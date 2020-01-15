Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy Buds+ ile ilgili bir iyi bir de kötü haber var

    Samsung, 11 Şubat tarihinde düzenleyeceği Unpacked etkinliğinde Galaxy Buds+ adlı yeni kablosuz kulaklığını da tanıtacak. Cihazla ilgili bir iyi bir de kötü haber geldi.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
    2b
    1
    6
    Cep Tel Aksesuarları
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Samsung Galaxy Buds+ ile ilgili bir iyi bir de kötü haber var
    Tam Boyutta Gör

    Samsung'un 11 Şubat tarihinde yeni amiral gemisi akıllı telefonları ile birlikte Galaxy Buds+ adlı kablosuz kulaklığını da duyurması bekleniyor. İnternete sızdırılan görseller sayesinde kulaklıkların nasıl bir tasarıma sahip olacağını da görmüştük.

    İlginizi Çekebilir Avatar Samsung Galaxy Buds+ yeni renk seçeneği ile ortaya çıktı

    Ayrıca Bkz. "NSA, Windows'ta ciddi ve korkutucu bir güvenlik açığı bulduğunu açıkladı"

    Bununla birlikte Galaxy Buds+ modelinin aktif gürültü engelleme teknolojisi (ANC) ile geleceği söyleniyordu ancak alınan son bilgilere göre bu özellikten yoksun olacak. Ancak hiç olmazsa batarya kapasitesi konusunda kullanıcıları memnun edeceğini söyleyebiliriz.

    Samsung Galaxy Buds+ ile ilgili bir iyi bir de kötü haber var
    Tam Boyutta Gör

    Dört mikrofona sahip olacak

    Gerçekten de Samsung'un yeni kablosuz kulaklığında aktif gürültü engelleme özelliği olmayacak. Ancak görüşme yapılırken ses iletim kalitesini artıracak dört mikrofona (mevcut modelden iki kat fazla) sahip olacağını belirtelim.

    Ayrıca kulaklıklardaki batarya kapasitesinin 58'den 85 mAh seviyesine çıkacak. Böylelikle tek şarjla 12 saatlik kullanım süresi sunmaları mümkün olacak. Galaxy Buds+ ile ilgili diğer tüm detayları 11 Şubat tarihindeki Unpacked etkinliğinde öğreneceğiz.



