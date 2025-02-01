Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Galaxy AI ne zaman ücretli olacak? Netleşmiş olabilir

    Samsung’un Galaxy AI hizmetinin geleceği hakkında yeni sızıntılar ortaya çıktı. Daha önce 2025’e kadar ücretsiz olacağı belirtilen özelliklerin çoğu, kalıcı olarak ücretsiz kalabilir. 
    Galaxy AI ne zaman ücretli olacak? Netleşmiş olabilir Tam Boyutta Gör
    Samsung, bildiğiniz gibi Galaxy S24 serisi ile tanıtılan yapay zeka özelliklerini Galaxy AI çatısı altında topladı. Ayrıca bu etkinlikte Galaxy AI'ın ücretsiz olarak kullanılmaya devam edeceği açıklandı ancak daha sonrasında ne olacağı belirsizdi. Şimdi ise bu belirsizlik netleşmeye başladı. Yeni sızıntılar, çoğu Galaxy AI özelliğinin ücretsiz kalacağını öne sürüyor.

    Galaxy AI ne zaman ücretli olacak?

    Kaçıranlar için günümüzde Galaxy AI, Galaxy S23 serisi dahil olmak üzere Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5, Galaxy Tab S9 serisi gibi daha eski modellere de ulaştı. Hatta bunun bir kısmı tamamen cihaz üzerinde gerçekleştirirken bazıları ise bulut üzerinde yürütülüyor. Bu özellikler ise şimdilik ücretsiz, peki gelecekte ne olacak?

    Gelen bilgilere göre, Fotoğraf Asistanı, AI Anında Ağır Çekim ve Yazma Araçları gibi popüler yapay zeka özellikleri kalıcı olarak ücretsiz olabilir. Samsung, ilk duyurularında "2025 yılına kadar ücretsiz" ifadesini kullanmıştı, ancak son sızıntılar bu sürenin sınırlandırılmayabileceğini gösteriyor.

    Öte yandan, Google’ın Gemini Advanced hizmetinin ücretli olacağını söyleyelim. Galaxy S25 serisi sahiplerine bu hizmeti ilk 6 ay boyunca ücretsiz sunacak, ancak sonrasında aylık 20 dolar ücret talep edilecek. Buradaki belirsizlik ise, Gemini Advanced aboneliğinin hangi Galaxy AI özelliklerini etkileyip etkilemeyeceği. 

    Galaxy Unpacked etkinliğinde Samsung, Galaxy AI yeteneklerini detaylı şekilde tanıttı ancak hangi özelliklerin ücretli olup olmayacağı konusunda net bir açıklama yapmadı. Şu an için görünen o ki, temel Galaxy AI özellikleri ücretsiz olarak kalacak, ancak daha ileri düzey işlevler için Gemini Advanced aboneliği gerekecek. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tesla otomobiller artık doğuştan otonom

    Profil resmi
    Mantarın Başı 2 gün önce

    0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    dus sınavına girmezsek ne olur sodexo nakite çevirme 2024 paxil hayatımı değiştirdi 1 gün boyunca yazmayan erkek llumar cam filmi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 14 Pro
    Redmi Note 14 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Acer Nitro V16
    Acer Nitro V16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum