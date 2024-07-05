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    Anlık Bildirim

    Galaxy Buds 3 Pro sızdırıldı: İşte Samsung'un yeni kulaklığı

    Galaxy Unpacked etkinliğine sayılı günler kala tanıtılacak ürünlerden biri sızdırıldı: Galaxy Buds 3 Pro. Samsung'un yeni kulaklığı AirPods Pro'ya benzerliğiyle dikkat çekiyor.
    samsung galaxy buds 3 pro kulaklık sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Samsung’un yaklaşan Unpacked etkinliğinde tanıtacağı Galaxy Buds 3 Pro sızdırıldı. Yeni kulaklığı gövdeli tasarımı ve yeni kasasıyla birkaç kez görmüştük. Yeni sızıntında kulaklığı şarj kutusuyla birlikte daha detaylı olarak görme şansımız oldu.

    Galaxy Buds 3 Pro gri rengiyle karşımızda. Gördüğünüz gibi tasarım, Apple AirPods Pro’ya çok benziyor. Watch 7’deki turuncu ve mavi detayı kulaklıkta da mevut. Dikkat çeken diğer bir detay da LED şerit. Ancak, kulaklığın gövdesindeki LED’ler tam olarak ne işe yarıyor belirsiz. Özellik olarak şu an tek bildiğimiz kulaklığın Samsung’un hızlı eşleştirme sistemine sahip olacağı.

    Samsung, Galaxy Buds 3 ve Buds 3 Pro'yu muhtemelen Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 ile birlikte 10 Temmuz'da Unpacked etkinliğinde tanıtacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 2 gün önce

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    H
    Halilcv 4 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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