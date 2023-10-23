Avrupa’da üretilen Hyundai otomobillerin bataryası Samsung’a emanet

Samsung ve Hyundai’den batarya anlaşması
Anlaşmanın boyutu açıklanmamış olsa da, Samsung önümüzdeki yedi yıl boyunca yaklaşık 500.000 elektrikli araca güç sağlayabilecek bataryalar tedarik edecek. Samsung, anlaşma kapsamında Hyundai’ye 'P6' olarak adlandırılan prizmatik bataryalarının altıncı neslini tedarik edeceğini bildiriyor.
P6, enerji yoğunluğunu en üst düzeye çıkaran yüzde 91 nikel-yüksek NCA katot ve Samsung SDI'ın tescilli silikon bazlı anot özelliğine sahip. P6 bataryaları Samsung SDI'ın Macaristan'daki fabrikasında üretilecek ve Hyundai Motor'un Avrupa'daki üretim tesisine tedarik edilecek. Bu anlaşmanın yanı sıra, her iki şirket de yeni nesil batarya platformları üzerinde öncü araştırmalar için ortaklıklarını sürdüreceklerini ifade etti.
Samsung SDI Başkanı Choi Yoon-ho, “Gelişmiş teknolojilere ve üstün kaliteye sahip bataryalar sağlayarak otomobil üreticisiyle uzun vadeli ortaklığımızı genişleterek Hyundai'nin küresel pazar liderliğini pekiştirmesine yardımcı olmak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz” dedi.Kaynakça https://www.samsungsdi.com/sdi-news/3442.html?pageIndex=1&idx=3442&searchCondition=0&searchKeyword= https://www.sammobile.com/news/samsung-sdi-inks-a-7-year-battery-deal-with-hyundai-motor/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yeter artık çıkma önüme yeter
hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.