Samsung’un yeni fiyat performans cihazı bir kez daha kendini gösterdi

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Samsung'un, Galaxy A15 5G'nin halefi olan yeni bir akıllı telefon modeliyle piyasaya çıkmaya hazırlandığı söyleniyor. Muhtemelen Galaxy A16 5G olarak adlandırılacak bu yeni cihaz, geçtiğimiz günlerde Geekbench platformunda SM-A166E model numarasıyla ortaya çıktı. Bu model numarasının, küresel versiyona ait olduğu düşünülüyor.

Samsung Galaxy A16 5G'nin beklenen özellikleri

Galaxy A16 5G, daha önce Geekbench'te ABD modeli olarak SM-A166P model numarasıyla da yer almıştı. Her iki modelin de MediaTek'in Dimensity 6300 işlemcisinden güç aldığı belirtiliyor. Geekbench testinde cihazın 4 GB RAM ile göründüğü kaydedildi. Ancak, 6 GB ve 8 GB RAM seçenekleriyle de piyasaya sürülmesi bekleniyor. Geekbench 6'nın tek çekirdekli testinde 967 puan, çok çekirdekli testinde ise 1971 puan almayı başardığı rapor edildi.

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Yeni modelin, 50 MP ana kamera, 5 MP ikincil kamera ve 2 MP makro kamera ile donatılacağı tahmin ediliyor. Ön kameranın ise 13 MP çözünürlüğünde olacağı öngörülüyor. Henüz daha fazla ayrıntı açıklanmamış olsa da, cihazın 5.000 mAh kapasiteli bir batarya ve 25W hızlı şarj desteği ile gelmesi muhtemel görünüyor.

Geçmişteki model olan Galaxy A15 5G ise 6.5 inç sAMOLED ekranıyla dikkat çekmişti. Bu modelde, su damlası çentiği ve FHD+ çözünürlük sunulurken, ekran 90Hz yenileme hızıyla destekleniyordu. Cihaz, MediaTek Dimensity 6100+ işlemci, 8 GB RAM ve 256 GB'a kadar depolama seçenekleriyle geliyordu. Android 14 işletim sistemi ile piyasaya sürülen bu modelde, 25W hızlı şarj desteği sunan 5.000 mAh kapasiteli batarya bulunuyordu.

Samsung'un yeni Galaxy A16 5G modeliyle, kullanıcılarına gelişmiş bir performans ve kamera deneyimi sunmayı hedeflediği anlaşılıyor. Resmi lansman tarihi henüz açıklanmasa da, bu yeni cihazın kısa süre içinde teknoloji tutkunlarının beğenisine sunulması bekleniyor.

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