Samsung akıllı telefonlar için 1GHz'de çalışan iki yeni işlemci hazırladı

Güney Kore merkezli elektronik devi Samsung iki yeni mobil işlemcisini daha kullanıma sunuyor. Firmanın S5PC110 ve S5PV210 kod adlarını taşıyan ayrıca her ikisi de 1GHz'de çalışan yeni işlemciler ARM'ın Cortex A8 çekirdeğini temel alıyorlar. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan, düşük güç tüketimli yeni işlemcilerin tasarımında 32Kb veri ve 32Kb komut belleği ile 512Kb kapasiteli seviye 2 (L2) bellek birimine yer veriliyor. Sahip oldukları 3D grafik motoru ile 1080p vidoe desteği sunan ve Full HD videolaryı 30fps seviyesinde oynatabildiği açıklanan işlemciler HDMI 1.3 ara birimini de destekliyorlar.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre ARM tabanlı yeni mobil işlemcilerden S5PC110, 14x14mm2 FBGA paket yapısı ile birlikte OneDRAM ile mobile DDR ya da LP (Low Power) DDR2 belleklere destek verirken S5PV210 işlemcisi ise 17x17mm2 paket boyutuyla geliyor ve 2 kanal 32-bit DDR2 bellek birimini destekliyor. Yüksek performans segmentinde yer alan akıllı telefonlar için geliştirilen ve 1GHz'de çalışan ARM tabanlı yeni mobil işlemcilerin Aralık ayında kullanıma sunulması bekleniyor. Bu arada merak edenler için iPhone ve iPod Touch serisinde kullanılan işlemcileri de Samsung'un sağladığını belirtelim.

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