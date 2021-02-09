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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Snapdragon 888'li Redmi K40'ın tanıtım tarihi resmileşti

    Redmi Başkanı Lu Weibing, Weibo'da paylaştığı bir posterle yaklaşmakta olan telefonun lansman tarihini resmileştirdi. Yeni seri, bu ayın son haftasında tanıtılacak.
    09 Şubat 2021, 17:00 (1 hf.)
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    Cep Telefonları
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    1

    Akıllı telefon üreticisi Redmi, geçtiğimiz ay yeni Redmi K40'ın Şubat ayında tanıtılacağını söylemiş ancak kesin bir tarih vermemişti. Redmi Genel Müdürü Lu Weibing, Weibo'da telefonun tanıtım etkinliğinin yapılacağı tarihi bir posterle paylaştı. Redmi K40, 25 Şubat'ta tanıtılacak.

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    Snapdragon 888 yonga setinden güç alacak

    Weibing'in Redmi K40'ın tanıtım tarihini paylaştığı posterde, telefona dair pek bir ayrıntı bulunmuyor. Geçtiğimiz ay Weibing'in telefonun bu ay tanıtılacağını işaret ettiği paylaşımında, telefonun Snapdragon 888 yonga setine sahip olacağını belirtilmişti.

    Paylaşımda ayrıca telefonun, 4.000 mAh'tan daha büyük bir batarya kapasitesine sahip olacağı ve muhtemelen 'en pahalı düz ekran' ile geleceği bilgilerine yer verilmişti. Telefona dair son resmi bilgi ise yaklaşık 465 dolar başlangıç fiyatının olacağı yönünde.

    25 Şubat'ta tanıtılacak olan seriye dair sızdırılmış bilgiler arasında ise seride, Redmi K40, K40S ve K40 Pro olmak üzere üç farklı model olması bekleniyor. Telefonlar, 120Hz yenileme hızına sahip FHD+ LCD ekrana sahip olacak. Pro modelinin 108 megapiksel birincil kameraya sahip olduğu söyleniyor. Ayrıca seriye ait olduğu düşünülen bir sertifikaya göre 33W hızlı şarj desteği bulunacak.



    https://www.gsmarena.com/redmi_k40_launch_date-news-47642.php Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    V V4LKyR 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Çok basit esansiyel özellikler olmalı:

    SD888
    120+ Hz AMOLED ekran,
    50+ W hızlı şarj
    8+ GB RAM
    SONY sensörlü ana kamera
    Kaliteli bir lens grubu
    4500+ mAh pil
    Kaliteli stereo hoparlörler
    Kaliteli haptik
    Su geçirmezlik

    Bu kadar basit, zor şeyler değil bunlar.
    Çok basit esansiyel özellikler olmalı: SD888 120+ Hz AMOLED ekran, 50+ W hızlı şarj 8+ GB RAM SONY sensörlü ana kamera Kaliteli bir len...
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    hakikidaredevil 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Qualcomm'un son yıllarda yaptığı en kötü işlemci
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    T Türbülans Havayolları A.Ş (İğrenç Espiri Yapan Adam) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sene sonunda snapdragon 890 be 895 çıkacak alınmaz
    1 Yanıt Yanıtla
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    Guaire (Tayfun ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Türbülans Havayolları A.Ş
    Onlar da alınmaz, zira bir sonraki sene 900 çıkar.

    Yok yok, o da alınmaz zira sonra 910 çıkar.

    920'yi bekleyin derdim, ama sonrasında 930 çıkacağı için o da alınmaz.

    Ya en iyisi hiçbir şey almayın.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    V V4LKyR 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Çok basit esansiyel özellikler olmalı:

    SD888
    120+ Hz AMOLED ekran,
    50+ W hızlı şarj
    8+ GB RAM
    SONY sensörlü ana kamera
    Kaliteli bir lens grubu
    4500+ mAh pil
    Kaliteli stereo hoparlörler
    Kaliteli haptik
    Su geçirmezlik

    Bu kadar basit, zor şeyler değil bunlar.
    Yanıtla +4
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