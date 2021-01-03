Samsung Galaxy Buds Pro kutusuyla birlikte görüntülendi

Samsung, 14 Ocak tarihinde yeni Galaxy Buds Pro tamamen kablosuz kulaklık modeli ile birlikte amiral gemisi Galaxy S21 akıllı telefonlarını duyurmaya hazırlanıyor.İlginizi Çekebilir Samsung Galaxy Buds Pro'nun ilk görüntüleri yayınlandı
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Slashleaks, Samsung Galaxy Buds Pro'nun ilk gerçek fotoğraflarını yayınlayarak kulaklıkların kendisini, şarj kutusunu, kullanım kılavuzunu ve ana özellikleri listeleyen ambalajı yayınladı. Her kulaklıkta iki hoparlör yer alacak: düşük frekanslı 11 mm ve yüksek frekanslı 6.5 mm. Suya karşı dayanıklılığı gösteren IPX7 sertifikasına sahip olan Samsung Galaxy Buds Pro, aynı anda iki cihazla kullanılabiliyor.
5 ila 18 saat çalışma süresi
Ambalaj, aktif bir gürültü önleme teknolojisinin varlığını doğruluyor ve cihazın Dolby Atmos ve SoundAlive teknolojileri için de desteğe sahip olması bekleniyor. Kulaklıkların batarya kapasitesinin 61 mAh ve kasanın batarya kapasitesinin ise 472 mAh olacağı da sızan bilgiler arasında.
Kulaklıkların yeniden şarj edilmeden çalışma süresi 5 saat ila 18 saat (aktif gürültü önleme devredeyken) arasında. Kutudan ayrıca bir şarj kablosu ve üç çift değiştirilebilir kulaklık ucu çıkacak. Son olarak Galaxy Buds Pro'nun 230 euro fiyat etiketiyle piyasaya sürülmesinin beklendiğini de söyleyelim.
http://www.slashleaks.com/l/samsung-galaxy-buds-pro-unboxing Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.