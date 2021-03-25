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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung, Avrupa'da elektrikli araç pillerine 1 milyar dolar yatırım yapacak

    Elektrikli araçlara yönelen otomotiv devleri fosil yakıtlı modellerden giderek uzaklaşıyor. Pastadan büyük pay kapmayı hedefleyen Samsung, Macaristan'daki pil fabrikasına dev bir yatırım yapacak.
    25 Mart 2021, 14:00 (1 sa.)
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    10
    Otomobil Teknolojileri
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung, Avrupa'da elektrikli araç pillerine 1 milyar dolar yatırım yapacak
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    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, elektrikli araçlar için pil üretimine yaklaşık 1 milyar dolar yatırım yapacak. Şirket, Avrupa bölgesinde, elektrikli araç bataryalarına yönelik talebin artmaya devam etmesini bekliyor. Samsung'un hedefi Avrupalı otomobil üreticilerinin bu tür bileşen ihtiyaçlarını karşılamak.

    Ayrıca Bkz. "Kanadalı şirket dünyanın en hızlı üç tekerlekli elektrikli aracını geliştiriyor"

    Samsung SDI'ın Macaristan fabrikasındaki üretim kapasitesi iki katına çıkarılacak. Şirket 890 milyon dolarlık dev yatırımla elektrikli araç pillerinin en baskın Avrupalı üreticisi olmayı planlıyor. Kapasite artırımı Samsung'un her yıl yaklaşık 1 milyon elektrikli araç bataryası üretmesine olanak tanıyacak.

    Samsung, Avrupa'da elektrikli araç pillerine 1 milyar dolar yatırım yapacak
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    Fosil yakıtlara bağımlılık azalıyor

    Audi, BMW ve Volkswagen gibi birçok Avrupalı otomobil üreticisi, elektrikli araçlara geçiş planlarını çoktan duyurdu. Otomotiv devlerinin fosil yakıtlara bağımlılığı azaldıkça elektrikli araç pillerine olan talep artacak. Bu bilinçle hareket eden Samsung batarya üretimini ciddi oranda arttırarak pazara liderlik etmeyi hedefliyor.



    https://english.etnews.com/20210324200001
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Rasputin13 (A T) 5 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    samsung'un pilleri alev almasıyla ünlü hadi hayırlısı.
    daha önce araçlara tedarik ettikleri pillerden bir seri, üretim bandında içine kaçan yabancı madde kaynaklı yandığı, ikin seri ise aşırı sarj olup patladığı için toplatılmıştı.
    kendi note7 mevzusunu saymıyorum bile.
    edit: haberin tekini buldum, öbürünü isteyenler araştırabilir, daha eski.
    https://insideevs.com/news/449322/samsung-sdi-root-ford-bmw-phev-recalls/
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