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    Samsung Galaxy A04s'in görüntüleri sızdırıldı: İşte muhtemel tasarım

    Samsung'un henüz duyurulmamış orta segment telefonu Galaxy A04s'in muhtemel görüntüleri sızdırldı. Görüntülere göre telefonun, 3 arka kameraya ve 1 selfie kamerasına sahip olması bekleniyor.
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    Samsung Galaxy A04s'in görüntüleri sızdırıldı
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    Teknoloji devi Samsung'un orta segment telefonlarından olan Galaxy A33 ve Galaxy A53, bütçe dostu olmalarıyla bilinmekteydiler. Ancak bugün OnLeaks (Steve Hemmerstoffer) tarafından Twitter'da yapılan paylaşım, yakında gelecek yeni bir Samsung Galaxy modeli ollduğunu gösteriyor. Yapılan paylaşımda muhtemel tasarımı yer alan Samsung Galaxy A04s'in, en yeni orta segment ve bütçe dostu telefon olacak gibi görünüyor.

    İşte Samsung Galaxy A04s'in beklenen özellikleri ve tasarımı

    Samsung Galaxy A04s'in görüntüleri sızdırıldı
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    Samsung'un henüz duyurulmamış 164.5 x 76.5 x 9.18mm boyutlarındaki orta sınıf telefonu Galaxy A04s'in ekranının 6.5 inç büyüklüğe, 720p HD+ çözünürlüğe ve 60 Hz yenileme hızına sahip olması bekleniyor. Ayrıca arkasında üç kamerayla ve bir adet selfie kamerasıyla gelmesi bekleniyor.

    Samsung Galaxy A04s'in görüntüleri sızdırıldı
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    Samsung'un, önceki modele kıyasla Galaxy A04s'in donanımını yükseltmesi bekleniyor. Galaxy A03s, MediaTek Helio P35 yonga seti ile tanıtılmıştı. Ancak Galaxy A04s'in gücünü, giriş seviyesi bir MediaTek yonga setinden mi yoksa Qualcomm veya Unisoc serisi SoC'den mi alacağı henüz belli değil.

    Samsung Galaxy A04s'in görüntüleri sızdırıldı
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    Paylaşılan resimlerden telefonun, USB-C bağlantı noktasının yanı sıra standart bir 3,5 mm kulaklık bağlantı noktasına sahip olduğu görünmekte. 5.000 mAh pil gücüne sahip olması beklenen telefonun önümüzdeki aylarda tanıtılması bekleniyor.

    Kaynakça https://twitter.com/OnLeaks/status/1519207555146432515 https://www.giznext.com/news/samsung-galaxy-a04s-budget-phone-5k-renders-leaked-here-are-the-expected-specifications/
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    Sırt çantası şeklinde güç istasyonu: Hikerpower

    L
    linkci_sude 12 dakika önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

    L
    linkci_sude 33 dakika önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

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