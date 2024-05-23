Samsung Galaxy A80 serisi 5 yıl aradan sonra geri dönüyor

Samsung Galaxy A83 geliyor
Hindistan Standart Bürosu tarafından kayıt altına alınan verilere göre Samsung Galaxy A83 adında yeni bir akıllı telefonun hazırlığı yapılıyor ancak cihaz ile ilgili herhangi bir donanım veya çıkış bilgisine yer verilmemiş.
Geçmiş yıllarda Galaxy A70, Galaxy A80 ve Galaxy A90 gibi seriler biraz daha amiral gemi serilerine yakın seyrediyor, belirli özelliklerini miras alıyordu. Ne var ki Samsung amiral gemisi ile alt serileri keskin biçimde ayırdı. Araya Galaxy S FE modellerini yerleştirdi.
Bu bakımdan Galaxy A83 modeli neler sunacak merak ediliyor. Samsung’un amiral gemisi serilerine çok yaklaşmayacağı tahmin edildiği için en azından beğenilen kamera tasarımını yeniden piyasaya sunabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.