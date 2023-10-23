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    Anlık Bildirim

    Avrupa’da üretilen Hyundai otomobillerin bataryası Samsung’a emanet

    Çok çeşitli endüstrilerde boy gösteren Samsung, otomotiv debi Hyundai ile önemli bir batarya anlaşması imzaladı. Samsung, Avrupa'da üretilecek Hyundai elektrikli araçlara güç verecek.
    Samsung, Hyundai ile 7 yıllık batarya anlaşması imzaladı Tam Boyutta Gör
    Samsung SDI, Hyundai Motors'a batarya tedarik etmek üzere çok yıllı bir anlaşma imzaladığını resmen duyurdu. Güney Kore'nin en büyük ikinci otomobil bataryası üreticisi Samsung SDI, Hyundai Motor ile yaptığı anlaşma kapsamında firmaya 7 yıl boyunca batarya tedariki gerçekleştirecek. Yapılan resmi açıklamaya göre, Samsung SDI bataryaları 2026'dan 2032'ye kadar Avrupa'da üretilecek Hyundai elektrikli araçlara güç verecek.

    Samsung ve Hyundai’den batarya anlaşması

    Anlaşmanın boyutu açıklanmamış olsa da, Samsung önümüzdeki yedi yıl boyunca yaklaşık 500.000 elektrikli araca güç sağlayabilecek bataryalar tedarik edecek. Samsung, anlaşma kapsamında Hyundai’ye 'P6' olarak adlandırılan prizmatik bataryalarının altıncı neslini tedarik edeceğini bildiriyor.

    P6, enerji yoğunluğunu en üst düzeye çıkaran yüzde 91 nikel-yüksek NCA katot ve Samsung SDI'ın tescilli silikon bazlı anot özelliğine sahip. P6 bataryaları Samsung SDI'ın Macaristan'daki fabrikasında üretilecek ve Hyundai Motor'un Avrupa'daki üretim tesisine tedarik edilecek. Bu anlaşmanın yanı sıra, her iki şirket de yeni nesil batarya platformları üzerinde öncü araştırmalar için ortaklıklarını sürdüreceklerini ifade etti.

    Samsung SDI Başkanı Choi Yoon-ho, “Gelişmiş teknolojilere ve üstün kaliteye sahip bataryalar sağlayarak otomobil üreticisiyle uzun vadeli ortaklığımızı genişleterek Hyundai'nin küresel pazar liderliğini pekiştirmesine yardımcı olmak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz” dedi.

    Kaynakça https://www.samsungsdi.com/sdi-news/3442.html?pageIndex=1&idx=3442&searchCondition=0&searchKeyword= https://www.sammobile.com/news/samsung-sdi-inks-a-7-year-battery-deal-with-hyundai-motor/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    salih_47 5 dakika önce

    yeter artık çıkma önüme yeter

    S
    saçmalama gel buraya 1 hafta önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 1 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Sonrakiler Yükleniyor
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