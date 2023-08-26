Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy A25 detaylanıyor: 50 MP kamerayla gelecek

    Samsung'un piyasaya sürmeye hazırlandığı Galaxy A25'in tasarımı daha önce ortaya çıkmıştı. Şimdi ise akıllı telefonun kamera özellikleriyle ilgili bazı detaylar internete düştü.
    Samsung Galaxy A25 detaylanıyor: 50 MP kamerayla gelecek Tam Boyutta Gör
    Samsung'un bu yıl piyasaya sürmeye hazırlandığı Galaxy A25 hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Haziran ayı sonlarında yayınlanan 3D CAD görselleri sayesinde cihazın nasıl bir tasarıma sahip olacağını öğrenmiştik. Şimdi de kamera özelliklerine ilişkin yeni ayrıntılar internete düştü.

    Güney Koreli şirket hakkında güvenilir bilgiler veren GalaxyClub web sitesi yakında çıkacak Galaxy A25'in kamera özellikleriyle ilgili bazı detaylar paylaştı. Buna göre akıllı telefonda etkileyici fotoğrafçılık deneyimleri vaat eden 50 megapiksel çözünürlüğünde bir ana kamera yer alacak.

    Samsung Galaxy A25 detaylanıyor: 50 MP kamerayla gelecek Tam Boyutta Gör

    Galaxy A24'ün 5G versiyonu mu?

    Diğer sensörlerle ilgili bir bilgi yok. Ancak diğer iki kameranın 5 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 2 megapiksel makro kamera olması muhtemel görünüyor. Samsung Galaxy A25'in ön panelinde 13 megapiksellik bir selfie kamerasının görev yapacağı da gelen haberler arasında.

    Galaxy A25'in yalnızca SM-A256E model numaralı tek bir versiyonu üzerinde çalışıldığı söyleniyor. Bu varyant her ne kadar farklı bir isme sahip olsa da Galaxy A24'ün 5G modeli olabilir. Akıllı telefonun lansman öncesinde sertifika kurumlarını ziyaret etmesi ile daha fazla şey öğrenme şansımız olacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    arka teker neden kilitlenir whatsapp web şifre koyma pyke ile uyumlu adc akbank mı garanti mi araç lpg de çalışmıyor benzinde çalışıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    POCO M5
    POCO M5
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP 15s
    HP 15s
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    HUGOLA-ORCHESTRA
    HUGOLA-ORCHESTRA
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız