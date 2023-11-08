Samsung Galaxy A25'in yeni görüntüleri ortaya çıktı: Farklılıklar neler?

Tam Boyutta Gör Samsung'un uygun fiyatlı ve ülkemizde de popüler olan Galaxy A24'ün takipçisi olan Galaxy A25'in yeni render görüntüleri paylaşıldı. Selefi ile aynı tasarıma sahip olacak olan telefon ufak bir farklılık içeriyor.

Galaxy A24'ün düz ve parlak arka yüzeyinin aksine Galaxy A25'de dokulu desenli bir tasarım tercih edilmiş. Aynı zamanda açık mavi renk seçeneği de eklenmiş. Samsung'un yeni telefonlarında kullandığı alt alta üç kamera dizilimi aynı şekilde devam ediyor. Ön tarafta da öncekiyle aynı damla çentik bulunuyor.

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Samsung Galaxy A25'in muhtemel özellikleri

Telefonun içine baktığımızda en büyük değişiklik işlemci tarafında olacak. A24'de kullanılan Helio G99 yerine A25'e Exynos 1280 çipseti telefona güç verecek. 5G desteği de olan çipset telefona önemli performans kazanımı sağlayacak.

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Kamera ve batarya tarafında pek bir değişiklik beklenmiyor. 50 MP ana kamera, 13 MP selfie kamreası, 5000 mAh batarya ve 25 Watt şarj hızı telefonun beklenen özellikleri arasında yer alıyor.

Android 14 ve One UI 6 ile gelecek olan telefonun 2024'ün ilk çeyreğinde piyasaya sunulması bekleniyor.

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