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    Galaxy S22 FE bu yıl gelmeyebilir

    Galaxy S22 FE akıllı telefon modelinin bu yılı pas geçeceği iddia ediliyor. Henüz ortada bir yazılım çalışmasının olmaması ve şirket içerisinde sessizliğin yaşanması beklentileri de düşürdü.
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    Galaxy S22 FE
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    Samsung’un ilk iki nesli beklentileri karşılayacak derecede satışlar yapan Galaxy S FE akıllı telefon serisi için üçüncü nesil merakla bekleniyor. Bununla birlikte Galaxy S22 FE modeli bu yıl gelmeyebilir. 

    Galaxy S22 FE ne zaman gelecek?

    Bazı kaynaklar Galaxy S22 FE akıllı telefon modelinin bu yıl gelmeyeceğini iddia ediyor. Henüz cihaz için bir yazılım çerçevesinin ortada olmayışı ve uygulama odaklı çalışmaların başlamamış olması buna delil olarak gösteriliyor. 

    Galaxy S21 FE akıllı telefon modeli de geçen yıl bir dönem iptal edilme aşamasına kadar gelmiş ancak Samsung son anda satışa sunma kararı almıştı. Bu yüzden Galaxy S21 FE modelinin çıkışı bu yılın başlarına kadar sarkmıştı. 

    Galaxy S22 FE de muhtemelen benzer bir kaderi yaşayabilir. Samsung mobil bölüm içerisinde Fan Edition serisi için bir değerlendirme yapılıyor olması çok olası. Bu durumda gelecek yılın başlarında bir tanıtım görebiliriz. 
     

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    marto1 4 gün önce

    malzeme güzel gözüküyor başarılı buldum

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    NewSphere 5 gün önce

    peki yenilebiliyomu . [resim]

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    Black Heart Rebellion 5 gün önce

    Yanlis gelmissin hocam

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    fakcakaya 5 gün önce

    hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)

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