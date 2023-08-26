Samsung Galaxy A25 detaylanıyor: 50 MP kamerayla gelecek

Güney Koreli şirket hakkında güvenilir bilgiler veren GalaxyClub web sitesi yakında çıkacak Galaxy A25'in kamera özellikleriyle ilgili bazı detaylar paylaştı. Buna göre akıllı telefonda etkileyici fotoğrafçılık deneyimleri vaat eden 50 megapiksel çözünürlüğünde bir ana kamera yer alacak.
Galaxy A24'ün 5G versiyonu mu?
Diğer sensörlerle ilgili bir bilgi yok. Ancak diğer iki kameranın 5 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 2 megapiksel makro kamera olması muhtemel görünüyor. Samsung Galaxy A25'in ön panelinde 13 megapiksellik bir selfie kamerasının görev yapacağı da gelen haberler arasında.
Galaxy A25'in yalnızca SM-A256E model numaralı tek bir versiyonu üzerinde çalışıldığı söyleniyor. Bu varyant her ne kadar farklı bir isme sahip olsa da Galaxy A24'ün 5G modeli olabilir. Akıllı telefonun lansman öncesinde sertifika kurumlarını ziyaret etmesi ile daha fazla şey öğrenme şansımız olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.