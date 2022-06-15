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WinFuture internet sitesi Samsung'un yeni giriş seviyesi akıllı telefonunun basın görsellerini yayınladı. Aynı zamanda Galaxy A04 Core olarak anılan modelin teknik özellikleriyle ilgili bazı önemli detaylar paylaştı.

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Aktarılan bilgilere göre cihaz öncekinden çok farklı olmayacak. Samsung Galaxy A04 Core'un karşımıza Exynos 850 işlemciyle çıkacağı söyleniyor. Bu yonga seti, serinin bir önceki modelinde kullanılan Unisoc SC9863A'dan bir buçuk kat daha hızlı.

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Üç renkte sunulacak

Akıllı telefon siyah, yeşil ve kırmızı olmak üzere üç renk seçeneği ile gelecek. Samsung Galaxy A04 Core'un diğer özellikleri, tanıtım tarihi ve fiyatı ise henüz bilinmiyor. A0 ailesinin Samsung'un en uygun fiyatlı serisi olduğunu hatırlatalım.

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Samsung Galaxy A04 Core sızdırıldı: İşte basın görselleri