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    Güncelleme yarışında bu defa Xiaomi lider

    Çinli teknoloji devi Xiaomi, güncelleme çalışmalarında rakiplerinden bir adım öne geçti ve Ağustos ayı için ipi en önde göğüsleyen isim oldu. Peki güncelleme hangi cihazlara geldi?

    Güncelleme yarışında bu defa Xiaomi lider Tam Boyutta Gör

    Xiaomi, 2024 yılı Ağustos ayı güvenlik güncellemesi ile yine hızını gösterdi. Marka, 1 Ağustos itibarıyla MIX FOLD 4 modeline bu güncellemeyi sunarak süreci başlattı ve şimdiye kadar toplamda dört farklı cihaz için bu önemli güncellemeyi sağladı. Xiaomi, cihazlarının güvenliğine büyük önem veriyor ve düzenli olarak güncellemeler yayımlıyor. Dünyanın en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi olan Xiaomi'nin, bu hamleleri kullanıcılarını da fazlasıyla memnun ediyor.

    Ağustos 2024 Güvenlik Güncellemesi kapsamında Xiaomi, MIX FOLD 4, Redmi K50 Ultra, Redmi Pad ve Redmi Note 11 modelleri için bu yeni yazılımı kullanıma sundu. Güncellemeyi henüz almamış olan cihazların da yakın bir zamanda bu güvenlik yamasını indirebileceği belirtiliyor. Şu anda, Xiaomi birçok akıllı telefon modeli için Ağustos 2024 güvenlik güncellemesini test ediyor ve aynı zamanda HyperOS 2.0 güncellemesi üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor.

    MIX FOLD 4 modeli OS1.0.9.0.UNVCNXM sürümü ile güncellenirken, Redmi K50 Ultra OS1.0.7.0.ULFCNXM sürümü ile, Redmi Pad ise OS1.0.4.0.ULYMIXM sürümü ile yeni güvenlik yamasına kavuştu. Redmi Note 11 kullanıcıları da OS1.0.7.0.TGCMIXM sürüm numaralı güncellemeyi almış durumda. Bu güncelleme, potansiyel güvenlik açıklarına karşı koruma sağlayarak veri sızıntılarını engelliyor. Son olarak, Xiaomi, Redmi ve POCO serisi birçok modelin yakın zamanda bu güncellemeyi almaya başlayacağını belirtelim.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 4 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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