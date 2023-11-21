Samsung Galaxy A25 özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı

Samsung Galaxy A25 özellikleri
Samsung Galaxy A25, düz ekran ve geleneksel bir tasarımı takip ederken yan çerçeveler de farklılıklar var. Düz çerçeve anlayışını takip eden cihaz, ilginç bir şekilde fiziksel düğmelerin olduğu alanda yuvarlar hatlar tercih etmiş.
Android 14 işletim sistemi üzerinde One UI 6 arayüzünü çalıştıracak olan Galaxy A25, Exynos 1280 yonga seti ile donatılmış olarak gelecek. Bellek açısından 6 GB ve 8 GB RAM seçenekleriyle gelmesi bekleniyor. Dahili depolama seçenekleri bölgeye bağlı olarak 128 GB veya 256 GB olacak. Cihaz, USB-C bağlantı noktası üzerinden 25W şarjı destekleyen 5000mAh batarya ile gelirken çift SIM, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, NFC, 3,5 mm ses jakı, microSD kart ve yana bakan parmak izi sensörü gibi diğer özellikleri kullanıcılara sunacak.
Samsung Galaxy A25 fiyatı ve çıkış tarihi
Galaxy A25'in İsviçre'de yaklaşık 279 CHF ve Almanya'da 269 ila 289 Euro arasında fiyatlandırılacağı belirtiliyor. Ayrıca, cihazın İsviçre'deki birkaç çevrimiçi perakendecide zaten listelendiği ve 7 Aralık ile 19 Aralık arasında satışa sunulacağı belirtiliyor. Cihaz ayrıca FCC ve BIS (Hindistan) gibi önemli sertifikalara da sahip, bu da cihazın bu ayın (Kasım) başlarında farklı pazarlarda piyasaya sürülebileceğini gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.