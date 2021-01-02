Samsung Galaxy S21, microSD yuvası olmadan gelebilir

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Samsung, bu yıl Galaxy S21'i planlanandan önce tanıtacak ve lansman 14 Ocak 2021 yarihinde gerçekleştirilecek. Galaxy S ailesinin tarihinde ilk kez, Galaxy Note ayrıcalığı olan S Pen için destek alacağı kesinleşirken, sızan yeni bilgiler ise microSD desteği ile ilgili.

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Samsung Galaxy S21'in hafıza kartı yuvasını kaybedeceği haberi, 2020'nin son gününde sızdırılmış, ayrıca Samsung'un yeni amiral gemileriyle bir şarj cihazı göndermeyi planlamadığını haberi de gündeme bomba gibi düşmüştü. Ancak yalnızca belirli pazarlar tarafından cihazın kutusuna şarj aletinin eklenmesi mümkün olabilir. Bu pazarların da muhtemelen üreticilerin yasal olarak cep telefonlarını belirli aksesuarlarla tamamlamaya mecbur olduğu ülkeler olacağı düşünülüyor.

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128GB bellek ile gelecek

Sızan bilgiler doğru ise Samsung Galaxy S21, Galaxy S serisinin S6'dan sonra microSD yuvası olmayan ikinci akıllı telefon modeli olacak. Bununla birlikte, Samsung Galaxy S21'deki microSD yuvasının terk edilmesi iki nedenle haklı görülebilir. Birincisi, microSD, dahili UFS flash bellekten daha yavaş çalışıyor.

İkincisi ise Galaxy S21 ile harici veri depolama olarak USB Type-C arayüzlü bir SSD kullanabilecek. Gelen son haberlere göre de Galaxy S21 modelinin, selefi gibi en az 128GB depolama birimi ile donatılacağını da belirtmeden geçmeyelim.

https://bgr.com/2021/01/01/galaxy-s21-specs-microsd-expendable-storage/

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