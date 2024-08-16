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Tam Boyutta Gör Google Pixel 9 serisi, yapay zeka destekli yeteneklerinin yanı sıra donanımıyla da dikkatleri üzerine çekti. Pixel 9 özellikle Pixel 9 Pro modelleri etkileyici yükseltmeler içeriyor. Ancak, kritik bir iyileştirme var ki Google, lansman sırasında üzerine fazla konuşmadı. Pixel 9 telefonlar, şimdiye kadarki modellerde yaşanan en büyük sorunu gideren bir donanım içeriyor.

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Google Pixel 9, Exynos 5400 modemle geliyor

Pixel 8 serisi, Pixel 7 serisiyle hemen hemen aynı modemi kullanıyordu. Pixel 6 serisinin felaket modemiyle karşılaştırıldığında biraz daha iyi performans sunduğu söylenebilir ancak güvenilmez bağlantı ve zayıf pil ömrü sorunu devam etti. Pixel 9 serisinin tanıtılmasıyla birlikte Pixel telefonlarda yaygın olarak görülen bu sorun çözülmüş oldu. Pixel 9 serisi yeni Exynos 5400 modeme sahip.

Exynos 5400, Galaxy S24 serisinde kullanılan ve sinyal alımı ve verimlilikle ilgili sorunların çoğunun çözüldüğü bir modem. Pixel 9 serisi önceki modellere göre belirgin şekilde daha iyi bir deneyim sunacak. Teoride, yeni nesil Pixel’lerde telefonun çekmemesi/az çekmesi, bağlantı sorunları, düşük pil tüketimi gibi sorunların yaşanmayacağı anlamına geliyor.

Yeni modeme ek olarak, 4nm Exynos 2400 çipi önceki nesillerden belirgin şekilde daha verimli. Pixel 9 serisinin yeni Tensor G4 işlemcisi, en son Exynos amiral gemisi işlemciyle aynı gelişmiş üretim sürecini kullanıyor.

Google Pixel 9 fiyatı ve çıkış tarihi

Google Pixel 9 serisi şu anda ön siparişte. Pixel 9 ve Pixel 9 Pro XL, 26 Ağustos’ta; Pixel 9 Pro ve Pixel 9 Pro Fold, 4 Eylül’de satışa çıkacak. Google Pixel 9’un başlangıç fiyatı; 799 dolar. Pixel 9 Pro, 999 dolar; Pixel 9 Pro XL, 1099 dolar; Pixel 9 Pro Fold, 1799 dolar fiyat etiketine sahip.

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Google Pixel 9, şikayetleri sonlandıracak yeni modemle geliyor