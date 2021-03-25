Samsung, Avrupa'da elektrikli araç pillerine 1 milyar dolar yatırım yapacak

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Güney Koreli teknoloji devi Samsung, elektrikli araçlar için pil üretimine yaklaşık 1 milyar dolar yatırım yapacak. Şirket, Avrupa bölgesinde, elektrikli araç bataryalarına yönelik talebin artmaya devam etmesini bekliyor. Samsung'un hedefi Avrupalı otomobil üreticilerinin bu tür bileşen ihtiyaçlarını karşılamak.

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Samsung SDI'ın Macaristan fabrikasındaki üretim kapasitesi iki katına çıkarılacak. Şirket 890 milyon dolarlık dev yatırımla elektrikli araç pillerinin en baskın Avrupalı üreticisi olmayı planlıyor. Kapasite artırımı Samsung'un her yıl yaklaşık 1 milyon elektrikli araç bataryası üretmesine olanak tanıyacak.

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Fosil yakıtlara bağımlılık azalıyor

Audi, BMW ve Volkswagen gibi birçok Avrupalı otomobil üreticisi, elektrikli araçlara geçiş planlarını çoktan duyurdu. Otomotiv devlerinin fosil yakıtlara bağımlılığı azaldıkça elektrikli araç pillerine olan talep artacak. Bu bilinçle hareket eden Samsung batarya üretimini ciddi oranda arttırarak pazara liderlik etmeyi hedefliyor.

https://english.etnews.com/20210324200001

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