Samsung Galaxy A25 özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Samsung'un yaklaşmakta olan uygun fiyatlı telefonu Galaxy A25 hakkında bilmediğimiz bir şey kalmadı. Telefonun renk seçeneklerinden tasarımına ve özelliklerinden fiyatına kadar her şey ortaya çıkmış durumda. Genel anlamda cihaz, bu yılın tasarım dilini yansıtırken kendine has benzersiz tasarım değişiklikleriyle de birlikte geliyor.

Samsung Galaxy A25 özellikleri

Samsung Galaxy A25, düz ekran ve geleneksel bir tasarımı takip ederken yan çerçeveler de farklılıklar var. Düz çerçeve anlayışını takip eden cihaz, ilginç bir şekilde fiziksel düğmelerin olduğu alanda yuvarlar hatlar tercih etmiş.

Tam Boyutta Gör Özellikler tarafındaysa Galaxy A25, 2340 x 1080 piksel çözünürlüğe ve 120 Hertz'e kadar maksimum yenileme hızına sahip 6,5 inç OLED ekrana sahip olacak. Galaxy A25'in arka kamera kurulumunun f/1.8 diyafram açıklığına sahip OIS özellikli 50 MP ana sensör ve f/2.2 diyafram açıklık ile 120 derecelik görüş alanına sahip 8 MP ultra geniş kamera içermesi bekleniyor. Ek olarak, 2 MP makro sensörün kamera yapılandırmasının bir parçası olması bekleniyor. Cihaz ayrıca özçekimler için 13 MP'lik bir ön kameraya sahip olacak.

Galaxy S22 için Android 14 tabanlı One UI 6 güncellemesi çıktı 14 sa. önce eklendi

Android 14 işletim sistemi üzerinde One UI 6 arayüzünü çalıştıracak olan Galaxy A25, Exynos 1280 yonga seti ile donatılmış olarak gelecek. Bellek açısından 6 GB ve 8 GB RAM seçenekleriyle gelmesi bekleniyor. Dahili depolama seçenekleri bölgeye bağlı olarak 128 GB veya 256 GB olacak. Cihaz, USB-C bağlantı noktası üzerinden 25W şarjı destekleyen 5000mAh batarya ile gelirken çift SIM, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, NFC, 3,5 mm ses jakı, microSD kart ve yana bakan parmak izi sensörü gibi diğer özellikleri kullanıcılara sunacak.

Samsung Galaxy A25 fiyatı ve çıkış tarihi

Galaxy A25'in İsviçre'de yaklaşık 279 CHF ve Almanya'da 269 ila 289 Euro arasında fiyatlandırılacağı belirtiliyor. Ayrıca, cihazın İsviçre'deki birkaç çevrimiçi perakendecide zaten listelendiği ve 7 Aralık ile 19 Aralık arasında satışa sunulacağı belirtiliyor. Cihaz ayrıca FCC ve BIS (Hindistan) gibi önemli sertifikalara da sahip, bu da cihazın bu ayın (Kasım) başlarında farklı pazarlarda piyasaya sürülebileceğini gösteriyor.

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Samsung Galaxy A25 özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı