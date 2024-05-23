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Tam Boyutta Gör Farklı kamera tasarımıyla Samsung’un Galaxy A serisindeki önemli modellerden birisi olan Galaxy A80, sonrasında derin bir sessizliğe bürünmüştü. 5 yıl aradan sonra Samsung seriyi yeniden canlandırma kararı aldı.

Samsung Galaxy A83 geliyor

Hindistan Standart Bürosu tarafından kayıt altına alınan verilere göre Samsung Galaxy A83 adında yeni bir akıllı telefonun hazırlığı yapılıyor ancak cihaz ile ilgili herhangi bir donanım veya çıkış bilgisine yer verilmemiş.

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Geçmiş yıllarda Galaxy A70, Galaxy A80 ve Galaxy A90 gibi seriler biraz daha amiral gemi serilerine yakın seyrediyor, belirli özelliklerini miras alıyordu. Ne var ki Samsung amiral gemisi ile alt serileri keskin biçimde ayırdı. Araya Galaxy S FE modellerini yerleştirdi.

Bu bakımdan Galaxy A83 modeli neler sunacak merak ediliyor. Samsung’un amiral gemisi serilerine çok yaklaşmayacağı tahmin edildiği için en azından beğenilen kamera tasarımını yeniden piyasaya sunabilir.

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Samsung Galaxy A80 serisi 5 yıl aradan sonra geri dönüyor