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    Samsung fabrika değiştirdi: Telefonlar ucuzlayacak!

    Geçtiğimiz günlerde Çin'deki fabrikasını kapatma kararı alan Samsung, üretim maliyetlerini düşürebilmek adına mevcut üretimin beşte birini Çin'e taşımaya hazırlanıyor.
    3 gün
    21,3b
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    26
    Cep Telefonları
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Samsung fabrika değiştirdi: Telefonlar ucuzlayacak!
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    Huawei ve Xiaomi gibi Çinli üreticilerin yükselişi ile birlikte, akıllı telefon pazarındaki kartlar yeniden dağıtılmaya başlandı. Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden Samsung da bu durumun farkına varmış olmalı ki maliyetleri düşürebilmek adına, akıllı telefon üretiminin beşte birini Çin'e kaydırmayı planlıyor. Bu stratejik plan, Samsung'a fiyat ve rekabet avantajı kazandıracak.

    Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy Note 10+ Star Wars Special Edition Tanıtıldı! "

    Samsung telefonlar ucuzlayacak

    Ekim ayında Çin'de bulunan tek fabrikasını da kapatan Samsung, görünen o ki Çin'den vazgeçmiş değil. Zira Reuters tarafından yayınlanan bir rapora göre Samsung, daha önce Huawei, Xiaomi, Oppo ve LG gibi devlerin telefonlarının ürertimini üstlenen Çinli Wingtech ile anlaşmak üzere. Wingtech daha önce de Samsung'un akıllı telefonlarını üretmişti.

    Bu işbirliği kapsamında önümüzdeki yıl 60 milyon Samsung telefonun, Wingtech taradından üretilmesi bekleniyor. Üretilen modellerin büyük çoğunluğunun Galaxy A serisi olacağı ve bunların Güneydoğu Asya ve Güney Amerika'ya ihraç edileceği iddia ediliyor. 

    Samsung'un yeni fabrika strajesi, firmaya rekabet ve fiyat avantajı sağlayacak. Zira Wingtech'in telefonları, Samsung'un Vietnam'daki fabirkasına nazaran %30 daha ucuza üretebileceği konuşuluyor. Samsung böylelikle maliyetlerde yaşanan düşüşü akıllı telefon fiyatlarına yansıtarak, Xiaomi ve Huawei gibi üreticilerin lider konumda olduğu bütçe odaklı telefon pazarında rekabet avantajı edinecek. 



    https://www.reuters.com/article/us-samsung-elec-china-focus/made-in-china-samsung-farms-out-more-phones-to-fend-off-rivals-idUSKBN1XR0TJ Yorum Yaz
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    Virinom 3 gün en beğenilen
    Telefonlar ucuzlamayacak, kar oranı artacak. Editör arkadaş sanki Samsung'un CEO'su bu kadar net konuştuğuna göre.
    1 Yanıt Yanıtla +107
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    kebimeva 3 gün
    Hemen hükümete bildirelim aradaki farka vergi koysunlar. Ucuzlama kabul edilemez!
    Yanıtla +41
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    dostum kertenkele 2 gün
    Çinde ki fabrikayı kapatıp tekrar Çine fabrika açmakta nedir
    Yanıtla +8
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    muaz1984 1 gün
    Dün media mark optimum gaziemir de idim. Hafta içi olmasına rağmen çok kalabalık idi birçoğu lise ve üniversite öğrencisi gençler idi. Telefon bölümü hınca hınç dolu idi. Ha ne kadarı alıcı idi o ayrı mevzu ama bizim ülkemizde telefona aşırı derecede ilgi var onu anladım. Diğer reyonlar boştu. Sözde indirim , teşhir ürünlerine baktım işe yarar ucuz birşey var mı diye yok Media mark bu kafa ile nasıl batmıyor anlamış değilim. Düzenleme falan yapılmış hoşuma gitmedi seyyar sakal tras makinesi bakayım dedim onlarda boş ve pahalı idi. Bulursam SSD alayım dedim PC parçası kalmamış. Klavye,mouse ,modem ıvır zıvır kalmış.Konu Samsung'un telefon ucuzlamasi idi nereden geldim bu konuya anlamadım.
    Yanıtla +1
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    Freexog 2 gün
    Eski A serisi yok artık malzeme kalitesi eskiye göre çok kötü .
    Ayrıca çok model çıkarıldığı için yazılım desteği de çok geç veriliyor.
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    DH Misafiri 2 gün
    Yüksek kâr marjı ile telefon satan Samsung, Çinli firmalar karşısında geri adım atmak zorunda kaldı.Bu fiyat politikası ile devam ederse sonunun Nokia,Sony,LG gibi olacağını gördü.

    Xiaomi'nin fiyat politikasını bu anlamda çok mantıklı görüyorum.Samsung gibi aç gözlü değiller.
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    mlhkhy 2 gün Virinom
    O dediğin alaycı anlam taşır öyle bir tabir etik olmaz.
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    AtiMX4 2 gün
    Ne ucuzları mı hemen zam yapalım. Bu ülke ucuz birseyi kaldıramaz!
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    dostum kertenkele 2 gün
    Çinde ki fabrikayı kapatıp tekrar Çine fabrika açmakta nedir
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    Askaparta 3 gün
    Afyonu başka tarlaya eksek.
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    ozgurrdunya 3 gün
    Her gün yeni bir telefon ürettikleri sürece çokta bir şey değişmez.
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    zdniz 3 gün
    Apple zam yaptığı sürece hiç bir şey ucuzlamaz örneğin eskiden 700 dolardı amirel gemileri Apple 1000 yaptı SamsunG Huaweiyi hepsi 1000 oldu
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    Virinom 3 gün mlhkhy
    O anlamda kullanılan "!" işaretinin parantez içerisine alınması gerekir yani "(!)" şeklinde.
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