Samsung Galaxy S21, microSD yuvası olmadan gelebilir

Samsung, bu yıl Galaxy S21'i planlanandan önce tanıtacak ve lansman 14 Ocak 2021 yarihinde gerçekleştirilecek. Galaxy S ailesinin tarihinde ilk kez, Galaxy Note ayrıcalığı olan S Pen için destek alacağı kesinleşirken, sızan yeni bilgiler ise microSD desteği ile ilgili.İlginizi Çekebilir Samsung Galaxy S21 serisinin Avrupa fiyatları ortaya çıktı
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Samsung Galaxy S21'in hafıza kartı yuvasını kaybedeceği haberi, 2020'nin son gününde sızdırılmış, ayrıca Samsung'un yeni amiral gemileriyle bir şarj cihazı göndermeyi planlamadığını haberi de gündeme bomba gibi düşmüştü. Ancak yalnızca belirli pazarlar tarafından cihazın kutusuna şarj aletinin eklenmesi mümkün olabilir. Bu pazarların da muhtemelen üreticilerin yasal olarak cep telefonlarını belirli aksesuarlarla tamamlamaya mecbur olduğu ülkeler olacağı düşünülüyor.
128GB bellek ile gelecek
Sızan bilgiler doğru ise Samsung Galaxy S21, Galaxy S serisinin S6'dan sonra microSD yuvası olmayan ikinci akıllı telefon modeli olacak. Bununla birlikte, Samsung Galaxy S21'deki microSD yuvasının terk edilmesi iki nedenle haklı görülebilir. Birincisi, microSD, dahili UFS flash bellekten daha yavaş çalışıyor.
İkincisi ise Galaxy S21 ile harici veri depolama olarak USB Type-C arayüzlü bir SSD kullanabilecek. Gelen son haberlere göre de Galaxy S21 modelinin, selefi gibi en az 128GB depolama birimi ile donatılacağını da belirtmeden geçmeyelim.
https://bgr.com/2021/01/01/galaxy-s21-specs-microsd-expendable-storage/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
85+98+9
buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
Yahu o kadar para vereceksin telefona, microSD kartı takamayacaksın. Ne farkı kaldı diğer Çinli üreticilerin telefonlarından. Gider onlardan alırım, ucuza gelir en azından.
Zaten hafıza kartı takıyoruz diye en ucuz 128 GB modeli alırdık, şimdi o da gitti. 256 GB aşağısı kurtarmaz bu durumda.
Hadi microSD çıkartıyorlar, ekran çözünürlüğünü düşürmek nedir yahu. Yıllar önce sattığın telefonun ekran çözünürlüğü 2021 modelinin çözünürlüğünden daha iyi olacak. Saçmalığa bak. Adı da amiral gemisi...
Samsung gerçekten iyi bir yöne doğru gitmiyor. Yaşadıkları pazar kaybından hiçbir ders almamışlar belli ki.
Şakşakçı editörlerde micro sd kartın telefon performansına zararını S6 inceleme videolarında anlatıp SAMSUNG'a hak veriyordu.
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