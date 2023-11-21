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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy A25 özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı

    Samsung'un yaklaşmakta olan uygun fiyatlı telefonu Galaxy A25 hakkında bilinmesi gereken hemen hemen her şeyi ortaya çıktı. Galaxy A25 özellikleri ve fiyatı belli oldu.
    Samsung Galaxy A25 özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Samsung'un yaklaşmakta olan uygun fiyatlı telefonu Galaxy A25 hakkında bilmediğimiz bir şey kalmadı. Telefonun renk seçeneklerinden tasarımına ve özelliklerinden fiyatına kadar her şey ortaya çıkmış durumda. Genel anlamda cihaz, bu yılın tasarım dilini yansıtırken kendine has benzersiz tasarım değişiklikleriyle de birlikte geliyor.

    Samsung Galaxy A25 özellikleri

    Samsung Galaxy A25, düz ekran ve geleneksel bir tasarımı takip ederken yan çerçeveler de farklılıklar var. Düz çerçeve anlayışını takip eden cihaz, ilginç bir şekilde fiziksel düğmelerin olduğu alanda yuvarlar hatlar tercih etmiş.

    Samsung Galaxy A25 özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Özellikler tarafındaysa Galaxy A25, 2340 x 1080 piksel çözünürlüğe ve 120 Hertz'e kadar maksimum yenileme hızına sahip 6,5 inç OLED ekrana sahip olacak. Galaxy A25'in arka kamera kurulumunun f/1.8 diyafram açıklığına sahip OIS özellikli 50 MP ana sensör ve f/2.2 diyafram açıklık ile 120 derecelik görüş alanına sahip 8 MP ultra geniş kamera içermesi bekleniyor. Ek olarak, 2 MP makro sensörün kamera yapılandırmasının bir parçası olması bekleniyor. Cihaz ayrıca özçekimler için 13 MP'lik bir ön kameraya sahip olacak.

    Android 14 işletim sistemi üzerinde One UI 6 arayüzünü çalıştıracak olan Galaxy A25, Exynos 1280 yonga seti ile donatılmış olarak gelecek. Bellek açısından 6 GB ve 8 GB RAM seçenekleriyle gelmesi bekleniyor. Dahili depolama seçenekleri bölgeye bağlı olarak 128 GB veya 256 GB olacak. Cihaz, USB-C bağlantı noktası üzerinden 25W şarjı destekleyen 5000mAh batarya ile gelirken çift SIM, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, NFC, 3,5 mm ses jakı, microSD kart ve yana bakan parmak izi sensörü gibi diğer özellikleri kullanıcılara sunacak.

    Samsung Galaxy A25 fiyatı ve çıkış tarihi

    Galaxy A25'in İsviçre'de yaklaşık 279 CHF ve Almanya'da 269 ila 289 Euro arasında fiyatlandırılacağı belirtiliyor. Ayrıca, cihazın İsviçre'deki birkaç çevrimiçi perakendecide zaten listelendiği ve 7 Aralık ile 19 Aralık arasında satışa sunulacağı belirtiliyor. Cihaz ayrıca FCC ve BIS (Hindistan) gibi önemli sertifikalara da sahip, bu da cihazın bu ayın (Kasım) başlarında farklı pazarlarda piyasaya sürülebileceğini gösteriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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