Samsung’dan büyük geri dönüş: Son 3 yılın en iyi dönemi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Samsung Electronics, üçüncü çeyrekte üç yılın en yüksek kârını açıklamayı beklediğini duyurdu. Küresel ölçekte yapay zeka çipi üretim yarışının geleneksel bellek çiplerinde arz sıkışıklığına yol açması ve fiyatları yukarı çekmesi, şirketin ana gelir kaynağı olan bellek çiplerinde güçlü talebi destekledi.

Analistler, veri merkezi sunucularında kullanılan geleneksel bellek çiplerine olan talebin, Samsung’un zorlandığı gelişmiş AI çip satışlarındaki zayıflığı telafi ettiğini belirtti. Şirket, Temmuz-Eylül döneminde 12,1 trilyon won (8,5 milyar dolar) işletme kârı öngördüğünü açıkladı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artış anlamına geliyor. Piyasa tahminlerini de önemli oranda geçiyor. Bu performans, Samsung’un son 13 çeyrekteki en yüksek çeyreklik kârını temsil edecek.

Ayrıntılı rapor ay sonunda açıklanacak

Samsung’un gelirindeki artışın en büyük pay sahibi şüphesiz çip işinden kaynaklanıyor. Geleneksel belleklerin yanında Samsung, HBM belleklerde de toparlanma yaşıyor. Ancak şirketin esas geliri DRAM ve NAND çiplerine olan yüksek talep. Bu talep, yapay zeka veri merkezlerindeki dev genişleme tarafından körükleniyor.

Öte yandan Samsung, gelirlerinde ise geçen yıla göre yüzde 8,7 artırarak 86 trilyon won (60,4 milyar dolar) ile rekor seviyeye ulaşmayı bekliyor. Şirket, detaylı finansal sonuçları ve iş birimleri bazında kâr dağılımını 30 Ekim’de açıklayacak.

Samsung, son dönemde Tesla ve OpenAI gibi büyük teknoloji firmalarıyla yaptığı çip tedarik anlaşmaları sayesinde yatırımcı kaygılarını bir ölçüde azalttı. Ancak analistler, ABD-Çin ticaret savaşının yoğunlaşması, olası ABD tarifeleri ve gelişmiş çiplerde kullanılan nadir toprak elementleri ile üretim ekipmanlarına yönelik Çin ihracat kısıtlamaları gibi belirsizliklerin olumsuzluk yaratabileceğini söylüyor.

Samsung, otuz yıldır dünyanın en büyük bellek yonga üreticisi konumunda, ancak bu yılın ilk çeyreğinde DRAM pazarındaki 1 numaralı konumunu SK Hynix'e kaptırdı. Bunda, Samsung’u HBM çiplerinde rakibinin gerisinde kalması etkili oldu. Analistler, Samsung’un Nvidia’ya tedarik ettiği 12 katmanlı HBM3E çiplerdeki ilerlemelerle HBM satışlarının kademeli olarak iyileşmesini bekliyor. Şirket, SK Hynix ile farkı kapatmak için gelecek nesil HBM4 ürünlerine yatırım yapıyor. Bu bellek türünün gelire katkısı ise 2026’da görülecek.

