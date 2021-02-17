Samsung Galaxy A52'nin teknik özellikleri ve görüntüleri ortaya çıktı

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Samsung, önümüzdeki günlerde Galaxy A72 ve Galaxy A52 akıllı telefonlarını piyasaya sürecek. Geçtiğimiz gün Galaxy A72'nin teknik detaylarının ortaya çıkarılmasından sonra Galaxy A52'nin teknik özellikleri ve görüntüleri belli oldu. Samsung Galaxy A52, hem 4G hem de 5G varyantlarına sahip olacak.

Samsung Galaxy A52 4G'nin 349 euro, Galaxy A52 5G'nin ise 429 euro başlangıç fiyatlarına sahip olacağı öne sürülüyor.

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Samsung Galaxy A52 (4G,5G) teknik özellikleri

Her iki cihaz da, 2400 x 1080 piksel ekran çözünürlüğüne, 6.52 inç Full HD + Süper AMOLED ekrana sahip olacak ve ekran altı optik parmak izi sensörü ile gelecek. 4G varyantında ekran, 90Hz yenileme hızı sunarken 5G varyant 120Hz yenileme hızına sahip olacak.

Galaxy A52 4G, Snapdragon 720G yonga setine sahipken Galaxy A52 5G, Snapdragon 750G ile gelecek. Her iki cihaz, 6GB RAM/ 128GB dahili depolama ve 8GB RAM/ 256GB dahili depolama olmak üzere iki farklı varyanta sahip olacaklar. Hem 4G hem de 5G modelleri, microSD kart yuvası ile depolama alanlarını artırabilecekler.

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Galaxy A52 4G ve 5G'nin arka dörtlü kamera kurulumunda, 64MP birincil lens, 8MP ultra geniş lens, 5MP makro sensör ve 2MP derinlik sensörleri bulunacak. Ön kamera çözünürlüğü ise 32MP olacak. Daha önceki sızıntılar cihazda 5MP derinlik sensörüne yer verileceğini belirtiyordu ancak yeni sızıntılar bununla çelişiyor.

Telefonlarda ekran altı optik parmak izi okuyucu bulanacak. Android 11'i çalıştıracak cihazlar, NFC desteğine ve IP67 sertifikasına sahip olacaklar. Cihazlarda, USB-C bağlantı noktası üzerinden 25W hızlı şarjı destekleyen 4.500 mAh batarya yer alacak.

Dört farklı yer seçeneği bulunacak akıllı telefonların lansman tarihlerine dair bir bilgi bulunmuyor.

https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_a52_4g_5g_full_specs_price_images-news-47760.php

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