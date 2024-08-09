Güncelleme yarışında bu defa Xiaomi lider

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Xiaomi, 2024 yılı Ağustos ayı güvenlik güncellemesi ile yine hızını gösterdi. Marka, 1 Ağustos itibarıyla MIX FOLD 4 modeline bu güncellemeyi sunarak süreci başlattı ve şimdiye kadar toplamda dört farklı cihaz için bu önemli güncellemeyi sağladı. Xiaomi, cihazlarının güvenliğine büyük önem veriyor ve düzenli olarak güncellemeler yayımlıyor. Dünyanın en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi olan Xiaomi'nin, bu hamleleri kullanıcılarını da fazlasıyla memnun ediyor.

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Ağustos 2024 Güvenlik Güncellemesi kapsamında Xiaomi, MIX FOLD 4, Redmi K50 Ultra, Redmi Pad ve Redmi Note 11 modelleri için bu yeni yazılımı kullanıma sundu. Güncellemeyi henüz almamış olan cihazların da yakın bir zamanda bu güvenlik yamasını indirebileceği belirtiliyor. Şu anda, Xiaomi birçok akıllı telefon modeli için Ağustos 2024 güvenlik güncellemesini test ediyor ve aynı zamanda HyperOS 2.0 güncellemesi üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor.

MIX FOLD 4 modeli OS1.0.9.0.UNVCNXM sürümü ile güncellenirken, Redmi K50 Ultra OS1.0.7.0.ULFCNXM sürümü ile, Redmi Pad ise OS1.0.4.0.ULYMIXM sürümü ile yeni güvenlik yamasına kavuştu. Redmi Note 11 kullanıcıları da OS1.0.7.0.TGCMIXM sürüm numaralı güncellemeyi almış durumda. Bu güncelleme, potansiyel güvenlik açıklarına karşı koruma sağlayarak veri sızıntılarını engelliyor. Son olarak, Xiaomi, Redmi ve POCO serisi birçok modelin yakın zamanda bu güncellemeyi almaya başlayacağını belirtelim.

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