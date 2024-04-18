Samsung, iki yönlü uydu bağlantısını destekleyen en hızlı 5G modemini tanıttı

Tam Boyutta Gör Samsung, çift yönlü uydu bağlantısına sahip ilk 5G modemi Exynos 5400’ü resmi olarak tanıttı. Aslında bu modem, Galaxy S24 ve Galaxy S24 Plus'ın Exynos varyantında kullanılan modemin aynısı ve Google’ın Pixel 9 serisinde de kullanacağı söylenen modem. Bakalım, Samsung Exynos 5400 5G modem özellikleri ile neler sunuyor?

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İki yönlü uydu bağlantısını destekleyen ilk 5G modem

Samsung Exynos 5400, markanın yerleşik NB-IoT NTN ve NR NTN ağ desteğine sahip ilk modemi. Bu özellik, bu modeme sahip telefon ya da tabletin yakınlarda hücresel ağ olmadığında bile mesajlaşmaya imkan veren iki yönlü uydu bağlantısına sahip olmasını sağlıyor. Bu özelliğe dayanarak telefonlar Acil SOS özelliğine sahip olabilir. Modem hem mmWave hem de 6GHz altı 5G ağlarını destekliyor. 6GHz altında 4×4 MIMO, mmWave 5G ağlarında 2×2 MIMO'yu destekliyor.

Exynos 5400 5G modem, Samsung’un şimdiye kadarki en hızlı Exynos modemi. FR1 ve FR2 bant genişlikleri (3GPP Sürüm 17) için NR çift bağlantı desteği sayesinde 14.79 Gbps’e kadar indirme hızları sunuyor. Yalnızca FR1 frekans bandında 1.024 QAM ile 11.2 Gbps’e kadar indirme hızı (teoride) sağlamak için beş taşıyıcıyı (3x 100MHz + 2x 40MHz) bir araya getiren türünün ilk örneği olduğu iddia ediliyor. Exynos 5400’ün ayrıca, Samsung Foundry’nin 4nm EUV üretim süreci kullanılarak yapıldığından enerji verimliliği açısından en iyi 5G modem olduğu iddia ediliyor.

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Samsung Exynos 5400 5G modem tanıtıldı: İşte özellikleri