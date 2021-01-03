Samsung Galaxy Buds Pro kutusuyla birlikte görüntülendi

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Samsung, 14 Ocak tarihinde yeni Galaxy Buds Pro tamamen kablosuz kulaklık modeli ile birlikte amiral gemisi Galaxy S21 akıllı telefonlarını duyurmaya hazırlanıyor.

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Slashleaks, Samsung Galaxy Buds Pro'nun ilk gerçek fotoğraflarını yayınlayarak kulaklıkların kendisini, şarj kutusunu, kullanım kılavuzunu ve ana özellikleri listeleyen ambalajı yayınladı. Her kulaklıkta iki hoparlör yer alacak: düşük frekanslı 11 mm ve yüksek frekanslı 6.5 mm. Suya karşı dayanıklılığı gösteren IPX7 sertifikasına sahip olan Samsung Galaxy Buds Pro, aynı anda iki cihazla kullanılabiliyor.

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5 ila 18 saat çalışma süresi

Ambalaj, aktif bir gürültü önleme teknolojisinin varlığını doğruluyor ve cihazın Dolby Atmos ve SoundAlive teknolojileri için de desteğe sahip olması bekleniyor. Kulaklıkların batarya kapasitesinin 61 mAh ve kasanın batarya kapasitesinin ise 472 mAh olacağı da sızan bilgiler arasında.

Kulaklıkların yeniden şarj edilmeden çalışma süresi 5 saat ila 18 saat (aktif gürültü önleme devredeyken) arasında. Kutudan ayrıca bir şarj kablosu ve üç çift değiştirilebilir kulaklık ucu çıkacak. Son olarak Galaxy Buds Pro'nun 230 euro fiyat etiketiyle piyasaya sürülmesinin beklendiğini de söyleyelim.

http://www.slashleaks.com/l/samsung-galaxy-buds-pro-unboxing

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