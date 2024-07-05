Galaxy Buds 3 Pro sızdırıldı: İşte Samsung'un yeni kulaklığı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung’un yaklaşan Unpacked etkinliğinde tanıtacağı Galaxy Buds 3 Pro sızdırıldı. Yeni kulaklığı gövdeli tasarımı ve yeni kasasıyla birkaç kez görmüştük. Yeni sızıntında kulaklığı şarj kutusuyla birlikte daha detaylı olarak görme şansımız oldu.

Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6’nın tüm özellikleri belli oldu 1 gün önce eklendi

Galaxy Buds 3 Pro gri rengiyle karşımızda. Gördüğünüz gibi tasarım, Apple AirPods Pro’ya çok benziyor. Watch 7’deki turuncu ve mavi detayı kulaklıkta da mevut. Dikkat çeken diğer bir detay da LED şerit. Ancak, kulaklığın gövdesindeki LED’ler tam olarak ne işe yarıyor belirsiz. Özellik olarak şu an tek bildiğimiz kulaklığın Samsung’un hızlı eşleştirme sistemine sahip olacağı.

Samsung, Galaxy Buds 3 ve Buds 3 Pro'yu muhtemelen Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 ile birlikte 10 Temmuz'da Unpacked etkinliğinde tanıtacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Kulaklık Haberleri

Samsung Galaxy Buds 3 Pro kulaklık sızdırıldı: İşte tasarımı