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    Samsung'dan Galaxy AI için Türkçe müjdesi!

    Galaxy AI önümüzdeki haftadan itibaren daha fazla dili destekleyecek. Üstelik Türkçe dil desteği için de beklenen açıklama geldi. İşte detaylar...              
    Samsung'dan Galaxy AI için Türkçe müjdesi! Tam Boyutta Gör
    Samsung tarafından bu yılın başlarında tanıtılan Galaxy AI, günümüzde daha fazla Galaxy cihaza ulaşmaya devam ediyor. Bu noktada S24 ile tanıtılan tüm yapay zeka özelliklerini kapsayan Galaxy AI, günümüzde 16 dili destekliyor. Şimdi Samsung, son açıklamasında Türkçe desteğinin de yolda olduğunu duyurdu.

    Samsung'dan Galaxy AI için Türkçe müjdesi

    Kaçıranlar için Galaxy AI için daha önce dört yeni dil desteği sözü verilmişti ve Samsung önümüzdeki hafta bu sözü yerine getirmeye başlayacak. 28 Ekim Pazartesi gününden itibaren Galaxy AI, Hollanda ve Belçika'daki kullanıcılar için Felemenkçe dil desteği kazanacak. Ayrıca Samsung, Türkçe, İsveççe ve Romence desteğinin de unutulmadığını ve yakında yayınlanacağını duyurdu. 

    Türkçe dil desteği için henüz net bir tarih bulunmuyor. Ancak yeni diller ve lehçeler, uyumlu Galaxy cihazlarının Ayarlar uygulamasında dil paketleri olarak indirilebilir olacak.

    Diğer tarafta Samsung, One UI 6.1.1 güncellemesiyle beraber ilk olarak Galaxy A55 ve A35 modellerine Galaxy AI özelliklerini getirecek. Güncellemenin tam olarak ne zaman geleceği belirtilmese de, bu ay veya gelecek ay gelebileceği belirtiliyor. Ancak, Galaxy AI ile gelen her özellik orta seviye cihazlarda sunulmayacak. Ayrıca A55 ve A35'in Galaxy AI'yı alacak tek A serisi cihazlar olup olmayacağı da henüz belli değil.

    Galaxy AI özelliklerinden bazıları arasında; Gerçek zamanlı ve iki yönlü çeviri, Not Asistanı, Fotoğraf Asistanı ve mesajlaşma uygulamaları için yapay zeka destekli yanıt önerileri yer alıyor. Ayrıca Çizim Yardımcısı, mevcut bir görüntünün üzerine kaba bir çizim yaparak bu çizimi gerçekçi bir resme dönüştürüyor. Galaxy AI destekli Samsung telefonlar ise şu şekilde;

    Galaxy AI destekli Samsung telefonlar

    • Galaxy S24 serisi
    • Galaxy S23 serisi
    • Galaxy S22 serisi
    • Galaxy S21 serisi
    • Galaxy S23 FE
    • Galaxy Z Fold 6
    • Galaxy Z Fold 6
    • Galaxy Z Fold 5
    • Galaxy Z Flip 5
    • Galaxy Z Fold 4
    • Galaxy Z Flip 4
    • Galaxy Z Fold 3
    • Galaxy Z Flip 3
    • Galaxy Tab S9 serisi
    • Galaxy Tab S8 serisi
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 5 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 6 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 4 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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