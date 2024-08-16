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    Google Pixel 9, şikayetleri sonlandıracak yeni modemle geliyor

    Google Tensor işlemcili Pixel telefonlar, ağ bağlantı sorunu ve zayıf pil ömrü nedeniyle yıllardır eleştiriliyor. Google, Pixel 9 serisinde bu şikayetlere son verecek yeni bir modem kullanıyor.
    google pixel 9 yeni exynos 5400 modem Tam Boyutta Gör
    Google Pixel 9 serisi, yapay zeka destekli yeteneklerinin yanı sıra donanımıyla da dikkatleri üzerine çekti. Pixel 9 özellikle Pixel 9 Pro modelleri etkileyici yükseltmeler içeriyor. Ancak, kritik bir iyileştirme var ki Google, lansman sırasında üzerine fazla konuşmadı. Pixel 9 telefonlar, şimdiye kadarki modellerde yaşanan en büyük sorunu gideren bir donanım içeriyor.

    Google Pixel 9, Exynos 5400 modemle geliyor

    Pixel 8 serisi, Pixel 7 serisiyle hemen hemen aynı modemi kullanıyordu. Pixel 6 serisinin felaket modemiyle karşılaştırıldığında biraz daha iyi performans sunduğu söylenebilir ancak güvenilmez bağlantı ve zayıf pil ömrü sorunu devam etti. Pixel 9 serisinin tanıtılmasıyla birlikte Pixel telefonlarda yaygın olarak görülen bu sorun çözülmüş oldu. Pixel 9 serisi yeni Exynos 5400 modeme sahip.

    Exynos 5400, Galaxy S24 serisinde kullanılan ve sinyal alımı ve verimlilikle ilgili sorunların çoğunun çözüldüğü bir modem. Pixel 9 serisi önceki modellere göre belirgin şekilde daha iyi bir deneyim sunacak. Teoride, yeni nesil Pixel’lerde telefonun çekmemesi/az çekmesi, bağlantı sorunları, düşük pil tüketimi gibi sorunların yaşanmayacağı anlamına geliyor.

    Yeni modeme ek olarak, 4nm Exynos 2400 çipi önceki nesillerden belirgin şekilde daha verimli. Pixel 9 serisinin yeni Tensor G4 işlemcisi, en son Exynos amiral gemisi işlemciyle aynı gelişmiş üretim sürecini kullanıyor.

    Google Pixel 9 fiyatı ve çıkış tarihi

    Google Pixel 9 serisi şu anda ön siparişte. Pixel 9 ve Pixel 9 Pro XL, 26 Ağustos’ta; Pixel 9 Pro ve Pixel 9 Pro Fold, 4 Eylül’de satışa çıkacak. Google Pixel 9’un başlangıç fiyatı; 799 dolar. Pixel 9 Pro, 999 dolar; Pixel 9 Pro XL, 1099 dolar; Pixel 9 Pro Fold, 1799 dolar fiyat etiketine sahip.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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