Galaxy S22 FE bu yıl gelmeyebilir

Tam Boyutta Gör

Samsung’un ilk iki nesli beklentileri karşılayacak derecede satışlar yapan Galaxy S FE akıllı telefon serisi için üçüncü nesil merakla bekleniyor. Bununla birlikte Galaxy S22 FE modeli bu yıl gelmeyebilir.

Galaxy S22 FE ne zaman gelecek?

Bazı kaynaklar Galaxy S22 FE akıllı telefon modelinin bu yıl gelmeyeceğini iddia ediyor. Henüz cihaz için bir yazılım çerçevesinin ortada olmayışı ve uygulama odaklı çalışmaların başlamamış olması buna delil olarak gösteriliyor.

Galaxy S22 FE özellikleri sızdırıldı 1 ay önce eklendi

Galaxy S21 FE akıllı telefon modeli de geçen yıl bir dönem iptal edilme aşamasına kadar gelmiş ancak Samsung son anda satışa sunma kararı almıştı. Bu yüzden Galaxy S21 FE modelinin çıkışı bu yılın başlarına kadar sarkmıştı.

Galaxy S22 FE de muhtemelen benzer bir kaderi yaşayabilir. Samsung mobil bölüm içerisinde Fan Edition serisi için bir değerlendirme yapılıyor olması çok olası. Bu durumda gelecek yılın başlarında bir tanıtım görebiliriz.



Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.