını duyurdu.

Türkçe dil desteği için henüz net bir tarih bulunmuyor. Ancak yeni diller ve lehçeler, uyumlu Galaxy cihazlarının Ayarlar uygulamasında dil paketleri olarak indirilebilir olacak.

Diğer tarafta Samsung, One UI 6.1.1 güncellemesiyle beraber ilk olarak Galaxy A55 ve A35 modellerine Galaxy AI özelliklerini getirecek. Güncellemenin tam olarak ne zaman geleceği belirtilmese de, bu ay veya gelecek ay gelebileceği belirtiliyor. Ancak, Galaxy AI ile gelen her özellik orta seviye cihazlarda sunulmayacak. Ayrıca A55 ve A35'in Galaxy AI'yı alacak tek A serisi cihazlar olup olmayacağı da henüz belli değil.

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Galaxy AI özelliklerinden bazıları arasında; Gerçek zamanlı ve iki yönlü çeviri, Not Asistanı, Fotoğraf Asistanı ve mesajlaşma uygulamaları için yapay zeka destekli yanıt önerileri yer alıyor. Ayrıca Çizim Yardımcısı, mevcut bir görüntünün üzerine kaba bir çizim yaparak bu çizimi gerçekçi bir resme dönüştürüyor. Galaxy AI destekli Samsung telefonlar ise şu şekilde;

Galaxy AI destekli Samsung telefonlar

Galaxy S24 serisi

Galaxy S23 serisi

Galaxy S22 serisi

Galaxy S21 serisi

Galaxy S23 FE

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Tab S9 serisi

Galaxy Tab S8 serisi

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