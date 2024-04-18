Samsung, iki yönlü uydu bağlantısını destekleyen en hızlı 5G modemini tanıttı

İki yönlü uydu bağlantısını destekleyen ilk 5G modem
Samsung Exynos 5400, markanın yerleşik NB-IoT NTN ve NR NTN ağ desteğine sahip ilk modemi. Bu özellik, bu modeme sahip telefon ya da tabletin yakınlarda hücresel ağ olmadığında bile mesajlaşmaya imkan veren iki yönlü uydu bağlantısına sahip olmasını sağlıyor. Bu özelliğe dayanarak telefonlar Acil SOS özelliğine sahip olabilir. Modem hem mmWave hem de 6GHz altı 5G ağlarını destekliyor. 6GHz altında 4×4 MIMO, mmWave 5G ağlarında 2×2 MIMO'yu destekliyor.
Exynos 5400 5G modem, Samsung’un şimdiye kadarki en hızlı Exynos modemi. FR1 ve FR2 bant genişlikleri (3GPP Sürüm 17) için NR çift bağlantı desteği sayesinde 14.79 Gbps’e kadar indirme hızları sunuyor. Yalnızca FR1 frekans bandında 1.024 QAM ile 11.2 Gbps’e kadar indirme hızı (teoride) sağlamak için beş taşıyıcıyı (3x 100MHz + 2x 40MHz) bir araya getiren türünün ilk örneği olduğu iddia ediliyor. Exynos 5400’ün ayrıca, Samsung Foundry’nin 4nm EUV üretim süreci kullanılarak yapıldığından enerji verimliliği açısından en iyi 5G modem olduğu iddia ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)