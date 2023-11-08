Samsung'dan orta segmente yeni rakip: Galaxy A25 5G'nin bir özelliği daha doğrulandı

Galaxy A25 5G'nin bir özelliği daha doğrulandı
Kaçıranlar için uzun süredir Galaxy A24 5G versiyonu üzerindeki planların rafa kaldırıldığı ve bunun yerine Galaxy A25 5G'nin tanıtılacağı söyleniyor. Hatta cihazın tasarımı da kısa bir süre önce belli oldu. Bu noktada Galaxy A24'e göre en büyük iyileştirmelerden biri, 5G bağlantısına sahip Exynos 1280 yonga seti olacak.
Ayrıca FCC listesi, bütçe telefonunun 25W hızlı şarj desteğine sahip olacağını doğrulamış durumda. Pil bölümünde ise muhtemel olarak 5.000mAh kapasite ile karşılaşacağız. Ek olarak listede, Galaxy A25'in NFC'nin yanı sıra Wi-Fi 802.11 b/g/n/a/ac standartları ve on adet 5G bandını destekleyeceği de belirtiliyor.
Mevcut raporlara göre Galaxy A25 5G, ön yüzünde su damlası çentikli 6,44 inç AMOLED ekrana sahip olacak. Akıllı telefonun Exynos 1280 platformundan destek alacağını halihazırda biliyoruz. Bu kuruluma ise 50MP üçlü kamera kurulumu, görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 13MP selfie sensörü eşlik edecek. 162 x 77,5 x 8,3 mm ölçülerinde olacak Galaxy A25 5G'nin diğer beklenen özellikleri arasında, yana bakan parmak izi okuyucu, tek hoparlör ve 3,5mm kulaklık çıkışı yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.