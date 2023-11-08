Samsung'dan orta segmente yeni rakip: Galaxy A25 5G'nin bir özelliği daha doğrulandı

Tam Boyutta Gör Samsung, amiral gemisi telefonların yanı sıra orta segment rekabetinde de ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Öyle ki bir süredir Galaxy A24 modelinin halefi olacak Galaxy A25 5G'ye dair sızıntılar duyuyoruz. Son olarak yeni bütçe telefonu, FCC sertifikasyon sitesinde listelendi.

Galaxy A25 5G'nin bir özelliği daha doğrulandı

Kaçıranlar için uzun süredir Galaxy A24 5G versiyonu üzerindeki planların rafa kaldırıldığı ve bunun yerine Galaxy A25 5G'nin tanıtılacağı söyleniyor. Hatta cihazın tasarımı da kısa bir süre önce belli oldu. Bu noktada Galaxy A24'e göre en büyük iyileştirmelerden biri, 5G bağlantısına sahip Exynos 1280 yonga seti olacak.

Ayrıca FCC listesi, bütçe telefonunun 25W hızlı şarj desteğine sahip olacağını doğrulamış durumda. Pil bölümünde ise muhtemel olarak 5.000mAh kapasite ile karşılaşacağız. Ek olarak listede, Galaxy A25'in NFC'nin yanı sıra Wi-Fi 802.11 b/g/n/a/ac standartları ve on adet 5G bandını destekleyeceği de belirtiliyor.

Samsung Galaxy A25'in yeni görüntüleri ortaya çıktı 21 sa. önce eklendi

Mevcut raporlara göre Galaxy A25 5G, ön yüzünde su damlası çentikli 6,44 inç AMOLED ekrana sahip olacak. Akıllı telefonun Exynos 1280 platformundan destek alacağını halihazırda biliyoruz. Bu kuruluma ise 50MP üçlü kamera kurulumu, görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 13MP selfie sensörü eşlik edecek. 162 x 77,5 x 8,3 mm ölçülerinde olacak Galaxy A25 5G'nin diğer beklenen özellikleri arasında, yana bakan parmak izi okuyucu, tek hoparlör ve 3,5mm kulaklık çıkışı yer alıyor.

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Samsung Galaxy A25 5G'nin bir özelliği daha doğrulandı