Snapdragon 888'li Redmi K40'ın tanıtım tarihi resmileşti

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Akıllı telefon üreticisi Redmi, geçtiğimiz ay yeni Redmi K40'ın Şubat ayında tanıtılacağını söylemiş ancak kesin bir tarih vermemişti. Redmi Genel Müdürü Lu Weibing, Weibo'da telefonun tanıtım etkinliğinin yapılacağı tarihi bir posterle paylaştı. Redmi K40, 25 Şubat'ta tanıtılacak.

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Snapdragon 888 yonga setinden güç alacak

Weibing'in Redmi K40'ın tanıtım tarihini paylaştığı posterde, telefona dair pek bir ayrıntı bulunmuyor. Geçtiğimiz ay Weibing'in telefonun bu ay tanıtılacağını işaret ettiği paylaşımında, telefonun Snapdragon 888 yonga setine sahip olacağını belirtilmişti.

Paylaşımda ayrıca telefonun, 4.000 mAh'tan daha büyük bir batarya kapasitesine sahip olacağı ve muhtemelen 'en pahalı düz ekran' ile geleceği bilgilerine yer verilmişti. Telefona dair son resmi bilgi ise yaklaşık 465 dolar başlangıç fiyatının olacağı yönünde.

25 Şubat'ta tanıtılacak olan seriye dair sızdırılmış bilgiler arasında ise seride, Redmi K40, K40S ve K40 Pro olmak üzere üç farklı model olması bekleniyor. Telefonlar, 120Hz yenileme hızına sahip FHD+ LCD ekrana sahip olacak. Pro modelinin 108 megapiksel birincil kameraya sahip olduğu söyleniyor. Ayrıca seriye ait olduğu düşünülen bir sertifikaya göre 33W hızlı şarj desteği bulunacak.

https://www.gsmarena.com/redmi_k40_launch_date-news-47642.php

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