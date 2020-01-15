Samsung Galaxy Buds+ ile ilgili bir iyi bir de kötü haber var

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Samsung'un 11 Şubat tarihinde yeni amiral gemisi akıllı telefonları ile birlikte Galaxy Buds+ adlı kablosuz kulaklığını da duyurması bekleniyor. İnternete sızdırılan görseller sayesinde kulaklıkların nasıl bir tasarıma sahip olacağını da görmüştük.

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Bununla birlikte Galaxy Buds+ modelinin aktif gürültü engelleme teknolojisi (ANC) ile geleceği söyleniyordu ancak alınan son bilgilere göre bu özellikten yoksun olacak. Ancak hiç olmazsa batarya kapasitesi konusunda kullanıcıları memnun edeceğini söyleyebiliriz.

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Dört mikrofona sahip olacak

Gerçekten de Samsung'un yeni kablosuz kulaklığında aktif gürültü engelleme özelliği olmayacak. Ancak görüşme yapılırken ses iletim kalitesini artıracak dört mikrofona (mevcut modelden iki kat fazla) sahip olacağını belirtelim.

Ayrıca kulaklıklardaki batarya kapasitesinin 58'den 85 mAh seviyesine çıkacak. Böylelikle tek şarjla 12 saatlik kullanım süresi sunmaları mümkün olacak. Galaxy Buds+ ile ilgili diğer tüm detayları 11 Şubat tarihindeki Unpacked etkinliğinde öğreneceğiz.

https://www.sammobile.com/news/galaxy-buds-plus-larger-battery-no-active-noise-cancellation

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