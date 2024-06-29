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    Anlık Bildirim

    Realme 13 Pro Plus'ın önemli özellikleri ortaya çıktı

    Realme'nin yeni bir cihazı FCC'de listelendi. Realme 13 Pro Plus olduğu düşünülen cihazın önemli ayrıntıları ise bu liste sayesinde ortaya çıktı. İşte detaylar:
    Realme 13 Pro Plus'ın önemli özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Yakın bir zamanda uygun fiyatlı yeni cihazı Realme C61'i piyasaya süren şirket, şimdilerde yeni akıllı telefonu Realme 13 Pro Plus üzerinde çalışmakta. Yakın bir zamanlı rapora göreyse FCC'de Realme'nin yeni bir cihazı listelendi ve bu cihaz Realme 13 Pro Plus olabilir.

    İşte Realme 13 Pro Plus'ın beklenen özellikleri:

    Realme 13 Pro Plus, FCC'de RMX3921 model numarası ile listelendi. Listeye göre 161,34 x 73,91 x 8,23 mm boyutlarına ve 190 gram ağırlığa sahip cihaz, selefine kıyasla daha ince ve hafif olacak gibi görünüyor. FCC sertifikası, 13 Pro Plus'ın 12 Pro+'daki 5.000mAh üniteye kıyasla 5.050mAh batarya ile donatılacağını ortaya koymakta. Realme bunu 5100mAh veya 5200mAh hücre olarak pazarlayabilir. Ayrıca şarj hızlarından bahsedilmese de model numarasında bulunan 80 numarası bunun 80W şarj cihazı olabileceğini göstermekte.

    Cihazın beklenen diğer özelliklerine değinecek olursak ise önceki sızıntılara göre 120Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç Full HD+ AMOLED bir ekrana sahip olması beklenen cihaz, arkada 50MP Sony IMX890 birincil sensöre, telefoto yakınlaştırma için 3x periskop lensli 50MP Sony IMX882 sensöre ve 8MP ultra geniş sensöre, önde ise 32MP selfie kamerasına sahip olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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