Samsung, çerçevesiz ve katlanabilir OLED üretimine başlıyor

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Ekran teknolojileri söz konusu olduğunda sektörün lider isimlerinden Samsung, katlanabilir Galaxy Z serisi telefonlara yeni yetenekler kazandıracak gibi görünüyor. Güney Kore merkezli teknoloji devi, uzun zamandır beklenen çerçevesiz ve katlanabilir OLED ekranların üretimine başlamaya hazırlanıyor.

Ekran maliyetini düşürecek

The Elec tarafından bildirilenlere göre günümüzde katlanabilir OLED ekranların laminasyonu için birden fazla şeffaf yapışkan bant katmanının bir araya getirildiği 'OCA' yöntemini kullanan Samsung, bu yöntem yerine sıvı yapıştırıcının püskürtüldüğü ancak uygulaması zor olan 'OCR' yöntemine geçiş yapacak.

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Bununla birlikte Samsung Display'in, OCR'nin en büyük zorluğu yani kavisli yüzeyler boyunca malzeme damlaması sorununu çözdüğü bildirilirken, yeni yöntem hem genel ekran kalınlığının azaltılmasını hem de ekran maliyetlerinin düşmesine olanak tanıyacak. Yeni panellerin ilk deneme üretimi, yakında Vietnam tesisinde başlayacak.

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