Tam Boyutta Gör Yakın bir zamanda uygun fiyatlı yeni cihazı Realme C61'i piyasaya süren şirket, şimdilerde yeni akıllı telefonu Realme 13 Pro Plus üzerinde çalışmakta. Yakın bir zamanlı rapora göreyse FCC'de Realme'nin yeni bir cihazı listelendi ve bu cihaz Realme 13 Pro Plus olabilir.

İşte Realme 13 Pro Plus'ın beklenen özellikleri:

Realme 13 Pro Plus, FCC'de RMX3921 model numarası ile listelendi. Listeye göre 161,34 x 73,91 x 8,23 mm boyutlarına ve 190 gram ağırlığa sahip cihaz, selefine kıyasla daha ince ve hafif olacak gibi görünüyor. FCC sertifikası, 13 Pro Plus'ın 12 Pro+'daki 5.000mAh üniteye kıyasla 5.050mAh batarya ile donatılacağını ortaya koymakta. Realme bunu 5100mAh veya 5200mAh hücre olarak pazarlayabilir. Ayrıca şarj hızlarından bahsedilmese de model numarasında bulunan 80 numarası bunun 80W şarj cihazı olabileceğini göstermekte.

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Cihazın beklenen diğer özelliklerine değinecek olursak ise önceki sızıntılara göre 120Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç Full HD+ AMOLED bir ekrana sahip olması beklenen cihaz, arkada 50MP Sony IMX890 birincil sensöre, telefoto yakınlaştırma için 3x periskop lensli 50MP Sony IMX882 sensöre ve 8MP ultra geniş sensöre, önde ise 32MP selfie kamerasına sahip olacak.

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Realme 13 Pro Plus'ın önemli özellikleri ortaya çıktı