Google Pixel 9, şikayetleri sonlandıracak yeni modemle geliyor

Google Pixel 9, Exynos 5400 modemle geliyor
Pixel 8 serisi, Pixel 7 serisiyle hemen hemen aynı modemi kullanıyordu. Pixel 6 serisinin felaket modemiyle karşılaştırıldığında biraz daha iyi performans sunduğu söylenebilir ancak güvenilmez bağlantı ve zayıf pil ömrü sorunu devam etti. Pixel 9 serisinin tanıtılmasıyla birlikte Pixel telefonlarda yaygın olarak görülen bu sorun çözülmüş oldu. Pixel 9 serisi yeni Exynos 5400 modeme sahip.
Exynos 5400, Galaxy S24 serisinde kullanılan ve sinyal alımı ve verimlilikle ilgili sorunların çoğunun çözüldüğü bir modem. Pixel 9 serisi önceki modellere göre belirgin şekilde daha iyi bir deneyim sunacak. Teoride, yeni nesil Pixel’lerde telefonun çekmemesi/az çekmesi, bağlantı sorunları, düşük pil tüketimi gibi sorunların yaşanmayacağı anlamına geliyor.
Yeni modeme ek olarak, 4nm Exynos 2400 çipi önceki nesillerden belirgin şekilde daha verimli. Pixel 9 serisinin yeni Tensor G4 işlemcisi, en son Exynos amiral gemisi işlemciyle aynı gelişmiş üretim sürecini kullanıyor.
Google Pixel 9 fiyatı ve çıkış tarihi
Google Pixel 9 serisi şu anda ön siparişte. Pixel 9 ve Pixel 9 Pro XL, 26 Ağustos’ta; Pixel 9 Pro ve Pixel 9 Pro Fold, 4 Eylül’de satışa çıkacak. Google Pixel 9’un başlangıç fiyatı; 799 dolar. Pixel 9 Pro, 999 dolar; Pixel 9 Pro XL, 1099 dolar; Pixel 9 Pro Fold, 1799 dolar fiyat etiketine sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.