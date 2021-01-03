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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy Buds Pro kutusuyla birlikte görüntülendi

    Samsung'un Galaxy S21 serisi ile birlikte tanıtmaya hazırlandığı yeni kablosuz kulaklık modeli Galaxy Buds Pro, kutusu ve aksesuarları ile ortaya çıktı.
    6 gün
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    Cep Tel Aksesuarları
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Samsung Galaxy Buds Pro kutusuyla birlikte görüntülendi
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    Samsung, 14 Ocak tarihinde yeni Galaxy Buds Pro tamamen kablosuz kulaklık modeli ile birlikte amiral gemisi Galaxy S21 akıllı telefonlarını duyurmaya hazırlanıyor.

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    Slashleaks, Samsung Galaxy Buds Pro'nun ilk gerçek fotoğraflarını yayınlayarak kulaklıkların kendisini, şarj kutusunu, kullanım kılavuzunu ve ana özellikleri listeleyen ambalajı yayınladı. Her kulaklıkta iki hoparlör yer alacak: düşük frekanslı 11 mm ve yüksek frekanslı 6.5 mm. Suya karşı dayanıklılığı gösteren IPX7 sertifikasına sahip olan Samsung Galaxy Buds Pro, aynı anda iki cihazla kullanılabiliyor.

    Samsung Galaxy Buds Pro kutusuyla birlikte görüntülendi
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    5 ila 18 saat çalışma süresi

    Ambalaj, aktif bir gürültü önleme teknolojisinin varlığını doğruluyor ve cihazın Dolby Atmos ve SoundAlive teknolojileri için de desteğe sahip olması bekleniyor. Kulaklıkların batarya kapasitesinin 61 mAh  ve kasanın batarya kapasitesinin ise 472 mAh olacağı da sızan bilgiler arasında.

    Kulaklıkların yeniden şarj edilmeden çalışma süresi 5 saat ila 18 saat (aktif gürültü önleme devredeyken) arasında. Kutudan ayrıca bir şarj kablosu ve üç çift değiştirilebilir kulaklık ucu çıkacak. Son olarak Galaxy Buds Pro'nun 230 euro fiyat etiketiyle piyasaya sürülmesinin beklendiğini de söyleyelim.



    http://www.slashleaks.com/l/samsung-galaxy-buds-pro-unboxing Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    FMCA 5 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Beğendim en azından şu fasulye şeklinden biraz kurtulmuş gibi sanki



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    from softwave 6 gün ( Mesaj Silindi )
    offf şu budların güzelliğine bak ama biraz daha dolgun olsun isterdim.
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    Yürüyen Hoparlör 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Airpods gibisi yok.
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    xraited (Ümit Coşkun) 6 gün ( Mesaj Silindi ) Yürüyen Hoparlör
    Airpods prolar sıkıntılı yalnız..
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    strathmorea (alper ozan) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Buds Plus kullanıyorum çok ama çok memnunum. Yalnız 900 tl ye aldığım kulaklık 6 ay oldu 650 ye düştü. Başkası için iyi benim için kötü sdgjsldj
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    Xtrud (Harun Yahya) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Belki bu sefer Freebuds Pro'nun ses kalitesini yakalar
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    ygulbahar (YALÇIN GÜLBAHAR) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Kutusu zuhur etti.. LP❤️
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