    https://www.sammobile.com/news/galaxy-buds-plus-larger-battery-no-active-noise-cancellation Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    cabriyo 6 gün
    pahalı çıkarsa sony daha iyi bir seçenek olur
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    khaos 1 hf.
    Görüşme/mikrofon kalitesi doğru düzgün olmadıktan sonra sırf müzik için para vermeye değmez.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    12 Angry Men 1 hf.
    Bu tip kulaklıklarla kaliteli müzik dinlenmez.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    joven 1 hf.
    Bu ve benzeri marka ve model kulaklıklardan kaliteli müzik dinlemek pek olası değil hem pahalılar hemde kullan at cinsi uzun vadede zarar
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Krone 1 hf.
    ANC yoksa 1000 liradan fazla verilmez.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Mütercim Bey 1 hf.
    Aktif Gürültü Engelleme yoksa ne diye 1600 TL vereceğiz buna? Daha makul fiyatlardaki orta seviye kulaklıklardan ne farkı kalıyor ki?
    Bir cazibesi müzik kalitesi mi?
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 6 gün Philips yeni bir gürültü engelleyici kulak üstü kulaklık duyurdu 6 gün Chrome yakın gelecekte üçüncü taraf çerezlere izin vermeyecek 6 gün 2019, kayıtlara göre gezegenimizin yaşadığı en sıcak ikinci yıl oldu 6 gün Sony'nin yeni Xperia akıllı telefonlarını tanıtacağı tarih belli oldu 6 gün Türkiye'de kullanılan akaryakıt ne kadar kaliteli? 6 gün Filipinler’deki Taal yanardağında ortaya çıkan şimşeklerin sırrı ne? 6 gün Apple yapay zeka şirketi Xnor'ı satın aldı 6 gün Microsoft, Chromium tabanlı Edge tarayıcısını başlattı 6 gün Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketi Bulutistan 6 gün Robota dönüştüren iskelet | Demir Adam görmesin 6 gün Wikipedia sonunda Türkiye'de yeniden erişime açıldı 6 gün HyperGear çevre birimleri Bilkom distribütörlüğünde ülkemizde satışa başladı 1 hf. Uygulama ekosistemi geçen yıl 83.5 milyar dolar üretti 1 hf. Sony aynasız kameralar için kablosuz tutucu duyurdu 1 hf. Razer DeathAdder V2 ve Basilisk V2 oyuncu fareleri duyuruldu 1 hf. Motorda seri üretim ilk meyvelerini verdi: PD170’ler havalanmak için hazır! 1 hf. iPhone'lar artık Google güvenlik anahtarı olarak kullanılabiliyor 1 hf. Netflix Türkiye'den Burak Aksak'lı yeni dizi: 50m2 1 hf. Logitech Ergo K860 klavye ergonomi için tasarlandı 1 hf. Robotların çalıştığı lokantalar iflasın eşiğinde 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Samsung Galaxy Buds+ ile ilgili bir iyi bir de kötü haber var Sonraki Yeni bir yaşam formu olan ve canlı hücrelerden üretilen ilk robot: Xenobot 1 hf. Genesis'in ilk SUV modeli GV80 tanıtıldı 1 hf. NSA, Windows'ta ciddi ve korkutucu bir güvenlik açığı bulduğunu açıkladı 1 hf. Elektronik tebligat sistemi ile gecikmeler tarih olacak 1 hf. Çerçevesiz televizyon | Samsung'un yeni amiral gemisi 1 hf. Twitter'da Bitcoin'le bahşiş dönemi başlayabilir 1 hf. Deepfake uygulamalarına Doublicat da eklendi 1 hf. Getir platformuna Silikon Vadisi'nden 40 milyon dolarlık yatırım 1 hf. Toyota Yaris tabanlı yeni bir B-SUV geliyor 1 hf. Matematik, “Naziler, İngiltere’yi daha erken bombalasalardı ne olurdu?” sorusuna cevap buldu 1 hf. Nvidia, Ampere’yi GTC’de duyurabilir 1 hf. AB'nin akıllı telefonlar için evrensel şarj portu önerisine Apple karşı çıkıyor 1 hf. Rush RM88 BEARCAT Makrolu RGB Oyuncu Faresi İncelemesi 1 hf. Radeon RX 5950 serisi ufukta göründü 1 hf. Wikipedia nihayet geri dönüyor 1 hf. Yüzüklerin Efendisi dizisinin kadrosu resmen belli oldu 1 hf. Xiaomi, yedi kameralı akıllı telefon patenti aldı 1 hf. iPhone 8 tasarımıyla gelmesi beklenen iPhone SE 2'nin ekranı daha büyük olabilir 1 hf. Intel neden 10 çekirdekli işlemcisini CES 2020’de tanıtmadı? 1 hf. Samsung Galaxy Z Flip, 15W şarjı destekleyecek Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Ruslardan ilginç proje: Dünyanın en basık Lada Niva'sı
    DonanımHaber
    Netflix, The Witcher dizisinin izlenme rakamlarını açıkladı
    DonanımHaber
    Dying Light 2'den 26 Dakikalık Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Blair Witch'i 5-6 Saat Aralığında Bitirebilirseniz
    Bölüm Sonu Canavarı
    Yerli otomobilin tasarımı yavaş yavaş açığa çıkıyor: İşte TOGG...
    DH Forum
    BMW 3 SERİSİ AUDİ A3 SEDAN MERCEDES C SERİSİ?
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim