Realme 13 Pro Plus'ın önemli özellikleri ortaya çıktı

İşte Realme 13 Pro Plus'ın beklenen özellikleri:
Realme 13 Pro Plus, FCC'de RMX3921 model numarası ile listelendi. Listeye göre 161,34 x 73,91 x 8,23 mm boyutlarına ve 190 gram ağırlığa sahip cihaz, selefine kıyasla daha ince ve hafif olacak gibi görünüyor. FCC sertifikası, 13 Pro Plus'ın 12 Pro+'daki 5.000mAh üniteye kıyasla 5.050mAh batarya ile donatılacağını ortaya koymakta. Realme bunu 5100mAh veya 5200mAh hücre olarak pazarlayabilir. Ayrıca şarj hızlarından bahsedilmese de model numarasında bulunan 80 numarası bunun 80W şarj cihazı olabileceğini göstermekte.
Cihazın beklenen diğer özelliklerine değinecek olursak ise önceki sızıntılara göre 120Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç Full HD+ AMOLED bir ekrana sahip olması beklenen cihaz, arkada 50MP Sony IMX890 birincil sensöre, telefoto yakınlaştırma için 3x periskop lensli 50MP Sony IMX882 sensöre ve 8MP ultra geniş sensöre, önde ise 32MP selfie kamerasına sahip olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.