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    Windows ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    NSA, Windows'ta ciddi ve korkutucu bir güvenlik açığı bulduğunu açıkladı

    ABD Ulusal Güvenlik Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Microsoft'un Windows işletim sistemlerinde son derece ciddi ve korkutucu bir güvenlik açığı tespit edildiği duyuruldu.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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    21
    Windows
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    NSA, Windows'ta ciddi ve korkutucu bir güvenlik açığı bulduğunu açıkladı
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    ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA), Microsoft'un Windows işletim sistemlerinde kritik bir güvenlik açığı bulduğunu açıkladı. Microsoft ile temasa geçen NSA, açığı kaptacak yamanın yayınlanma sürecini hızlandırdı.

    Microsoft her ayın ikinci Salı günü yayınladığı geleneksel "Salı Yamaları" ile "kritik" öneme sahip açıkları kapatacak yamalar da yayınlıyor. NSA'nın bildirdiği güvenlik açığı 14 Ocak'ta yayınlanan yama ile kapatıldı.

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    ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'na göre söz konusu açık Windows 10 ve Windows Server 2016 işletim sistemlerini etkiliyor. Güvenlik uzmanları, bulunan güvenlik açığını son derece "ciddi ve korkutucu" olarak tanımladı.

    NSA, Windows'ta ciddi ve korkutucu bir güvenlik açığı bulduğunu açıkladı
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    Sistemdeki tüm verileri tehlikeye sokuyor

    Güvenlik sertifikalarını ve mesaj şifreleme özelliklerini yöneten Crypt32.dll kütüphanesi ile ilişkili olan açığın, sistemdeki tüm bilgilerin güvenliğini tehlikeye atabilecek kadar ciddi olduğu vurgulandı.

    Windows'un normal ve sunucu versiyonlarındaki kullanıcı kimlik doğrulamasını etkilediği, Internet Explorer ve Edge tarayıcılarının yanı sıra birçok üçüncü parti uygulamadaki önemli verilerin de bu kapsama dahil olduğu ifade edildi.

    Ayrıca saldırganların, gerçek gibi görünen kötü amaçlı uygulamalar oluşturarak dijital imzaları taklit edebilmelerine olanak sağladığı da belirtiliyor. Microsoft sadece yama yayınlamakla kalmadı aynı zamanda bu güvenlik açığını kullanan hiçbir siber saldırının kayıtlara geçmediğini de söyledi.



    https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-01-14/national-security-agency-discovers-flaw-in-microsoft-windows Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    interwap 1 hf. en beğenilen
    NSA'nın 1 açığı bildirdiğine göre yerine daha iyi 3 açık bulmuş olmaları gerekiyor.
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    Amd64x2 1 hf.
    Olaya NSA müdahil olduysa, kişisel verilere sadece biz değil herkes erişebilir, daha komplex arka kapılar bırakın, demek istemiştir.
    Yanıtla +28
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    KaleyDeskop 1 hf.
    gülmedim dersem yalan olur... belliki açığı öncede kullanıyorlardı akabinde başkalarınında bu açığı bulduğunu görüo ms haber veriyor.. nsa açık bulacak da ms haber verecek de kuş kafesde durmayacak da bla bla bla....
    gülmedim dersem yalan olur... belliki açığı öncede kullanıyorlardı akabinde başkalarınında bu açığı bulduğunu görüo ms haber veriyor.. nsa açık bulacak da ms ha...
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    eaglepaw_1903 8 sa.
    ..
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    Onurmsq 4 gün
    Windowsdaki açıklar hiç bitmedi. Kapanıyor. sonra yeni bir güvenlik açığı.
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    ShapeD-WuSSy 6 gün
    win 7'ye desteğin kesilmesinin akabinde bu haber manidar olmuş.Ulan microsoft işin gücün yalan dolan.Milletin verisini gırla win 10 ile topladığın yetmezmiş gibi şimdi ortaklarınla milleti win10'a geçirmek için taklalara başlamışsın.
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    The Hollow 1 hf.
    Bütün ABD'li şirketler zaten NSA'in istediğini, talep ettiğini sunmak zorunda. Neyi talep ettikleri önemli değil. Açık bulmakla falan uğraşmazlar. Zaten herşeyini biliyorlar.
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    alemburda34 1 hf.
    NSA herhalde biz yeteri kadar sömürdük artık kapatın demiş
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    Spider_hip 1 hf.
    Windows 10 başından beri zaten hiç güven vermiyor ama artık win7 de bitince başka işletim sistemi kalmıyor.
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    Dehşetengiz 1 hf.
    bundan daha iyileri var bunu cocuklar bile kullaniyor artik bunu kapatin demistir
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    sadrag 1 hf.
    Gizli açık kapı meselesi bana artık çok makul gelmiyor. Yani sadece onların bildiği şeklindeki teoriler. Elbette olabilir ama sonuçta hangi firma olursa olsun karşılarında koca bir dünya var. Ve üst seviye programcılar tabiki. Bu NSA nın bulduğu açığı açıklamasalar bile eninde sonunda bir başkasının da bulacağını düşünüyorum. Bir fikir tabi.. detay bilmeden çokta ahkam kesemem :)
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    sniper23 1 hf.
    Buradaki en ciddi ve korkutucu olay NSA'nın bunlarla ne yaptığı.
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    ardicli2000 1 hf.
    Muhtemelen Rusya, Kore ya da Çin'im açıktan faydalandığını fark edip kapatılmasını istemişlerdir :)
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    3775 kez okundu.
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