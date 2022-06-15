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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy A04 Core sızdırıldı: İşte basın görselleri

    Samsung'un yeni bütçe dostu akıllı telefonunun görüntüleri ortaya çıktı. Galaxy A04 Core isimli modelin Exynos işlemci ve üç farklı renk seçeneği ile piyasaya sürülmesi bekleniyor.
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    Samsung Galaxy A04 Core sızdırıldı: İşte basın görselleri
    Tam Boyutta Gör

    WinFuture internet sitesi Samsung'un yeni giriş seviyesi akıllı telefonunun basın görsellerini yayınladı. Aynı zamanda Galaxy A04 Core olarak anılan modelin teknik özellikleriyle ilgili bazı önemli detaylar paylaştı.

    Samsung Galaxy A04 Core sızdırıldı: İşte basın görselleri
    Tam Boyutta Gör

    Aktarılan bilgilere göre cihaz öncekinden çok farklı olmayacak. Samsung Galaxy A04 Core'un karşımıza Exynos 850 işlemciyle çıkacağı söyleniyor. Bu yonga seti, serinin bir önceki modelinde kullanılan Unisoc SC9863A'dan bir buçuk kat daha hızlı.

    Samsung Galaxy A04 Core sızdırıldı: İşte basın görselleri
    Tam Boyutta Gör

    Üç renkte sunulacak

    Akıllı telefon siyah, yeşil ve kırmızı olmak üzere üç renk seçeneği ile gelecek. Samsung Galaxy A04 Core'un diğer özellikleri, tanıtım tarihi ve fiyatı ise henüz bilinmiyor. A0 ailesinin Samsung'un en uygun fiyatlı serisi olduğunu hatırlatalım.

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    şükürler olsun dolar artık düşecek

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