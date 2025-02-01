Galaxy AI ne zaman ücretli olacak? Netleşmiş olabilir

Galaxy AI ne zaman ücretli olacak?
Kaçıranlar için günümüzde Galaxy AI, Galaxy S23 serisi dahil olmak üzere Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5, Galaxy Tab S9 serisi gibi daha eski modellere de ulaştı. Hatta bunun bir kısmı tamamen cihaz üzerinde gerçekleştirirken bazıları ise bulut üzerinde yürütülüyor. Bu özellikler ise şimdilik ücretsiz, peki gelecekte ne olacak?
Gelen bilgilere göre, Fotoğraf Asistanı, AI Anında Ağır Çekim ve Yazma Araçları gibi popüler yapay zeka özellikleri kalıcı olarak ücretsiz olabilir. Samsung, ilk duyurularında "2025 yılına kadar ücretsiz" ifadesini kullanmıştı, ancak son sızıntılar bu sürenin sınırlandırılmayabileceğini gösteriyor.
Öte yandan, Google’ın Gemini Advanced hizmetinin ücretli olacağını söyleyelim. Galaxy S25 serisi sahiplerine bu hizmeti ilk 6 ay boyunca ücretsiz sunacak, ancak sonrasında aylık 20 dolar ücret talep edilecek. Buradaki belirsizlik ise, Gemini Advanced aboneliğinin hangi Galaxy AI özelliklerini etkileyip etkilemeyeceği.
Galaxy Unpacked etkinliğinde Samsung, Galaxy AI yeteneklerini detaylı şekilde tanıttı ancak hangi özelliklerin ücretli olup olmayacağı konusunda net bir açıklama yapmadı. Şu an için görünen o ki, temel Galaxy AI özellikleri ücretsiz olarak kalacak, ancak daha ileri düzey işlevler için Gemini Advanced aboneliği gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P