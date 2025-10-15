Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung’dan büyük geri dönüş: Son 3 yılın en iyi dönemi

    Samsung, AI yatırımları ve veri merkezi talebi sayesinde geleneksel bellek çiplerinde yaşanan fiyat artışıyla üç yılın en yüksek çeyreklik kârına ulaşmayı hedefliyor.

    Samsung’dan büyük geri dönüş: Son 3 yılın en iyi dönemi Tam Boyutta Gör
    Samsung Electronics, üçüncü çeyrekte üç yılın en yüksek kârını açıklamayı beklediğini duyurdu. Küresel ölçekte yapay zeka çipi üretim yarışının geleneksel bellek çiplerinde arz sıkışıklığına yol açması ve fiyatları yukarı çekmesi, şirketin ana gelir kaynağı olan bellek çiplerinde güçlü talebi destekledi.

    Analistler, veri merkezi sunucularında kullanılan geleneksel bellek çiplerine olan talebin, Samsung’un zorlandığı gelişmiş AI çip satışlarındaki zayıflığı telafi ettiğini belirtti. Şirket, Temmuz-Eylül döneminde 12,1 trilyon won (8,5 milyar dolar) işletme kârı öngördüğünü açıkladı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artış anlamına geliyor. Piyasa tahminlerini de önemli oranda geçiyor. Bu performans, Samsung’un son 13 çeyrekteki en yüksek çeyreklik kârını temsil edecek.

    Ayrıntılı rapor ay sonunda açıklanacak

    Samsung’un gelirindeki artışın en büyük pay sahibi şüphesiz çip işinden kaynaklanıyor. Geleneksel belleklerin yanında Samsung, HBM belleklerde de toparlanma yaşıyor. Ancak şirketin esas geliri DRAM ve NAND çiplerine olan yüksek talep. Bu talep, yapay zeka veri merkezlerindeki dev genişleme tarafından körükleniyor.

    Öte yandan Samsung, gelirlerinde ise geçen yıla göre yüzde 8,7 artırarak 86 trilyon won (60,4 milyar dolar) ile rekor seviyeye ulaşmayı bekliyor. Şirket, detaylı finansal sonuçları ve iş birimleri bazında kâr dağılımını 30 Ekim’de açıklayacak.

    Samsung, son dönemde Tesla ve OpenAI gibi büyük teknoloji firmalarıyla yaptığı çip tedarik anlaşmaları sayesinde yatırımcı kaygılarını bir ölçüde azalttı. Ancak analistler, ABD-Çin ticaret savaşının yoğunlaşması, olası ABD tarifeleri ve gelişmiş çiplerde kullanılan nadir toprak elementleri ile üretim ekipmanlarına yönelik Çin ihracat kısıtlamaları gibi belirsizliklerin olumsuzluk yaratabileceğini söylüyor.

    Samsung, otuz yıldır dünyanın en büyük bellek yonga üreticisi konumunda, ancak bu yılın ilk çeyreğinde DRAM pazarındaki 1 numaralı konumunu SK Hynix'e kaptırdı. Bunda, Samsung’u HBM çiplerinde rakibinin gerisinde kalması etkili oldu. Analistler, Samsung’un Nvidia’ya tedarik ettiği 12 katmanlı HBM3E çiplerdeki ilerlemelerle HBM satışlarının kademeli olarak iyileşmesini bekliyor. Şirket, SK Hynix ile farkı kapatmak için gelecek nesil HBM4 ürünlerine yatırım yapıyor. Bu bellek türünün gelire katkısı ise 2026’da görülecek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Rekor hızda duvar ören inşaat robotu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    askerlik yeri belli olduktan sonra erteleme işlemi yaptirabilir miyim eski sınıf arkadaşlarımı nasıl bulabilirim 1993 öys sınav sonuç gazetesi 2 tuşlu kumanda resetleme hat meşgul hatası nasıl düzeltilir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A16
    Samsung Galaxy A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3530
    Dell Vostro 3530
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum