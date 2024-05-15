Samsung Galaxy A serisine One UI 6.1 geldi ama yapay zekâ olmadan

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung’un en gelişmiş yapay zekâ özelliklerini sunduğu One UI 6.1 güncellemesi bundan sonra artık sıradan bir güncelleme olacak. Galaxy S21 FE ve Galaxy A, M gibi serilere hiç bir yapay zekâ özelliği sunmuyor.

One UI 6.1 normalleşti

2022 ve sonrası amiral gemileri için One UI 6.1 güncellemesi Galaxy AI paketini sunuyor. 2021 yılındaki Galaxy S21, Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 modelleri ise sadece Circle to Search özelliğini alıyor.

Galaxy AI paketi 2021 ve öncesine yok 1 hf. önce eklendi

Galaxy S21 FE ile başlayarak tüm alt seviye akıllı telefonlar ise standart iyileştirmeleri alıyor. Daha iyi görsel düzenleme, duvar kâğıtlarına derinlik efekti, yeni kilit ekranı ikonları, batarya koruma gibi özellikler bunlar arasında. Şu anda Samsung Galaxy A34 ve A54 modellerine güncelleme dağıtıma başladı. Yavaş yavaş diğer modellere de sunulacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.