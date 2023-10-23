Avrupa’da üretilen Hyundai otomobillerin bataryası Samsung’a emanet

Tam Boyutta Gör Samsung SDI, Hyundai Motors'a batarya tedarik etmek üzere çok yıllı bir anlaşma imzaladığını resmen duyurdu. Güney Kore'nin en büyük ikinci otomobil bataryası üreticisi Samsung SDI, Hyundai Motor ile yaptığı anlaşma kapsamında firmaya 7 yıl boyunca batarya tedariki gerçekleştirecek. Yapılan resmi açıklamaya göre, Samsung SDI bataryaları 2026'dan 2032'ye kadar Avrupa'da üretilecek Hyundai elektrikli araçlara güç verecek.

Samsung ve Hyundai’den batarya anlaşması

Anlaşmanın boyutu açıklanmamış olsa da, Samsung önümüzdeki yedi yıl boyunca yaklaşık 500.000 elektrikli araca güç sağlayabilecek bataryalar tedarik edecek. Samsung, anlaşma kapsamında Hyundai’ye 'P6' olarak adlandırılan prizmatik bataryalarının altıncı neslini tedarik edeceğini bildiriyor.

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P6, enerji yoğunluğunu en üst düzeye çıkaran yüzde 91 nikel-yüksek NCA katot ve Samsung SDI'ın tescilli silikon bazlı anot özelliğine sahip. P6 bataryaları Samsung SDI'ın Macaristan'daki fabrikasında üretilecek ve Hyundai Motor'un Avrupa'daki üretim tesisine tedarik edilecek. Bu anlaşmanın yanı sıra, her iki şirket de yeni nesil batarya platformları üzerinde öncü araştırmalar için ortaklıklarını sürdüreceklerini ifade etti.

Samsung SDI Başkanı Choi Yoon-ho, “Gelişmiş teknolojilere ve üstün kaliteye sahip bataryalar sağlayarak otomobil üreticisiyle uzun vadeli ortaklığımızı genişleterek Hyundai'nin küresel pazar liderliğini pekiştirmesine yardımcı olmak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz” dedi.

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Samsung, Hyundai ile 7 yıllık batarya anlaşması imzaladı