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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy S21, microSD yuvası olmadan gelebilir

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un 14 Ocak tarihinde tanıtacağı Galaxy S21 serisi ile ilgili sızıntılar devam ediyor. Son bilgilere göre cihazlarda microSD yuvası olmayacak.
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    Cep Telefonları
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Samsung Galaxy S21, microSD yuvası olmadan gelebilir
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    Samsung, bu yıl Galaxy S21'i planlanandan önce tanıtacak ve lansman 14 Ocak 2021 yarihinde gerçekleştirilecek. Galaxy S ailesinin tarihinde ilk kez, Galaxy Note ayrıcalığı olan S Pen için destek alacağı kesinleşirken, sızan yeni bilgiler ise microSD desteği ile ilgili.

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    Samsung Galaxy S21'in hafıza kartı yuvasını kaybedeceği haberi, 2020'nin son gününde sızdırılmış, ayrıca Samsung'un yeni amiral gemileriyle bir şarj cihazı göndermeyi planlamadığını haberi de gündeme bomba gibi düşmüştü. Ancak yalnızca belirli pazarlar tarafından cihazın kutusuna şarj aletinin eklenmesi mümkün olabilir. Bu pazarların da muhtemelen üreticilerin yasal olarak cep telefonlarını belirli aksesuarlarla tamamlamaya mecbur olduğu ülkeler olacağı düşünülüyor.

    Samsung Galaxy S21, microSD yuvası olmadan gelebilir
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    128GB bellek ile gelecek

    Sızan bilgiler doğru ise Samsung Galaxy S21, Galaxy S serisinin S6'dan sonra microSD yuvası olmayan ikinci akıllı telefon modeli olacak. Bununla birlikte, Samsung Galaxy S21'deki microSD yuvasının terk edilmesi iki nedenle haklı görülebilir. Birincisi, microSD, dahili UFS flash bellekten daha yavaş çalışıyor.

    İkincisi ise Galaxy S21 ile harici veri depolama olarak USB Type-C arayüzlü bir SSD kullanabilecek. Gelen son haberlere göre de Galaxy S21 modelinin, selefi gibi en az 128GB depolama birimi ile donatılacağını da belirtmeden geçmeyelim.



    https://bgr.com/2021/01/01/galaxy-s21-specs-microsd-expendable-storage/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    deoks 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Her fırsatta elmaya sallayanları bu haberlerde de görmek isteriz.
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    khytr89 (Hakan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    bizde almayız olur biter, samsung tercih etmemin ilk 3 sırasında microsd kart desteği geliyor ki çoğu kişide de eminim öyledir.. telefon kırılsa, anakartı ya da mmc çipi zarar görse değişse , virüs vs bulaşsa format ihtiyacı olsa tüm anılar çöp olacak.. oysa fotoğraf ve videolarımın çekimlerini direk microsd karta yönlendiriyorum.. saçma sapan bulut şeylerine güvenim yok kaldı ki extra internet paketimden neden feragat edeyim ki
    bizde almayız olur biter, samsung tercih etmemin ilk 3 sırasında microsd kart desteği geliyor ki çoğu kişide de eminim öyledir.. telefon kırılsa, anakartı ya da...
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    1 Yanıt Yanıtla +9
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    Yorumlar (17) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    ersoyesra (ersoy kanbur) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Hafıza type c flash bellekle çözülür ama çözünürlük sıkıntı
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    sis651 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Özetle Samsung, Galaxy S21 serisinden telefon satmak istemiyor gibi görünüyor...

    Yahu o kadar para vereceksin telefona, microSD kartı takamayacaksın. Ne farkı kaldı diğer Çinli üreticilerin telefonlarından. Gider onlardan alırım, ucuza gelir en azından.

    Zaten hafıza kartı takıyoruz diye en ucuz 128 GB modeli alırdık, şimdi o da gitti. 256 GB aşağısı kurtarmaz bu durumda.

    Hadi microSD çıkartıyorlar, ekran çözünürlüğünü düşürmek nedir yahu. Yıllar önce sattığın telefonun ekran çözünürlüğü 2021 modelinin çözünürlüğünden daha iyi olacak. Saçmalığa bak. Adı da amiral gemisi...
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    ersoyesra (ersoy kanbur) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ayriyetten s20 serisine gore ppi degeri de düşecek diyorlar
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    zero fear 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    MicroSD konusunda yorumları görünce yalnız olmadığıma sevindim.. Hafıza kartı kesinlikle en sorunsuz, uygun, güvenilir ve kullanışlı veri depolama yöntemidir mobil cihazlarda. Neden bulut servislerine sonu olmayan bir biçimde para dökeyim ya da telefonum bozulduğunda veri kaybı riskiyle karşı karşıya kalayım ki?

    Samsung gerçekten iyi bir yöne doğru gitmiyor. Yaşadıkları pazar kaybından hiçbir ders almamışlar belli ki.
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    blank42 (Mehmet Gün) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu hatayı zaten Galaxy S6 serisinde yaptılar ? Neden tekrarlamak istiyorlar ?
    Şakşakçı editörlerde micro sd kartın telefon performansına zararını S6 inceleme videolarında anlatıp SAMSUNG'a hak veriyordu.
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    Pi (3.14159265359 ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kart yuvası yavasmismis. Sana ne yahu? İster takarım ister takmam. Maliyeti düşürmek için demiyorlar da. Milleti pahalı telefon almaya yönlendiriyoruz demiyorlar da. Kart yavasmismis. Sayomisinden samsunguna alayı aynı. Reziller.
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    ÖZGÜNBEY (Özgün Köse) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    S10 plus'ın tasarımının gözünü sevem bee
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    GoldPunch (İbrahim Katmerci) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    S8+'ı 256GB lik sd kartla kullanıyordum. S20 ye aktarımım diye düşünürken kötü oldu.
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    palamutix 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Samsung un imkanları başka şirkette olsa uçup giderler .ama bunların aklına gelen tek şey bazi özellikleri çıkartıp zam yapmak .
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    ibo-wan 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    SD zaten performansa kötü etkili, eğer dahili depolamayı ucuza yüksekten verseler hiç gerek kalmaz fakat tabii ki böyle birşey olmayacak
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    2201 kez okundu.
    16 kişi, toplam 17 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    samsung, galaxy s21 ve
    3 etiket daha microsd sızıntı Mobil Teknolojiler
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