Samsung Galaxy A25'in yeni görüntüleri ortaya çıktı: Farklılıklar neler?

Galaxy A24'ün düz ve parlak arka yüzeyinin aksine Galaxy A25'de dokulu desenli bir tasarım tercih edilmiş. Aynı zamanda açık mavi renk seçeneği de eklenmiş. Samsung'un yeni telefonlarında kullandığı alt alta üç kamera dizilimi aynı şekilde devam ediyor. Ön tarafta da öncekiyle aynı damla çentik bulunuyor.
Samsung Galaxy A25'in muhtemel özellikleri
Telefonun içine baktığımızda en büyük değişiklik işlemci tarafında olacak. A24'de kullanılan Helio G99 yerine A25'e Exynos 1280 çipseti telefona güç verecek. 5G desteği de olan çipset telefona önemli performans kazanımı sağlayacak.
Kamera ve batarya tarafında pek bir değişiklik beklenmiyor. 50 MP ana kamera, 13 MP selfie kamreası, 5000 mAh batarya ve 25 Watt şarj hızı telefonun beklenen özellikleri arasında yer alıyor.
Android 14 ve One UI 6 ile gelecek olan telefonun 2024'ün ilk çeyreğinde piyasaya sunulması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.