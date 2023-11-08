Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung'dan orta segmente yeni rakip: Galaxy A25 5G'nin bir özelliği daha doğrulandı

    Samsung'un yeni bütçe telefonu Galaxy A25'in bir özelliği daha belli oldu. Peki yaklaşmakta olan model, beraberinde neler getirecek? İşte tüm bildiklerimiz...  
    Samsung Galaxy A25 5G'nin bir özelliği daha doğrulandı Tam Boyutta Gör
    Samsung, amiral gemisi telefonların yanı sıra orta segment rekabetinde de ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Öyle ki bir süredir Galaxy A24 modelinin halefi olacak Galaxy A25 5G'ye dair sızıntılar duyuyoruz. Son olarak yeni bütçe telefonu, FCC sertifikasyon sitesinde listelendi.

    Galaxy A25 5G'nin bir özelliği daha doğrulandı

    Kaçıranlar için uzun süredir Galaxy A24 5G versiyonu üzerindeki planların rafa kaldırıldığı ve bunun yerine Galaxy A25 5G'nin tanıtılacağı söyleniyor. Hatta cihazın tasarımı da kısa bir süre önce belli oldu. Bu noktada Galaxy A24'e göre en büyük iyileştirmelerden biri, 5G bağlantısına sahip Exynos 1280 yonga seti olacak.

    Ayrıca FCC listesi, bütçe telefonunun 25W hızlı şarj desteğine sahip olacağını doğrulamış durumda. Pil bölümünde ise muhtemel olarak 5.000mAh kapasite ile karşılaşacağız. Ek olarak listede, Galaxy A25'in NFC'nin yanı sıra Wi-Fi 802.11 b/g/n/a/ac standartları ve on adet 5G bandını destekleyeceği de belirtiliyor. 

    Mevcut raporlara göre Galaxy A25 5G, ön yüzünde su damlası çentikli 6,44 inç AMOLED ekrana sahip olacak. Akıllı telefonun Exynos 1280 platformundan destek alacağını halihazırda biliyoruz. Bu kuruluma ise 50MP üçlü kamera kurulumu, görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 13MP selfie sensörü eşlik edecek. 162 x 77,5 x 8,3 mm ölçülerinde olacak Galaxy A25 5G'nin diğer beklenen özellikleri arasında, yana bakan parmak izi okuyucu, tek hoparlör ve 3,5mm kulaklık çıkışı yer alıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    escobarvip forum 10 günlük raporda hafta sonu sayılır mi kuru otlar üstüne torrent kolonya pire öldürür mü aile hekimi kulak temizler mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    infinix Note 12
    infinix Note 12
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8
    Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    HUGOLA-ORCHESTRA
    HUGOLA-ORCHESTRA
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız