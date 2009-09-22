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Samsung akıllı telefonlar için 1GHz'de çalışan iki yeni işlemci hazırladı

9 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Güney Kore merkezli elektronik devi Samsung iki yeni mobil işlemcisini daha kullanıma sunuyor. Firmanın S5PC110 ve S5PV210 kod adlarını taşıyan ayrıca her ikisi de 1GHz'de çalışan yeni işlemciler ARM'ın Cortex A8 çekirdeğini temel alıyorlar. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan, düşük güç tüketimli yeni işlemcilerin tasarımında 32Kb veri ve 32Kb komut belleği ile 512Kb kapasiteli seviye 2 (L2) bellek birimine yer veriliyor. Sahip oldukları 3D grafik motoru ile 1080p vidoe desteği sunan ve Full HD videolaryı 30fps seviyesinde oynatabildiği açıklanan işlemciler HDMI 1.3 ara birimini de destekliyorlar.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre ARM tabanlı yeni mobil işlemcilerden S5PC110, 14x14mm2 FBGA paket yapısı ile birlikte OneDRAM ile mobile DDR ya da LP (Low Power) DDR2 belleklere destek verirken S5PV210 işlemcisi ise 17x17mm2 paket boyutuyla geliyor ve 2 kanal 32-bit DDR2 bellek birimini destekliyor. Yüksek performans segmentinde yer alan akıllı telefonlar için geliştirilen ve 1GHz'de çalışan ARM tabanlı yeni mobil işlemcilerin Aralık ayında kullanıma sunulması bekleniyor. Bu arada merak edenler için iPhone ve iPod Touch serisinde kullanılan işlemcileri de Samsung'un sağladığını belirtelim.

Samsung akıllı telefonlar için 1GHz'de çalışan iki yeni işlemci hazırladı
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metbey 9 yıl
ŞİMDİ DE LAPTOPLARIN YERİNİ CEPLER Mİ ALACAK...???
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gokhyildiz 4 yıl
MAD2WD1 cpu nokia 3310 un işlemcisi
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my54 9 yıl
Atom 720p videoda dahi tekliyor, bunlar cep telefonlarında 1080p ise çok iyi işyapacağı benziyor ,
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yc#1 9 yıl
Saat hızı biraz daha arttırılsa Linux tabanlı netbooklar için de kullanılabilir.
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sertacaygun 9 yıl
Yazılım desteği olsa, zarlar geniş olsa, transistör canavarı olsalar, X86nın pabucu dama...
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XivA 9 yıl
bunlar netbookta çalışmaz mı ya. 1 ghz aslında net ve ofis için uygun olabilir.
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@nano@ 9 yıl
bune ya tek çekirdek 1ghz 512kb cache ve 1080p video atomu geçmiş
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Batuist 9 yıl
Bu samsung japonların sony'sini geçti mi acaba??
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jay jay justified 9 yıl

Batuist

Bu samsung japonların sony'sini geçti mi acaba??


Şirket büyüklüğü olarak Samsung belirgin biçimde büyük. Çünkü sadece teknoloji işiyle uğraşmıyorlar. İnşaat, denizcilik, otomotiv gibi alanlarda da söz sahibi bir firma.

Sadece teknoloji diyorsan araştırma yapmak lazım. İkisi de bu alanda çok ileride.
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aspolat 9 yıl
yakında bunlarda başlar 2-4-16-32 çekirdekli işlemciler üretmeye...
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Şebboy 9 yıl
tamamda kadınla ne alaka
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jay jay justified 9 yıl
Bu adamlardan korkulur :) Asus N10 haricindeki hiçbir netbook 1080p film izletemiyor. Gayet güzel bir haber.
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