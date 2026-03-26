Samsung Browser PC'ye geldi: Mobil deneyim PC'ye taşınıyor

Tam Boyutta Gör Samsung, mobilde uzun süredir kullanılan Samsung Internet deneyimini PC platformuna taşıyan Samsung Browser for Windows sürümünü resmi olarak duyurdu. Yeni tarayıcı, özellikle mobil ve bilgisayar arasında kesintisiz kullanım sunmayı hedefliyor.

Samsung Browser'ın en önemli özelliği, telefonlarında başladıkları bir web sayfasına bilgisayar üzerinden kaldıkları yerden devam edebiliyor. Ayrıca yer imleri ve geçmiş senkronizasyonuna ek olarak Samsung Pass entegrasyonu sayesinde giriş bilgileri ve kişisel veriler güvenli şekilde otomatik doldurulabiliyor.

Tam Boyutta Gör Samsung'un en çok öne çıkardığı yenilik ise yapay zekâ tarafında geliyor. Tarayıcıya entegre edilen ve Perplexity iş birliğiyle geliştirilen yeni sistem, "agentic AI" yaklaşımını temel alıyor. Bu yapı, yalnızca sorulara yanıt vermekle sınırlı kalmıyor, aynı zamanda sekmeler arasında gezinebiliyor, içerikleri analiz edebiliyor ve kullanıcı adına işlemler gerçekleştirebiliyor.

Örneğin kullanıcı bir seyahat planı incelerken, tarayıcı mevcut sayfanın içeriğini analiz ederek otomatik bir gezi planı oluşturabiliyor. Aynı şekilde birden fazla sekmede açık içerikleri karşılaştırıp özetleyebiliyor veya izlenen bir videoda doğrudan istenen bölüme geçiş yapabiliyor.

Tam Boyutta Gör Doğal dil desteği sayesinde arama deneyimi de gelişmiş durumda. Kullanıcılar, geçmişte ziyaret ettikleri bir ürünü anahtar kelime yerine günlük konuşma diliyle arayarak bulabiliyor. Samsung Browser for Windows, Windows 11 ve Windows 10 (1809 ve üzeri) sürümlerinde kullanılabilecek.

Yapay zekâ özellikleri ise şu aşamada yalnızca Güney Kore ve ABD’de aktif durumda. İlerleyen dönemde daha fazla pazara açılması planlanıyor.

