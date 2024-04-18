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    Anlık Bildirim

    Samsung, iki yönlü uydu bağlantısını destekleyen en hızlı 5G modemini tanıttı

    Samsung, Exynos 5400 5G modemini resmi olarak tanıttı. Exynos 5400, NTN ağlarını destekleyen ve 14.79 Gbps'e varan indirme hızlarına sahip 4nm 5G modem.         
    samsung exynos 5400 5g modem tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Samsung, çift yönlü uydu bağlantısına sahip ilk 5G modemi Exynos 5400’ü resmi olarak tanıttı. Aslında bu modem, Galaxy S24 ve Galaxy S24 Plus'ın Exynos varyantında kullanılan modemin aynısı ve Google’ın Pixel 9 serisinde de kullanacağı söylenen modem. Bakalım, Samsung Exynos 5400 5G modem özellikleri ile neler sunuyor?

    İki yönlü uydu bağlantısını destekleyen ilk 5G modem

    Samsung Exynos 5400, markanın yerleşik NB-IoT NTN ve NR NTN ağ desteğine sahip ilk modemi. Bu özellik, bu modeme sahip telefon ya da tabletin yakınlarda hücresel ağ olmadığında bile mesajlaşmaya imkan veren iki yönlü uydu bağlantısına sahip olmasını sağlıyor. Bu özelliğe dayanarak telefonlar Acil SOS özelliğine sahip olabilir. Modem hem mmWave hem de 6GHz altı 5G ağlarını destekliyor. 6GHz altında 4×4 MIMO, mmWave 5G ağlarında 2×2 MIMO'yu destekliyor.

    Exynos 5400 5G modem, Samsung’un şimdiye kadarki en hızlı Exynos modemi. FR1 ve FR2 bant genişlikleri (3GPP Sürüm 17) için NR çift bağlantı desteği sayesinde 14.79 Gbps’e kadar indirme hızları sunuyor. Yalnızca FR1 frekans bandında 1.024 QAM ile 11.2 Gbps’e kadar indirme hızı (teoride) sağlamak için beş taşıyıcıyı (3x 100MHz + 2x 40MHz) bir araya getiren türünün ilk örneği olduğu iddia ediliyor. Exynos 5400’ün ayrıca, Samsung Foundry’nin 4nm EUV üretim süreci kullanılarak yapıldığından enerji verimliliği açısından en iyi 5G modem olduğu iddia ediliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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