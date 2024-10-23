Samsung'dan Galaxy AI için Türkçe müjdesi
Kaçıranlar için Galaxy AI için daha önce dört yeni dil desteği sözü verilmişti ve Samsung önümüzdeki hafta bu sözü yerine getirmeye başlayacak. 28 Ekim Pazartesi gününden itibaren Galaxy AI, Hollanda ve Belçika'daki kullanıcılar için Felemenkçe dil desteği kazanacak. Ayrıca Samsung, Türkçe, İsveççe ve Romence desteğinin de unutulmadığını ve yakında yayınlanacağını duyurdu.
Türkçe dil desteği için henüz net bir tarih bulunmuyor. Ancak yeni diller ve lehçeler, uyumlu Galaxy cihazlarının Ayarlar uygulamasında dil paketleri olarak indirilebilir olacak.
Diğer tarafta Samsung, One UI 6.1.1 güncellemesiyle beraber ilk olarak Galaxy A55 ve A35 modellerine Galaxy AI özelliklerini getirecek. Güncellemenin tam olarak ne zaman geleceği belirtilmese de, bu ay veya gelecek ay gelebileceği belirtiliyor. Ancak, Galaxy AI ile gelen her özellik orta seviye cihazlarda sunulmayacak. Ayrıca A55 ve A35'in Galaxy AI'yı alacak tek A serisi cihazlar olup olmayacağı da henüz belli değil.
Galaxy AI özelliklerinden bazıları arasında; Gerçek zamanlı ve iki yönlü çeviri, Not Asistanı, Fotoğraf Asistanı ve mesajlaşma uygulamaları için yapay zeka destekli yanıt önerileri yer alıyor. Ayrıca Çizim Yardımcısı, mevcut bir görüntünün üzerine kaba bir çizim yaparak bu çizimi gerçekçi bir resme dönüştürüyor. Galaxy AI destekli Samsung telefonlar ise şu şekilde;
Galaxy AI destekli Samsung telefonlar
- Galaxy S24 serisi
- Galaxy S23 serisi
- Galaxy S22 serisi
- Galaxy S21 serisi
- Galaxy S23 FE
- Galaxy Z Fold 6
- Galaxy Z Fold 6
- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy Z Flip 5
- Galaxy Z Fold 4
- Galaxy Z Flip 4
- Galaxy Z Fold 3
- Galaxy Z Flip 3
- Galaxy Tab S9 serisi
- Galaxy Tab S8 serisi
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)