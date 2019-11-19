Samsung fabrika değiştirdi: Telefonlar ucuzlayacak!

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Huawei ve Xiaomi gibi Çinli üreticilerin yükselişi ile birlikte, akıllı telefon pazarındaki kartlar yeniden dağıtılmaya başlandı. Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden Samsung da bu durumun farkına varmış olmalı ki maliyetleri düşürebilmek adına, akıllı telefon üretiminin beşte birini Çin'e kaydırmayı planlıyor. Bu stratejik plan, Samsung'a fiyat ve rekabet avantajı kazandıracak.

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Samsung telefonlar ucuzlayacak

Ekim ayında Çin'de bulunan tek fabrikasını da kapatan Samsung, görünen o ki Çin'den vazgeçmiş değil. Zira Reuters tarafından yayınlanan bir rapora göre Samsung, daha önce Huawei, Xiaomi, Oppo ve LG gibi devlerin telefonlarının ürertimini üstlenen Çinli Wingtech ile anlaşmak üzere. Wingtech daha önce de Samsung'un akıllı telefonlarını üretmişti.

Bu işbirliği kapsamında önümüzdeki yıl 60 milyon Samsung telefonun, Wingtech taradından üretilmesi bekleniyor. Üretilen modellerin büyük çoğunluğunun Galaxy A serisi olacağı ve bunların Güneydoğu Asya ve Güney Amerika'ya ihraç edileceği iddia ediliyor.

Samsung'un yeni fabrika strajesi, firmaya rekabet ve fiyat avantajı sağlayacak. Zira Wingtech'in telefonları, Samsung'un Vietnam'daki fabirkasına nazaran %30 daha ucuza üretebileceği konuşuluyor. Samsung böylelikle maliyetlerde yaşanan düşüşü akıllı telefon fiyatlarına yansıtarak, Xiaomi ve Huawei gibi üreticilerin lider konumda olduğu bütçe odaklı telefon pazarında rekabet avantajı edinecek.

https://www.reuters.com/article/us-samsung-elec-china-focus/made-in-china-samsung-farms-out-more-phones-to-fend-off-rivals-idUSKBN1XR0TJ