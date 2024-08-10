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    Samsung’un yeni fiyat performans cihazı bir kez daha kendini gösterdi

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung her bütçeye uygun akıllı telefonlar üretmeye devam ederken, şirketin yakın zamanda fiyat performansa odaklandığı yeni cihazını satışa sunması bekleniyor.

    Samsung Galaxy A16 5G bir kez daha kendini gösterdi Tam Boyutta Gör

    Samsung'un, Galaxy A15 5G'nin halefi olan yeni bir akıllı telefon modeliyle piyasaya çıkmaya hazırlandığı söyleniyor. Muhtemelen Galaxy A16 5G olarak adlandırılacak bu yeni cihaz, geçtiğimiz günlerde Geekbench platformunda SM-A166E model numarasıyla ortaya çıktı. Bu model numarasının, küresel versiyona ait olduğu düşünülüyor.

    Samsung Galaxy A16 5G'nin beklenen özellikleri

    Galaxy A16 5G, daha önce Geekbench'te ABD modeli olarak SM-A166P model numarasıyla da yer almıştı. Her iki modelin de MediaTek'in Dimensity 6300 işlemcisinden güç aldığı belirtiliyor. Geekbench testinde cihazın 4 GB RAM ile göründüğü kaydedildi. Ancak, 6 GB ve 8 GB RAM seçenekleriyle de piyasaya sürülmesi bekleniyor. Geekbench 6'nın tek çekirdekli testinde 967 puan, çok çekirdekli testinde ise 1971 puan almayı başardığı rapor edildi.

    Yeni modelin, 50 MP ana kamera, 5 MP ikincil kamera ve 2 MP makro kamera ile donatılacağı tahmin ediliyor. Ön kameranın ise 13 MP çözünürlüğünde olacağı öngörülüyor. Henüz daha fazla ayrıntı açıklanmamış olsa da, cihazın 5.000 mAh kapasiteli bir batarya ve 25W hızlı şarj desteği ile gelmesi muhtemel görünüyor.

    Geçmişteki model olan Galaxy A15 5G ise 6.5 inç sAMOLED ekranıyla dikkat çekmişti. Bu modelde, su damlası çentiği ve FHD+ çözünürlük sunulurken, ekran 90Hz yenileme hızıyla destekleniyordu. Cihaz, MediaTek Dimensity 6100+ işlemci, 8 GB RAM ve 256 GB'a kadar depolama seçenekleriyle geliyordu. Android 14 işletim sistemi ile piyasaya sürülen bu modelde, 25W hızlı şarj desteği sunan 5.000 mAh kapasiteli batarya bulunuyordu.

    Samsung'un yeni Galaxy A16 5G modeliyle, kullanıcılarına gelişmiş bir performans ve kamera deneyimi sunmayı hedeflediği anlaşılıyor. Resmi lansman tarihi henüz açıklanmasa da, bu yeni cihazın kısa süre içinde teknoloji tutkunlarının beğenisine sunulması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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